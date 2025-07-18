Как в Женеве в 1955 году начался диалог между Востоком и Западом

Николай Булганин, Дуайт Д. Эйзенхауэр, Эдгар Фор и Энтони Иден пребывали, как видно, в прекрасном расположении духа. Keystone / Walter Studer

На встрече «большой четвёрки» (США, Советского Союза, Великобритании и Франции) в Швейцарии с 18 по 23 июля 1955 года обсуждались ключевые вопросы эпохи холодной войны. Атмосфера была благожелательной, но по существу достигнуто было немного. Тем не менее символическое значение этой встречи трудно переоценить.

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Последний контакт на высшем уровне между США и СССР состоялся в Потсдаме в 1945 году — тогда эти страны ещё выступали как союзники. В Германии они обсуждали устройство послевоенной Европы. Затем последовала десятилетняя дипломатическая пауза. И лишь в июле 1955 года лидеры ведущих держав вновь собрались за одним столом — в Женеве, но уже как соперники: холодная война между Востоком и Западом к тому моменту вступила в активную фазу.

Саммиту в Женеве предшествовали многочисленные вооружённые конфликты: гражданская война в Греции, война в Индокитае и Корейская война. Холодная война не везде оставалась «холодной». На этом фоне все четыре державы — США, Советский Союз, Великобритания и Франция — проявили заинтересованность в ослаблении международной напряжённости. Женевская встреча стала первой серьёзной попыткой дипломатической разрядки.

На повестке дня стояли вопросы европейской безопасности, ядерного разоружения и воссоединения Германии. Особые надежды связывались с так называемым «духом Женевы» — атмосферой открытого диалога, которая впоследствии стала символом Женевы в качестве нейтральной площадки для саммитов, переговоров и консультаций.

Женевская встреча на высшем уровне между США, Советским Союзом, Великобританией и Францией проходила с 18 по 23 июля 1955 года. Помимо вопросов безопасности и разоружения, обсуждались торговые соглашения, таможенные пошлины и договор «Открытое небо», заключённый лишь в 1992 году. Договор Open Skies Treaty — это международное соглашение, позволяющее странам-участницам выполнять невооружённые разведывательные полёты над территорией друг друга с целью повышения степени взаимного доверия в военной области. Hannes Betzler / Süddeutsche Zeitung Photo

В течение пяти дней главы государств и правительств, министры иностранных дел и делегации стран-участниц вели переговоры под пристальными взглядами мировой общественности — и самих жителей Женевы. Президент США Дуайт Эйзенхауэр отдельно поблагодарил Федеральный совет Швейцарии (правительство) за «тёплый приём» — жест, имевший для страны немалое символическое значение. Это был ведь первый в истории визит действующего американского президента в Швейцарию.

Женевская конференция 1955 года считается важной вехой в истории ранней фазы политики разрядки и первой попыткой дипломатическими средствами ослабить противостояние двух военно-политических блоков. Уже сам факт её проведения имел сильный политический резонанс, ведь спустя десять лет после окончания самой разрушительной войны 20 века лидеры Востока и Запада все-таки вновь вступили в прямой диалог.

Однако, как подчёркивает Швейцарский центр изучения дипломатических документов Dodis, позиции сторон «порой диаметрально расходились». А федеральный президент и министр иностранных дел Швейцарии Макс Петипьер в своих воспоминаниях назвал атмосферу встречи «странно натянутой».

Мог ли саммит привести к более существенным результатам?

Историки отвечают на этот вопрос по-разному. Одним из немногих позитивных итогов саммита стало, так или иначе, согласие всех сторон продолжать переговорный процесс. А в дипломатии это уже считается успехом, особенно в условиях жёсткой конфронтации. Главное — говорить друг с другом. И действительно, даже в самые острые периоды холодной войны каналы связи между сторонами не закрывались.

От первого визита президента США в Швейцарию до избрания «Мисс Женевский саммит»: конференция 1955 года вызвала в Женеве и Швейцарии немалый интерес. Первое впечатление о той эпохе можно составить с помощью нашей исторической фотогалереи:

предыдущий следующий Агенты ФБР на улицах Швейцарии. Их поведение вызывало критику: они запрещали прохожим держать руки в карманах и, защищая президента США, выстраивались вокруг него живой стеной. Журнал Time с большим удовольствием процитировал швейцарскую девочку, которая произнесла по этому поводу: «Прямо как у гангстеров!» (C) Photograph By Erich Lessing Фотографии четырёх лидеров, появившиеся повсюду в Женеве в дни подготовки к саммиту, привлекали особое внимание швейцарских детей. На снимке господин и госпожа Миллер отвечают на их вопросы. Господин Миллер был лодочником на вилле, где жил президент Эйзенхауэр. Bettmann Archive Во время саммита Кантон Женева и федеральный центр совместно организовывали меры безопасности. В 1955 году это было новшеством — сегодня такая практика стала стандартом во время всех крупных саммитов, проходящих в Швейцарии, так было, например, во время саммита на Бюргенштоке. Walter Studer / Keystone Журналисты и телеоператоры встречают Эйзенхауэра и Даллеса в аэропорту Женева-Куантрен. Ullstein Bild — Rdb Дуайт Д. Эйзенхауэр — 34-й президент США, занимал эту должность с 1953 по 1961 год. До избрания президентом политических должностей он не имел. Это был первый визит действующего президента США в Швейцарию. Keystone / Вальтер Штудер Keystone / Walter Studer На Женевской конференции присутствовал Никита Хрущёв (третий слева). На фото также: министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, председатель совета министров СССР Николай Булганин, маршал Георгий Жуков, премьер Франции Эдгар Фор, министр иностранных дел Великобритании Гарольд Макмиллан, премьер Энтони Иден и госсекретарь США Джон Фостер Даллес. Снимок сделан 21 июля 1955 года во время делового обеда. Afp Or Licensors На полях саммита прошёл и конкурс красоты: была выбрана «Мисс Женевский саммит». Ullstein Bild — Rdb Картина 1

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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