В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры
Швейцарская армия рекомендует женщинам, проходящих добровольную службу, не носить т. н. «бюстгальтеры с косточками». Вместо них следует использовать спортивные модели — на их покупку армия будет выделять бюджетные средства.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Может показаться забавным, что швейцарская армия называет этот предмет женского белья «потенциально опасным». Однако металлические элементы в бюстгальтерах действительно могут представлять серьёзную угрозу. «Любой металлический предмет, находящийся между грудной клеткой и бронежилетом (так называемой „баллистической защитой“) может стать дополнительным источником травм при воздействии ударной волны, осколков или пуль».
Это в интервью радио SRF Внешняя ссылкаразъяснила Лара Джой (Lara Joye) лейтенант медицинской службы в составе Швейцарского Красного Креста (не путать с МККК). В апреле 2025 года Лара Джой и её коллеги получили письмо, с которым ознакомился швейцарский франкоязычный телеканал RTS. В нём женщинам-солдатам настоятельно рекомендуется во время службы носить спортивные бюстгальтеры.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону
Чтобы стимулировать переход на такие модели, Федеральный департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта страны (VBS) предоставляет военнослужащим по 100 франков каждые три года на покупку соответствующего нижнего белья. Лара Джой приветствует эту инициативу, но считает, что было бы удобнее, если бы армия сама выдавала такие бюстгальтеры: «В идеале мы получали бы их уже в первый день службы».
Вместе с тем она признаёт и плюсы действующей системы — возможность самостоятельно выбирать модель, которая лучше всего подходит данной военнослужащей. Армейское руководство подчёркивает, что сознательно отказалась от централизованной выдачи спортивных бюстгальтеров, чтобы сохранить свободу выбора для женщин-солдат. В прошлом 2024 году в швейцарской армии проходили службу около 2 800 женщин — этот менее 2% от общего числа личного состава. Федеральный департамент обороны планирует увеличить эту долю до 10% к 2030 году.
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
А также по теме:
Показать больше
Что советует летчица-истребитель девушкам, желающим пойти по её стопам?
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.