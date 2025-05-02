Семь самых странных референдумов в Швейцарии

Автор инициативы «В защиту коровьих рогов» Армин Капауль (Armin Capaul) ничего ни от кого не скрывал и пожертвовал своей идее даже собственную пенсию: такая открытая и честная манера делать политику многим в Швейцарии пришлась по душе. Keystone / Laurent Gillieron

Запретить грохот двигателей боевых самолётов над курортами, отказываться от использования автомобилей хотя бы несколько раз в год или, скажем, обеспечить коровам право носить рога — все эти и другие не менее странные вопросы в Швейцарии становились предметами всенародных референдумов.

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Беньямин фон Виль Как репортёр я освещаю те события, связанные с проблемами демократии, где швейцарская точка зрения становится особенно актуальной. Я швейцарец, и меня давно интересует, как в результате публичных дискуссий формируется общество.

Швейцария — мировой лидер по числу референдумов. С 1848 года граждане страны приняли в таком формате около 650 решений. Неудивительно, что среди них встречались и весьма необычные инициативы. Но дело прежде всего не в странности идей — важно, чтобы они не противоречили действующему международному и национальному праву. А главное — чтобы предложение собрало в свою поддержку минимум 100 000 подписей граждан.

Любой закон, даже уже принятый парламентом, также может быть оспорен на всенародном референдуме, если против него выступят не менее 50 000 избирателей. Каждое изменение в федеральной Конституции также обязательно выносится на голосование. Мы собрали для вас самые неожиданные — и с сегодняшней точки зрения действительно странные — инициативы и предложения, вынесенные однажды на суд народа.

7. Новое брачно-семейное законодательство (1985)

Характерным примером голосования по вопросу из серии «это было недавно, это было давно» можно считать референдум 1985 года по вопросу брачно-семейного законодательства. Ранее в стране действовала норма, согласно которой все решения в браке принимал исключительно муж.

Он мог в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды или продать жильё — без согласия и участия жены. Более того, он управлял даже тем имуществом, которое жена внесла в брак. Также супруг имел право запретить жене работать. Правительство и парламент решили изменить эту ситуацию. Однако закон был вынесен на всенародное голосование после того, как консервативный комитет противников новых норм воспользовался правом на организацию референдума.

Тем не менее в сентябре 1985 года 54% участвовавших в голосовании граждан поддержали реформу швейцарского брачно-семейного и наследственного права. Примечательно, что, если бы по этому вопросу голосовали только мужчины, то прежнее законодательство осталось бы в силе.

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6. Инициатива «За 12 дней в году без автомобилей и самолетов» (1978)

Три воскресенья без автомобилей стали попыткой сэкономить ресурсы в 1973 году в период так называемого «нефтяного кризиса» — эта мера произвела на некоторых граждан столь сильное впечатление, что позже группа студентов выступила с предложением закрепить эту практику в качестве новой нормы в швейцарской федеральной Конституции. Согласно их инициативе, во второе воскресенье каждого месяца должно было бы запрещаться любое моторизированное движение — «на суше, на воде и в воздухе». Причём авторы проекта предложили внести в Конституцию предельно детализированную норму, не оставляя ни единой лазейки: запрет распространялся бы даже на электрические велосипеды. В законопроекте ведь явно упоминались «все транспортные средства со вспомогательным двигателем».

Если бы предложение было принято, то в Швейцарии, где спорт считается общенациональным увлечением, наверняка появились бы путеводители с названиями вроде: «Велотуры по автостраде» или «12 лучших пеших походов по пустым скоростным автотрассам». Однако до этого дело не дошло. Инициативу «12 дней в году без автомобилей и самолётов» поддержали представители всех политических направлений — правые, левые и центристы. Тем не менее в мае 1978 года большинством в 63% голосов граждан эта инициатива была отвергнута.

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5. Инициатива в пользу запрета абсента (1908)

На рубеже 21 века в Швейцарии полынный напиток абсент воспринимался как нечто опасное и запретное — сродни кокаину или ЛСД. Его вновь разрешили к продаже лишь в марте 2005 года. До этого в стране действовал специальный запрет на производство и оборот абсента. В начале февраля 2005 года Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG), входящее в структуру Министерства внутренних дел (отдельного Минздрава в стране нет), признало этот запрет «устаревшим», добавив, тем не менее, с характерной швейцарской скрупулёзностью, что «абсент остаётся незаконным вплоть до 1 марта 2005 года».

Истоки запрета уходят в 1905 год, когда Швейцарию потрясло якобы совершённое под воздействием абсента двойное убийство женщины и ребёнка. В ряде кантонов сразу начались кампании морального осуждения. В адрес властей подавались народные петиции, организовывались общественные инициативы, требующие официального запрета «зелёной феи». Движение быстро получило поддержку со стороны антиалкогольных организаций. Его активно поддержали также винодельческое и пивоваренное лобби: абсент был не только крепче, но и дешевле их продукции.

На политическом уровне инициативу поддержали социал-демократы и католические консерваторы. Основная часть дискуссий развернулась во франкоязычной Швейцарии — прежде всего в регионе Валь-де-Травер (Val-de-Travers), где абсент имел давнюю традицию потребления и производства. Парадоксальным образом особенно активно за запрет выступали немецкоязычные и восточные кантоны несмотря на то, что абсент был типично франкоязычным «западным» напитком. Так, в Нидвальдене и Граубюндене за запрет высказались более 80% избирателей. А в рамках общенационального референдума в июле 1908 года инициативу поддержали свыше 63% голосовавших мужчин.

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4. Какой должна быть максимальная ставка в казино (1958)

Казино в Швейцарии были официально запрещены с 1874 года. В 1928 году был достигнут компромисс: разрешили азартные игры при условии строгого ограничения — максимальная ставка составляла два франка за раунд. Сегодня такое правило скорее напоминает родительский контроль над карманными деньгами, чем серьёзное регулирование сферы азартных игр.

Ослабить этот запрет страна решилась лишь в конце 1950-х годов. На всенародном голосовании было предложено увеличить предельную ставку до пяти франков. Против выступали представители малых политических партий и церковных организаций, настаивая на сохранении прежних ограничений. Тем не менее в декабре 1958 года почти 60% избирателей-мужчин поддержали реформу. Показательная деталь: сегодня пять франков — это не максимальная, а минимальная ставка в американской рулетке в бернском Grand Casino Bern.

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3. Инициатива «В защиту коровьих рогов» (2018)

Автор инициативы «В защиту коровьих рогов» Армин Капауль (Armin Capaul) ничего не скрывал и даже пожертвовал на свою идею собственную пенсию. Его открытый, честный и по-швейцарски упрямый стиль ведения политики нашёл отклик у многих в стране. Выдвинутая комитетом IG Hornkuh инициатива предлагала внести в федеральную конституцию норму, обязывающую государство оказывать финансовую поддержку владельцам коров и коз, сознательно отказывающимся от удаления рогов у своих взрослых животных.

Противники утверждали, что принятие инициативы приведёт к необходимости увеличить площадь среднего стойла — рогатые животные требуют больше пространства — но полностью исключить риск травм животных всё равно не удастся. Сам Армин Капауль называл коров с рогами «культурным достоянием Швейцарии». Его поддержали социал-демократы, партии «Зелёных», «Зелёных либералов» (GLP), Евангелическая народная партия (EVP), а также многие природоохранные организации. Но на референдуме в ноябре 2018 года более 54% избирателей проголосовали против.

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2. Государственная спичечная монополия (1895)

Предложение о передаче производства спичек в руки исключительно государства было выдвинуто ещё в 1895 году. Повод для него был более чем весомый: в спичечной промышленности тогда широко использовался белый фосфор — чрезвычайно огнеопасное и токсичное вещество, вызывавшее у рабочих тяжёлые, а нередко и смертельные заболевания.

Безопасный красный фосфор уже был открыт и мог бы стать заменой, но его использование обходилось дороже, и потому внедрялся он неохотно. После введённого запрета на белый фосфор в страну хлынул поток контрабандных спичек. В этих условиях государственная монополия рассматривалась в качестве эффективного средства установления контроля над производством спичек и методом постепенного перехода на безопасные технологии. Инициативу поддержали и либералы (FDP), и социал-демократы (SP). Однако на референдуме в сентябре 1895 года более 56% избирателей высказались против спичечной монополии.

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1. Инициатива «Против шума истребителей в туристических зонах»

Название инициативы (Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten / «Против шума истребителей в туристических зонах») звучало почти абсурдно. Оно невольно ставило вопрос: а что, в других регионах, значит, шуметь можно? Проблема лишь в том, что в Швейцарии практически каждый уголок страны, от Кройцлингена на севере и до Женевы на западе, от Базеля на северо-западе и до Кьяссо на юго-востоке, позиционирует себя в качестве туристического направления. И где тогда заканчивается «зона отдыха» и начинается «зона военных учений»?

Поводом для голосования стало решение правительства о размещении истребителей F/A-18 в городе Майринген (кантон Берн), связанный с образом Шерлока Холмса (именно тут произошло сражение гениального сыщика с великим злодеем Мориарти). Против этого решения выступили природоохранные организации и представители туристической отрасли. Они предложили внести в федеральную Конституцию положение о запрете в мирное время учебных полётов военных самолетов над туристическими регионами. Инициативу поддержали левые и антимилитаристские круги. Однако на референдуме в феврале 2008 года швейцарцы высказались недвусмысленно: более 68% избирателей проголосовали против этого предложения.

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