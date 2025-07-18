Как в Женеве в 1955 году начался диалог между Востоком и Западом
На встрече «большой четвёрки» (США, Советского Союза, Великобритании и Франции) в Швейцарии с 18 по 23 июля 1955 года обсуждались ключевые вопросы эпохи холодной войны. Атмосфера была благожелательной, но по существу достигнуто было немного. Тем не менее символическое значение этой встречи трудно переоценить.
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После окончания учёбы (история, право и европеистика) некоторое время работал в посольстве Швейцарии в Афинах. У меня есть журналистский опыт в стране и за рубежом, на местном и национальном уровнях, в качестве внештатного и штатного корреспондента. Сейчас пишу о международных отношениях.
Последний контакт на высшем уровне между США и СССР состоялся в Потсдаме в 1945 году — тогда эти страны ещё выступали как союзники. В Германии они обсуждали устройство послевоенной Европы. Затем последовала десятилетняя дипломатическая пауза. И лишь в июле 1955 года лидеры ведущих держав вновь собрались за одним столом — в Женеве, но уже как соперники: холодная война между Востоком и Западом к тому моменту вступила в активную фазу.
Саммиту в Женеве предшествовали многочисленные вооружённые конфликты: гражданская война в Греции, война в Индокитае и Корейская война. Холодная война не везде оставалась «холодной». На этом фоне все четыре державы — США, Советский Союз, Великобритания и Франция — проявили заинтересованность в ослаблении международной напряжённости. Женевская встреча стала первой серьёзной попыткой дипломатической разрядки.
На повестке дня стояли вопросы европейской безопасности, ядерного разоружения и воссоединения Германии. Особые надежды связывались с так называемым «духом Женевы» — атмосферой открытого диалога, которая впоследствии стала символом Женевы в качестве нейтральной площадки для саммитов, переговоров и консультаций.
В течение пяти дней главы государств и правительств, министры иностранных дел и делегации стран-участниц вели переговоры под пристальными взглядами мировой общественности — и самих жителей Женевы. Президент США Дуайт Эйзенхауэр отдельно поблагодарил Федеральный совет Швейцарии (правительство) за «тёплый приём» — жест, имевший для страны немалое символическое значение. Это был ведь первый в истории визит действующего американского президента в Швейцарию.
Женевская конференция 1955 года считается важной вехой в истории ранней фазы политики разрядки и первой попыткой дипломатическими средствами ослабить противостояние двух военно-политических блоков. Уже сам факт её проведения имел сильный политический резонанс, ведь спустя десять лет после окончания самой разрушительной войны 20 века лидеры Востока и Запада все-таки вновь вступили в прямой диалог.
Однако, как подчёркивает Швейцарский центр изучения дипломатических документов Dodis, позиции сторон «порой диаметрально расходились». А федеральный президент и министр иностранных дел Швейцарии Макс Петипьер в своих воспоминаниях назвал атмосферу встречи «странно натянутой».
Мог ли саммит привести к более существенным результатам?
Историки отвечают на этот вопрос по-разному. Одним из немногих позитивных итогов саммита стало, так или иначе, согласие всех сторон продолжать переговорный процесс. А в дипломатии это уже считается успехом, особенно в условиях жёсткой конфронтации. Главное — говорить друг с другом. И действительно, даже в самые острые периоды холодной войны каналы связи между сторонами не закрывались.
От первого визита президента США в Швейцарию до избрания «Мисс Женевский саммит»: конференция 1955 года вызвала в Женеве и Швейцарии немалый интерес. Первое впечатление о той эпохе можно составить с помощью нашей исторической фотогалереи:
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.
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