Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»

Это как раз та самая прослойка сверхбогатых, на которую и направлена нынешняя инициатива молодых социалистов. Но эти люди уже сейчас вносят непропорционально ощутимый вклад в общие налоговые поступления страны. Keystone / Christian Beutler

Молодежное отделение социалистической партии (SP) предлагает ввести Внешняя ссылка в Швейцарии налог на наследование крупных состояний. Вырученные таким образом средства должны быть направлены на «борьбу с изменением климата». Противники инициативы, включая федеральное правительство, предупреждают: подобная мера может привести к финансовым потерям и негативным последствиям для экономики страны.

11 минут

Вокруг неё уже разворачивается оживлённая дискуссия: сторонники инициативы апеллируют к справедливости и говорят о необходимости «финансировать климатическую политику», тогда как оппоненты опасаются, что дополнительное налоговое бремя ударит по мировой конкурентоспособности Швейцарии и станет для предпринимательства и в целом занятости источником дополнительных рисков. Голосование по инициативе пройдет 30 ноября, последнем референдуме в 2025 году.

Откуда появилась эта инициатива?

В её официальном названии нет «триггерных» слов вроде «наследство» или «богачи». Формально она называется «Инициатива в пользу будущего» (Für eine soziale Klimapolitik — steuerlich gerecht finanziert / Initiative für eine Zukunft). Однако, по сути, речь идёт именно об «инициативе по налогу на наследство», и именно так мы её здесь будем называть. Она предусматривает введение налога на очень крупные состояния. Конкретно: 50-процентного налога на ту часть наследства или дарения, которая превышает 50 млн франков. Все поступления от этого налога должны направляться на «борьбу с изменением климата».

Таким образом, инициатива наметила две цели: повышение налоговой нагрузки на самые крупные капиталы, с одной стороны, и финансирование «климатических мер» — с другой. Обе темы укладываются в два глобальных тренда: Tax the rich («Обложить налогом богатых») и «климатическая справедливость». Не случайно в 2024 году страны «Группы двадцати» договорились добиваться повышения налогов на состояния сверхбогатых.

Налог соответствует двум глобальным трендам-запросам на Tax the rich («обложить налогом богатых») и на «климатическую справедливость». KEYSTONE/DPA/Daniel Bockwoldt

Обсуждается, например, и идеяВнешняя ссылка введения налога в 2% на состояния свыше одного миллиарда. При этом концепция преодоления климатической несправедливости (Carbon InequalityВнешняя ссылка) уже давно является предметом глобальной дискуссии. Но сегодня налоги на наследство составляют лишь небольшую часть налоговых поступлений в большинстве стран мира — это ясно показано на этой схеме.

Внешний контент

Кто попадёт под удар инициативы?

По оценкам Федерального совета (кабмина), в Швейцарии насчитывается около 2 500 человек, чьё состояние превышает 50 миллионов франков. В совокупности эта группа владеет приблизительно 500 миллиардами франков. Согласно исследованию Лозаннского университета, от новой инициативы, будь она принята, в первую очередь пострадали бы примерно 300 домашних хозяйств, активы каждого из которых превышают 200 миллионов франков.

Кроме того, по данным швейцарского экономического журнала Bilanz,Внешняя ссылка в стране в настоящее время проживают 152 миллиардера. Это обеспечивает Швейцарии мировое лидерство по «плотности миллиардеров на душу населения»: 17 человек на один миллион жителей. Что касается налога на наследство, то ситуация в стране крайне неоднородна. На федеральном уровне такого налога нет — этот вопрос находится в компетенции кантонов (субъектов федерации), а в ряде случаев даже общин. В результате существует несколько десятков разных моделей налогообложения.

Внешний контент

В большинстве кантонов прямые наследники освобождены от уплаты налога либо для них установлены очень высокие необлагаемые суммы. Исключение составляют кантоны Аппенцелль-Внутренний, Во и Невшатель, где платить налог обязаны даже ближайшие родственники. В целом по стране наследование крупных состояний облагается сравнительно мягкой ставкой — в среднем около 1,6%. Так было не всегда: за последние 30 лет в этой области возникли значительные налоговые льготы.

На это указывают авторы соответствующего исследования, проведенного в Лозаннском университетеВнешняя ссылка. Попытка ввести федеральный налог на крупные наследства уже предпринималась в 2015 году: тогда планировалось, что полученные средства будут направлены на финансирование AHV или государственного пенсионного страхования, составляющего «первый сегмент» пенсионной системы страны.

Эту идею поддержали некоторые партии, включая социалистов (SP) и «Зелёных» (GPS), но на референдуме она была решительно отвергнута — 71% граждан проголосовали против. Любопытная деталь: для швейцарцев за рубежом и их наследников действует правило, согласно которому наследственные активы, полученные в Швейцарии от умерших за границей, как правило, налогом на наследство не облагаются.

Как Швейцария облагает налогом крупные состояния?

Здесь ситуация ещё более неоднородна: налог на богатство в Швейцарии находится в компетенции не только кантонов, но и общин. Федеральный центр (Bund) в этот вопрос вообще не вмешивается. Налог взимается лишь тогда, когда состояние превышает установленный необлагаемый минимум. В одних кантонах это, например, 100 000 франков, в других — 1 миллион.

Показать больше

Показать больше Банк UBS: Швейцария остаётся самой богатой страной мира Этот контент был опубликован на Согласно новому Global Wealth Report банка UBS, Швейцария в 2024 году сохранила статус самой богатой страны мира. Читать далее Банк UBS: Швейцария остаётся самой богатой страной мира

Именно это и делает швейцарскую модель своего рода «налогом на богатых». Тарифы в большинстве кантонов носят прогрессивный характер: чем больше состояние, тем выше ставка налога. В результате 10% самых состоятельных владельцев крупных капиталов платят около 86% общей суммы налога на богатство. То, насколько отличаются друг от друга 26 кантонов страны, можно увидеть на этой таблице.

Состояние наследника компании Roche Андре Хоффмана оценивается примерно в 2,6 миллиарда франков. Keystone / Alessandro Della Valle

Экономисты Цюрихской Высшей технической школы (ETH) в рамках специального исследованияВнешняя ссылка рассчитали налоговую нагрузку наследника компании Roche Андре Хоффмана, чьё состояние оценивается примерно в 2,6 миллиарда франков. По их модели, в кантоне Во он ежегодно платил бы около 20 миллионов франков налога. Тем самым, отмечает KOF, Центр исследования вопросов промышленной конъюнктуры при ВТШ / ETH Цюриха, в Швейцарии фактически существует «минимальный налог для богатых».

То есть это как раз та самая прослойка сверхбогатых, на которую и направлена нынешняя инициатива молодых социалистов. Но эти люди уже сейчас вносят непропорционально ощутимый вклад в общие налоговые поступления страны. В 2022 году этот налог дал кантонам и общинам 9 миллиардов франков, что составляет примерно десятую часть их общих доходов. Тем не менее Швейцария продолжает считаться «налоговым оазисом» для богатых. Причина — низкие ставки налогов в отдельных кантонах, а также практика так называемого «порасходного налогообложения», которая дает возможность уплачивать налог исходя не из реального размера состояния, а с опорой на расходы на жильё, питание и так далее.

Каковы аргументы сторонников инициативы?

По мнению Молодых социалистов (Juso), богатые своим образом жизни производят больше выбросов CO₂, чем все остальные жители страны, а потому они и должны платить больше средств, которые пойдут на «защиту климата». «Чтобы достичь амбициозных климатических целей за период до 2050 года, Швейцарии ежегодно нужно инвестировать около 12 млрд франков», — утверждают они. «Сверхбогатые нажили свои состояния за счёт эксплуатации людей и природы. Пришло время заставить их расплачиваться за свои климатические преступления», — заявляет вице-президент Juso Schweiz Натали Руосс (Nathalie Ruoss). Конкретно предполагается, что поступления от нового налога пойдут на финансирование проектов в области жилья, труда и социально значимых услуг (Service public). Инициаторы рассчитывают, что принятие инициативы принесёт дополнительно около 6 миллиардов франков в год.

Каковы аргументы противников инициативы?

Противники инициативы, включая федеральное правительство, приводят другие расчётыВнешняя ссылка. По оценкам Лозаннского университета, принятие инициативы Juso принесло бы в бюджет от 2,5 до 5 миллиардов франков, и то только при условии, что состоятельные налогоплательщики останутся в Швейцарии. А ведь сверхбогатые люди и предприниматели вполне могут перенести своё место жительства за границу. «В итоге инициатива может привести скорее к снижению налоговых поступлений», — предупреждает федеральное правительство. По ее оценкам, в случае одобрения инициативы она привела бы к сжатию прежней налогооблагаемой базы сверхбогатых на 85–98%, то есть 2,8–3,7 миллиарда франков, дав доходов лишь на сумму от 100 до 650 млн франков..

Инициатива наметила две цели: повышение налоговой нагрузки на самые крупные капиталы, с одной стороны, и финансирование «климатических мер» — с другой. Keystone

Представители деловых кругов также указывают, что значительная часть их состояния вложена в производственные компании, а не лежит в сундуках. Чтобы выплатить этот налог, предприятия пришлось бы продавать, что поставило бы под угрозу рабочие места. Кроме того, предприниматели подчёркивают, что именно они, и никто иной, и создают в стране рабочие места, обеспечивая конкурентоспособность Швейцарии в качестве глобальной производственной площадки и развивая её за счёт инноваций и инвестиций.

Есть ли нерешённые вопросы?

Да, есть. Споры вызывает также заложенная в тексте инициативы оговорка о «ретроактивности». Могут ли сверхбогатые быть обязаны уплатить налог даже в том случае, если они уже покинули Швейцарию? Этот вопрос, скорее всего, пришлось бы решать в судах. Так или иначе, инициатива прямо требует введения мер «по предотвращению уклонения от уплаты налогов, в частности, путем выезда из страны». При этом в ней говорится, что налог вступает в силу сразу после принятия его на референдуме, обладая, по сути, обратной силой. Именно поэтому эта инициатива и вызвала такую нервозность задолго до начала официальных дебатов на эту тему.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия Референдум по налогу на наследство пугает богатых швейцарцев Этот контент был опубликован на Юристы и банкиры предупреждают: Швейцария может по примеру Великобритании столкнуться с массовым исходом состоятельных людей. Читать далее Референдум по налогу на наследство пугает богатых швейцарцев

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch