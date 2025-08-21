Учиться налоговой демократии у Швейцарии? Почему нет?

В Японии многие считают демонстрации или жалобы властям занятием совершенно бессмысленным. Keystone

Швейцарская демократия? Она такая уникальная, что не поддается экспорту. Но так ли это? Похожий вопрос поставила перед собой японский эксперт. Казалось бы, где Швейцария, а где Япония? И все равно, она решила исследовать практику прямого демократического участия граждан Швейцарии в формировании локальных бюджетов и порядка налогообложения. Японский эксперт считает в итоге, что швейцарская модель может вполне подойти даже Японии.

Многие граждане, идя на выборы, принимают свое решение, ориентируясь на налоговую и бюджетно-расходную политику. Более того, один из ключевых принципов общественных финансов как раз и заключается в том, что решения в этой сфере должны приниматься демократическим путём. В развитых представительных демократиях, таких как Япония, эту функцию выполняет парламент, работающий от имени всего народа страны. Но делает ли японский парламент действительно то, чего в финансово-бюджетном плане хотело бы большинство граждан?

Финансовый эксперт Юта Какегаи работает в Университете Ибараки. Этот вуз (Ibaraki University) расположен примерно в 120 километрах северо-восточнее Токио, в городе Мито, административном центре префектуры Ибараки. Исследовательница отмечает, что Япония имеет самый высокий государственный долг в мире, хотя общественное мнение там, по сравнению с другими странами, действительно активнее: оно громко и давно требует сокращения бюджета и уменьшения долга. То есть, другими словами, государство в Японии берёт деньги в долг, несмотря на то что общество требует обратного.

Разрыв между народным мнением и политикой государства

Понятно, что государственный долг — это инструмент, а не диагноз. Он может быть полезным, опасным или нейтральным. Япония не сталкивается с долговыми кризисами. Но японская культура глубоко пронизана идеей «гамбарэВнешняя ссылка» (продолжать бороться даже в безвыходной ситуации), а экономия — это социальная добродетель. Долг пока не вызывает явных негативных последствий (инфляции, девальвации, дефолта), но люди интуитивно считают, что «кризис просто отсрочен» и рано или поздно он настанет. Это приводит к ощущению, что власти «затягивают» с решением проблемы.

И отсюда, собственно, и возникает проблема разрыва между общественным мнением и бюджетной ситуацией. Почему такой разрыв возникает? Именно этот вопрос и стал отправной точкой исследования Юты Какегаи, которое привело в итоге к появлению книги «Горизонты финансовой демократии: самоуправление, разнообразие и прямая демократия в Швейцарии» (財政民主主義の地平: スイスの自治・多様性・直接民主主義 / The Horizon of Fiscal Democracy: Autonomy, Diversity and Direct Democracy in Switzerland). В этой монографии она утверждает: демократия, в которой люди не могут влиять на финансы напрямую — это «несовершенная демократия».

«Если мы хотим, чтобы демократические принципы работали в экономической реальности, а не существовали просто на словах, то нам необходима налоговая демократия» SWI

«Если мы хотим, чтобы демократические принципы работали в экономической реальности, а не существовали просто на словах, то нам необходима налоговая демократия», — говорит японская исследовательница. В качестве примера ей служит Швейцария. По её мнению, именно Швейцария и обладает ключами к истинной финансовой демократии, она на практике доказывает: когда финансы находятся под контролем общества, расходы не начинают расти неуправляемо. В 2023 году государственный долг Швейцарии составлял 39,2 % от ВВП, тогда как в Японии он составляет более 260% ВВП (по данным МВФ на 2024 год).

После краха на рынке недвижимости в начале 1990-х годов Швейцария тоже оказалась в непростой финансовой ситуации: федеральный общественный бюджет сползал в дефицит, государственный долг рос. К концу десятилетия стало ясно, что нужно действовать. Ответом на этот вызов стала масштабная реформа, о которой и рассказывает японский ученый. Так, в 2001 году избиратели на референдуме поддержали идею ввести так называемый «долговой тормоз» (Schuldenbremse), бюджетное правило, которое обязует власти держать расходы под контролем и обеспечивать сбалансированный бюджет с учётом экономических колебаний.

«Прямое участие»

С тех пор этот механизм стал важнейшим инструментом финансовой политики Швейцарии. Благодаря ему к середине 2010-х годов Швейцарии удалось сократить госдолг с более чем 50% до менее чем 40% от ВВП без секвестров и в условиях широкой политической поддержки со стороны народа. В итоге страна вышла в профицит. Изначально предлагались жёсткие неолиберальные реформы в духе «минимального государства» — с сокращением расходов и ограничением роли государства в экономике. Однако на референдумах общество сгладило самые радикальные предложения. В результате был найден сбалансированный путь, а вместе с ним — укрепилось общественное понимание важности налоговой дисциплины и совместной финансовой ответственности.

«В Швейцарии при каждом национальном и местном голосовании в каждый дом рассылаются брошюры, в которых подробно разъясняются все выносимые на голосование вопросы, включая финансовые», — подчёркивает Юта Какегаи. Она считает, что такая систематическая информационная практика играет важную роль в повышении степени понимания обществом базовых структур и систем экономики: «Если и возникает долговой кризис — то причиной его становится не демократия как таковая, а наоборот, тот факт, что она превратилась в пустой звук». Юта Какегаи выделяет при этом два существенных элемента, превращающих швейцарскую модель в реальную демократию: участие народа в политике и структуры и практика общественных дебатов на самые животрепещущие общественные темы.

Прямое участие проявляется в форме референдума — любой гражданин может запустить народную законодательную инициативу (пусть на практике это жутко сложно и дорого) или же инициировать референдум, начав собирать подписи. Особенно активно такие структуры и инструменты непосредственного народоправства проявляются на муниципальном/местном уровне: общинные бюджеты формируются народом по меньшей мере в 1 650 муниципальных образованиях на базе общих собраний граждан, обсуждающих налоги и бюджет. В городе Аарау, к примеру, введено положение, по которому если городской бюджет в его расходной части начинает превышать определённый уровень, то по нему проводится обязательный референдум.

Культура участия и дебатов

Одновременно важны и публичные дебаты. В Швейцарии Федеральный совет (правительство) всегда проводит свои законопроекты через процедуру Vernehmlassung / Procédures de consultation / Procedure di consultazioneВнешняя ссылка (общественное обсуждение и межведомственное согласование). В Японии тоже есть нечто подобное, но такая практика там, по мнению Ю. Какегаи, малоэффективна. По её мнению, в Японии тоже вполне можно было бы ввести правило автоматического проведения референдума. Так что в Швейцарии граждане могут вносить поправки в локальные бюджеты, используя инструмент референдума — но это далеко не всегда упрощает процесс. Например, в 2019 году в городе Ольтен жители проголосовали против решения о повышении налогов, одобренного городским парламентом, и этот вотум фактически оставил город без бюджета на целый год. Другой яркий пример — кантон Обвальден.

В 2005 году местные власти попытались ввести так называемый регрессивный налог для состоятельных граждан: чем выше их доход, тем ниже ставка налога. Это вызвало общественное возмущение. Йозеф Зисиадис (Josef Zisyadis), бывший депутат федерального парламента от кантона Во и активист коммунистической Швейцарской партии труда (PdA) даже специально переехал жить в Обвальден, чтобы иметь право в знак протеста направить соответствующую жалобу в Федеральный суд в Лозанне. В 2007 году суд признал налоговую модель Обвальдена неконституционной — и этот закон был отменён.

Как подчеркивает Ю. Какегаи, если демократию понимать только как диалог с целью нахождения консенсуса, то мнения по краям политического спектра будут отсекаться. Для них остаются такие формы, как уличный протест и прочая гражданская активность — и поэтому они суть неотъемлемая часть любой демократии. Она отмечает, что в Швейцарии сложилась культура настоящего неформального участия граждан в политике, вплоть до обращений, если необходимо, в суд. В Японии же многие считают демонстрации или жалобы властям занятием совершенно бессмысленным. И действительно: по данным European Social Survey 2023 года Швейцария по этому показателю лидирует среди 28 европейских стран — тут только каждый десятый житель считает, что он не может влиять на сферу политики.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

