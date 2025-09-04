The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская политика

Готова ли Швейцария к цифровой идентичности?

На референдуме 28 сентября 2025 года граждане Швейцарии проголосуют по вопросу о введении так называемой «цифровой идентичности». Наш парламентский корреспондент Кати Роми (Katy Romy) разбиралась с предметом голосования.

Этот контент был опубликован на
2 минут

Как корреспондентка Федерального дворца для SWI swissinfo.ch, я пишу о федеральной политике для швейцарского зарубежья. После учёбы в Академии журналистики и СМИ при Университете Невшателя сначала работала в различных региональных СМИ, в редакциях Journal du Jura, Canal 3 и Radio Jura bernois. С 2015 года тружусь в многоязычном редакционном отделе SWI swissinfo.ch, где продолжаю увлечённо заниматься своей профессией.

Я опытная видеожурналистка. Всегда стремлюсь сделать сложные темы доступными и интересными для широкой аудитории, используя для этого эффектные мультимедийные материалы.Создаю видео различных форматов на самые разные темы, касающиеся жизни общества и экологии, специализируясь на пояснительных видеороликах с использованием видеографики и покадровой анимации. Изучая кино, английскую литературу и журналистику, я приобрела опыт работы на радио, телевидении и в печатных изданиях по всей Швейцарии. После работы в службе звукового и визуального оформления кинофестиваля в Локарно присоединилась к SWI swissinfo.ch в 2018 году, где занимаюсь подготовкой репортажей о местных и международных событиях.

Сегодня швейцарцы подтверждают свою личность с помощью удостоверения личности в формате кредитной карты или загранпаспорта. Новый Федеральный Закон «О цифровой идентичности (E-ID)», который будет вынесен на голосование 28 сентября 2025 года, предусматривает создание цифровой версии этих документов.

В 2021 году избиратели уже голосовали по этому вопросу и тогда они отклонили соответствующий законопроект — главным образом из-за того, что задачу выдачи электронных документов предполагалось передать частным компаниям. Новая редакция законопроекта, предложенная правительством, гарантирует, что электронный паспорт будет полностью государственным документом, что получать его можно будет в добровольном порядке и совершенно бесплатно, то есть даром.

«Парламент» так называемой «Пятой Швейцарии» (так называют швейцарскую зарубежную диаспору) считает, что цифровая идентичность будет особенно полезна именно для швейцарских граждан, проживающих за границей, так как она обеспечит им более простой и быстрый доступ к госуслугам. Кроме того, цифровые документы рассматриваются зарубежными швейцарцами в качестве предпосылки для внедрения в будущем системы электронного голосования в удаленном режиме и онлайн-сбора подписей под народными инициативами и предложениями провести референдум.

Чтобы получить E-ID, пользователю нужно будет загрузить на смартфон специальное приложение, программу Wallet-App, в котором можно будет хранить цифровые документы.

Швейцарская политика

Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум

Этот контент был опубликован на На референдуме 28 сентября 2025 года избиратели снова ответят на вопрос о введении в стране государственной электронной идентификации личности (E-ID).

Читать далее Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум

Тем временем дискуссия на эту тему в Швейцарии продолжается и остаётся довольно оживлённой. Общественный комитет, инициировавший нынешний референдум по вопросу E-ID, составлен из членов Пиратской партии (Piratenpartei), молодёжного крыла Швейцарской народной партии (Junge SVP), Федерально-демократического союза (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU), а также группы противников санитарных антикоронавирусных мер. Их опасения связаны с тем, что государство с помощью этой технологии будет следить за гражданами и нарушать их право на неприкосновенность частной жизни.

Показать больше
