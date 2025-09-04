Готова ли Швейцария к цифровой идентичности?

На референдуме 28 сентября 2025 года граждане Швейцарии проголосуют по вопросу о введении так называемой «цифровой идентичности». Наш парламентский корреспондент Кати Роми (Katy Romy) разбиралась с предметом голосования.

Кати Роми

Сегодня швейцарцы подтверждают свою личность с помощью удостоверения личности в формате кредитной карты или загранпаспорта. Новый Федеральный Закон «О цифровой идентичности (E-ID)», который будет вынесен на голосование 28 сентября 2025 года, предусматривает создание цифровой версии этих документов.

В 2021 году избиратели уже голосовали по этому вопросу и тогда они отклонили соответствующий законопроект — главным образом из-за того, что задачу выдачи электронных документов предполагалось передать частным компаниям. Новая редакция законопроекта, предложенная правительством, гарантирует, что электронный паспорт будет полностью государственным документом, что получать его можно будет в добровольном порядке и совершенно бесплатно, то есть даром.

«Парламент» так называемой «Пятой Швейцарии» (так называют швейцарскую зарубежную диаспору) считает, что цифровая идентичность будет особенно полезна именно для швейцарских граждан, проживающих за границей, так как она обеспечит им более простой и быстрый доступ к госуслугам. Кроме того, цифровые документы рассматриваются зарубежными швейцарцами в качестве предпосылки для внедрения в будущем системы электронного голосования в удаленном режиме и онлайн-сбора подписей под народными инициативами и предложениями провести референдум.

Тем временем дискуссия на эту тему в Швейцарии продолжается и остаётся довольно оживлённой. Общественный комитет, инициировавший нынешний референдум по вопросу E-ID, составлен из членов Пиратской партии (Piratenpartei), молодёжного крыла Швейцарской народной партии (Junge SVP), Федерально-демократического союза (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU), а также группы противников санитарных антикоронавирусных мер. Их опасения связаны с тем, что государство с помощью этой технологии будет следить за гражданами и нарушать их право на неприкосновенность частной жизни.

