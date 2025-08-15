Швейцария и ее подход к вопросу признания Палестины

В связи с текущим израильско-палестинским вооружённым конфликтом всё больше государств заявляют о возможности признания Палестины. Keystone / Afp or licensors Afp Or Licensors

Около 150 государств признают Палестину в качестве государства. Швейцария – нет. И вот почему.

8 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

В июле 2025 года на конференции Организации Объединённых Наций по вопросам Ближнего Востока ряд западных стран, включая Великобританию и Канаду, заявили о намерении признать Палестину в качестве независимого государства. Ранее аналогичную позицию выразила Франция. Таким образом, четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (все, кроме Соединённых Штатов Америки) публично высказались за признание палестинской государственности.

На данный момент Палестина признана 147 из 193 государств-членов ООН, то есть приблизительно 76%. В ряде случаев акт признания использовался в качестве дипломатического инструмента, направленного на активизацию мирного процесса и реализацию концепции сосуществования двух государств. Согласно данной формуле, создание палестинского государства предусматривается на территориях, оккупированных Израилем после 1967 года, и с Восточным Иерусалимом в качестве предполагаемой столицы.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна Этот контент был опубликован на Ирландия, Испания и Норвегия объявили, что собираются признать палестинское государство. Какова была реакция Швейцарии? Читать далее Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна

Вместе с тем в Израиле эта перспектива наталкивается на жёсткое неприятие. В 2024 году парламент Израиля — Кнессет — утвердил резолюцию, в которой провозгласил создание палестинского государства «экзистенциальной угрозой» и заявил о категорическом несогласии с его образованием.

Позиция Швейцарии: два государства без признания

Швейцария на протяжении последних десятилетий выступает за урегулирование ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств, так, как это предусмотрено резолюциями ООН и положениями международного права. Однако в настоящее время Федеральный совет (правительство) исключает возможность официального признания Палестины «до достижения всеобъемлющего политического соглашения между сторонами конфликта».

Показать больше Дебаты Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo! Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас! Присоединяйтесь к дискуссии 6 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

В июле 2025 года представительница Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) в ранге посла Моника Шмутц Киргёз (Monika Schmutz Kirgöz), изложила официальную позицию страны следующим образом: «С точки зрения Швейцарии признание Палестины должно происходить в рамках перспективы прочного мира, основанного на решении о создании двух государствВнешняя ссылка.

Внешний контент

Такое признание может быть рассмотрено только в случае принятия конкретных мер, которые обеспечат как безопасность Израиля, так и право палестинского народа на самоопределение». Иными словами, швейцарское правительство не отвергает возможность признания Палестины в будущем, но считает, что этот шаг должен быть частью устойчивого и согласованного мирного процесса, а не инструментом политического давления.

Юридическая практика: как Швейцария признаёт государства

В период с конца Второй мировой войны Швейцария признаёт только государства, но не правительства — в отличие от ряда других стран, предусматривающих возможность дифференциации между признанием государственной власти и признанием страны как государственного субъекта.

Признание является суверенным актом: в международном праве отсутствуют формализованные правила, обязывающие государство признавать или не признавать то или иное политическое образование. Однако существует устоявшаяся практика, в рамках которой учитываются три ключевых критерия:

наличие постоянного населения;

контроль над определённой территорией;

функционирование эффективной государственной власти.

Швейцария применяет эти критерии гибко, в зависимости от политического контекста, и оставляет за собой возможность учитывать мнение международного сообщества, реакцию государств, играющих значимую роль на мировой дипломатической арене, а также потенциальные последствия признания для целей собственной внешней политики. Решение о признании находится в компетенции правительства, Федерального совета.

В парламенте страны уже неоднократно поднимался вопрос о более активном участии законодательной власти в этом процессе, однако соответствующие предложения до сих пор не были реализованы. Например, это предлагалось сделать во время признания независимости Косово. На такой шаг Швейцария пошла одной из первых. Но до сих пор этого не произошло.

Этот шаг должен быть частью устойчивого и согласованного мирного процесса, а не инструментом политического давления

В 2024 году в Национальном совете Швейцарии (большая палата парламента) была выдвинута парламентская инициативаВнешняя ссылка о признании Палестины в качестве государства. Начались жесткие дебаты: левые и часть центристских партий поддержали предложение, тогда как представители правых партий и большинство парламентариев правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) выступили против, ссылаясь на риск утраты нейтрального статуса и ухудшения отношений с Израилем. По итогам голосования инициатива была отклонена: 131 депутат проголосовал против, 61 — за. Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), возглавляющий МИД (EDA), подчеркнул в ходе дебатов, что «в нынешней ситуации признание Палестины не способствовало бы урегулированию ближневосточного конфликта» и что «акт признания должен быть интегрирован в более широкий мирный план».

Вопрос членства Палестины в ООН: позиция Швейцарии

Палестина с 2012 года имеет статус государства-наблюдателя при Организации Объединённых Наций. В 2024 году на Генеральной Ассамблее вновь обсуждался вопрос о предоставлении ей полноправного членства. Швейцария в голосовании воздержалась.

В заявленииВнешняя ссылка Федерального совета было указано, что в условиях сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке и при отсутствии согласованного мирного плана вступление Палестины в ООН в качестве полноправного члена было бы нецелесообразно. Эта позиция согласуется с общей дипломатической стратегией Швейцарии, основанной на сдержанности, нейтралитете и стремлении сохранить для себя возможности политического посредничества.

Опыт признания Израиля: историческая модель швейцарского подхода

Признание Швейцарией Государства Израиль в 1949 году иллюстрирует характерный для неё выжидательный и прагматичный подход. Израиль был провозглашён 14 мая 1948 года и стал членом ООН в 1949 году. Швейцария признала его 18 марта 1949 года — спустя почти год.

Внешний контент

Согласно «Историческому словарю Швейцарии» (Historisches Lexikon der Schweiz), Федеральный совет не спешилВнешняя ссылка с признанием, стремясь сохранить дипломатическое равновесие и не ухудшить свои отношения с арабскими странами. Данный случай рассматривается в политико-дипломатической науке как пример осторожного внешнеполитического маневра, а не как формальный прецедент.

Политика Швейцарии на Ближнем Востоке: нейтралитет и сдержанность

Швейцария традиционно выступаетВнешняя ссылка в роли нейтрального посредника в международных конфликтах и активно участвует в гуманитарных инициативах на палестинских территориях. Она неоднократно предоставляла платформу для переговоров в Женеве и поддерживала дипломатические каналы между Израилем и Палестиной. В то же время Швейцария воздерживается от односторонних мер, которые могли бы быть восприняты как политическая ангажированность.

В целом Швейцария придерживается сдержанной линии в политике на Ближнем Востоке. Она осуждает военную эскалацию на Западном берегу и выражает в связи с актами насилия сожаление по поводу их «полной безнаказанности» . Однако, в отличие от США и ЕС Швейцария до сих пор не ввела санкций против радикально настроенных израильских поселенцев. При этом Федеральный совет оставляет за собой возможность прибегнуть к таким мерам в будущем.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд Этот контент был опубликован на Голоса в пользу ликвидации Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ становятся все громче. Портал SWI swissinfo.ch подробно разбирался в ситуации. Читать далее Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд