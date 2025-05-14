В Швейцарии и Германии арестованы трое украинских граждан

Согласно материалам дела, фигуранты намеревались отправлять из Германии в Украину посылки, содержащие взрывные или зажигательные устройства. Keystone

Немецкие и швейцарские правоохранительные органы задержали троих граждан Украины по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий в интересах иностранного государства. Один из них был арестован на территории Швейцарии в кантоне Тургау. Об этом сообщил швейцарский телеканал SRF Внешняя ссылка со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии (Bundesanwaltschaft).

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По версии следствия, подозреваемые находились в контакте с представителями, связанными с российскими государственными структурами. Уже к концу марта 2025 года они якобы выразили готовность совершать поджоги и взрывы, направленные против объектов грузовой логистики на территории Германии.

Согласно материалам дела, фигуранты намеревались отправлять из Германии в Украину посылки, содержащие взрывные или зажигательные устройства. Эти устройства должны были срабатывать в процессе транспортировки. Задачи, как предполагается, распределялись между разными участниками группы. Для разведки маршрутов один из подозреваемых отправил из Кёльна две пробные посылки. Внутри посылки, помимо прочего, находились GPS-трекеры. Расследования немецких СМИ показывают, что обвиняемые также предпринимали попытки пронести зажигательные устройства на борт грузовых самолётов.

Первая операция по задержанию прошла 9 мая в Кёльне, вторая — 10 мая в городе Констанц на Боденском озере. Оба задержанных предстали перед следственным судьёй Федерального суда в Карлсруэ и находятся в предварительном заключении. Третий подозреваемый был арестован 13 мая на территории Швейцарии. После экстрадиции он будет передан немецкой стороне и также доставлен в Карлсруэ. Все трое задержанных являются гражданами Украины. По имеющейся информации, лица, арестованные в Германии, не имели никакого официального места работы.

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Федеральная прокуратура Германии квалифицирует расследование как дело «особой важности». Оперативное сопровождение осуществляет Федеральное Ведомство уголовной полиции ФРГ (Bundeskriminalamt). Федеральная разведывательная служба Германии (BND), Генеральный инспектор вооружённых сил Германии и Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) в последние месяцы неоднократно предупреждали о возросшей активности российских спецслужб.

В частности, в июле 2024 года в один из логистических центров DHL в Лейпциге прибыла посылка из одной из стран Балтии, которая содержала зажигательное устройство. Оно воспламенилось и вызвало пожар в грузовом контейнере. Бывший глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), на тот момент ещё возглавлявший это ведомство, подчеркнул, что только случайность спасла от пожара в воздухе: устройство сработало на земле, до отправки рейса.

«Мы наблюдаем агрессивные действия российских разведывательных структур», — заявлял Томас Хальденванг. По его словам, за последние месяцы в Германии резко увеличилось количество случаев шпионажа и саботажа — как в количественном, так и в качественном измерении. В марте 2025 года BfV опубликовало доклад с описанием нескольких инцидентов, включая диверсии на военных судах Германии. Расследования по этим случаям продолжаются.

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