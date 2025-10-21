Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»
Молодежное отделение социалистической партии (SP) предлагает ввестиВнешняя ссылка в Швейцарии налог на наследование крупных состояний. Вырученные таким образом средства должны быть направлены на «борьбу с изменением климата». Противники инициативы, включая федеральное правительство, предупреждают: подобная мера может привести к финансовым потерям и негативным последствиям для экономики страны.
Вокруг неё уже разворачивается оживлённая дискуссия: сторонники инициативы апеллируют к справедливости и говорят о необходимости «финансировать климатическую политику», тогда как оппоненты опасаются, что дополнительное налоговое бремя ударит по мировой конкурентоспособности Швейцарии и станет для предпринимательства и в целом занятости источником дополнительных рисков. Голосование по инициативе пройдет 30 ноября, последнем референдуме в 2025 году.
Откуда появилась эта инициатива?
В её официальном названии нет «триггерных» слов вроде «наследство» или «богачи». Формально она называется «Инициатива в пользу будущего» (Für eine soziale Klimapolitik — steuerlich gerecht finanziert / Initiative für eine Zukunft). Однако, по сути, речь идёт именно об «инициативе по налогу на наследство», и именно так мы её здесь будем называть. Она предусматривает введение налога на очень крупные состояния. Конкретно: 50-процентного налога на ту часть наследства или дарения, которая превышает 50 млн франков. Все поступления от этого налога должны направляться на «борьбу с изменением климата».
Таким образом, инициатива наметила две цели: повышение налоговой нагрузки на самые крупные капиталы, с одной стороны, и финансирование «климатических мер» — с другой. Обе темы укладываются в два глобальных тренда: Tax the rich («Обложить налогом богатых») и «климатическая справедливость». Не случайно в 2024 году страны «Группы двадцати» договорились добиваться повышения налогов на состояния сверхбогатых.
Обсуждается, например, и идеяВнешняя ссылка введения налога в 2% на состояния свыше одного миллиарда. При этом концепция преодоления климатической несправедливости (Carbon InequalityВнешняя ссылка) уже давно является предметом глобальной дискуссии. Но сегодня налоги на наследство составляют лишь небольшую часть налоговых поступлений в большинстве стран мира — это ясно показано на этой схеме.
Кто попадёт под удар инициативы?
По оценкам Федерального совета (кабмина), в Швейцарии насчитывается около 2 500 человек, чьё состояние превышает 50 миллионов франков. В совокупности эта группа владеет приблизительно 500 миллиардами франков. Согласно исследованию Лозаннского университета, от новой инициативы, будь она принята, в первую очередь пострадали бы примерно 300 домашних хозяйств, активы каждого из которых превышают 200 миллионов франков.
Кроме того, по данным швейцарского экономического журнала Bilanz,Внешняя ссылка в стране в настоящее время проживают 152 миллиардера. Это обеспечивает Швейцарии мировое лидерство по «плотности миллиардеров на душу населения»: 17 человек на один миллион жителей. Что касается налога на наследство, то ситуация в стране крайне неоднородна. На федеральном уровне такого налога нет — этот вопрос находится в компетенции кантонов (субъектов федерации), а в ряде случаев даже общин. В результате существует несколько десятков разных моделей налогообложения.
В большинстве кантонов прямые наследники освобождены от уплаты налога либо для них установлены очень высокие необлагаемые суммы. Исключение составляют кантоны Аппенцелль-Внутренний, Во и Невшатель, где платить налог обязаны даже ближайшие родственники. В целом по стране наследование крупных состояний облагается сравнительно мягкой ставкой — в среднем около 1,6%. Так было не всегда: за последние 30 лет в этой области возникли значительные налоговые льготы.
На это указывают авторы соответствующего исследования, проведенного в Лозаннском университетеВнешняя ссылка. Попытка ввести федеральный налог на крупные наследства уже предпринималась в 2015 году: тогда планировалось, что полученные средства будут направлены на финансирование AHV или государственного пенсионного страхования, составляющего «первый сегмент» пенсионной системы страны.
Эту идею поддержали некоторые партии, включая социалистов (SP) и «Зелёных» (GPS), но на референдуме она была решительно отвергнута — 71% граждан проголосовали против. Любопытная деталь: для швейцарцев за рубежом и их наследников действует правило, согласно которому наследственные активы, полученные в Швейцарии от умерших за границей, как правило, налогом на наследство не облагаются.
Как Швейцария облагает налогом крупные состояния?
Здесь ситуация ещё более неоднородна: налог на богатство в Швейцарии находится в компетенции не только кантонов, но и общин. Федеральный центр (Bund) в этот вопрос вообще не вмешивается. Налог взимается лишь тогда, когда состояние превышает установленный необлагаемый минимум. В одних кантонах это, например, 100 000 франков, в других — 1 миллион.
Именно это и делает швейцарскую модель своего рода «налогом на богатых». Тарифы в большинстве кантонов носят прогрессивный характер: чем больше состояние, тем выше ставка налога. В результате 10% самых состоятельных владельцев крупных капиталов платят около 86% общей суммы налога на богатство.
Экономисты Цюрихской Высшей технической школы (ETH) в рамках специального исследованияВнешняя ссылка рассчитали налоговую нагрузку наследника компании Roche Андре Хоффмана, чьё состояние оценивается примерно в 2,6 миллиарда франков. По их модели, в кантоне Во он ежегодно платил бы около 20 миллионов франков налога. Тем самым, отмечает KOF, Центр исследования вопросов промышленной конъюнктуры при ВТШ / ETH Цюриха, в Швейцарии фактически существует «минимальный налог для богатых».
То есть это как раз та самая прослойка сверхбогатых, на которую и направлена нынешняя инициатива молодых социалистов. Но эти люди уже сейчас вносят непропорционально ощутимый вклад в общие налоговые поступления страны. В 2022 году этот налог дал кантонам и общинам 9 миллиардов франков, что составляет примерно десятую часть их общих доходов. Тем не менее Швейцария продолжает считаться «налоговым оазисом» для богатых. Причина — низкие ставки налогов в отдельных кантонах, а также практика так называемого «порасходного налогообложения», которая дает возможность уплачивать налог исходя не из реального размера состояния, а с опорой на расходы на жильё, питание и так далее.
Каковы аргументы сторонников инициативы?
По мнению Молодых социалистов (Juso), богатые своим образом жизни производят больше выбросов CO₂, чем все остальные жители страны, а потому они и должны платить больше средств, которые пойдут на «защиту климата». «Чтобы достичь амбициозных климатических целей за период до 2050 года, Швейцарии ежегодно нужно инвестировать около 12 млрд франков», — утверждают они. «Сверхбогатые нажили свои состояния за счёт эксплуатации людей и природы. Пришло время заставить их расплачиваться за свои климатические преступления», — заявляет вице-президент Juso Schweiz Натали Руосс (Nathalie Ruoss). Конкретно предполагается, что поступления от нового налога пойдут на финансирование проектов в области жилья, труда и социально значимых услуг (Service public). Инициаторы рассчитывают, что принятие инициативы принесёт дополнительно около 6 миллиардов франков в год.
Каковы аргументы противников инициативы?
Противники инициативы, включая федеральное правительство, приводят другие расчётыВнешняя ссылка. По оценкам Лозаннского университета, принятие инициативы Juso принесло бы в бюджет от 2,5 до 5 миллиардов франков, и то только при условии, что состоятельные налогоплательщики останутся в Швейцарии. А ведь сверхбогатые люди и предприниматели вполне могут перенести своё место жительства за границу. «В итоге инициатива может привести скорее к снижению налоговых поступлений», — предупреждает федеральное правительство. По ее оценкам, в случае одобрения инициативы она привела бы к сжатию прежней налогооблагаемой базы сверхбогатых на 85–98%, то есть 2,8–3,7 миллиарда франков, дав доходов лишь на сумму от 100 до 650 млн франков..
Представители деловых кругов также указывают, что значительная часть их состояния вложена в производственные компании, а не лежит в сундуках. Чтобы выплатить этот налог, предприятия пришлось бы продавать, что поставило бы под угрозу рабочие места. Кроме того, предприниматели подчёркивают, что именно они, и никто иной, и создают в стране рабочие места, обеспечивая конкурентоспособность Швейцарии в качестве глобальной производственной площадки и развивая её за счёт инноваций и инвестиций.
Есть ли нерешённые вопросы?
Да, есть. Споры вызывает также заложенная в тексте инициативы оговорка о «ретроактивности». Могут ли сверхбогатые быть обязаны уплатить налог даже в том случае, если они уже покинули Швейцарию? Этот вопрос, скорее всего, пришлось бы решать в судах. Так или иначе, инициатива прямо требует введения мер «по предотвращению уклонения от уплаты налогов, в частности, путем выезда из страны». При этом в ней говорится, что налог вступает в силу сразу после принятия его на референдуме, обладая, по сути, обратной силой. Именно поэтому эта инициатива и вызвала такую нервозность задолго до начала официальных дебатов на эту тему.
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.
