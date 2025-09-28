Результаты референдума 28 сентября 2025 года

Показать больше Швейцарская политика Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт? Этот контент был опубликован на Швейцария 28 сентября с минимальным перевесом — 50,4% голосов — поддержала введение электронной идентификационной системы (E-ID). Читать далее Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?

Показать больше Демократия Швейцария отменит налог на вменённый доход от владения домами? Этот контент был опубликован на Вы владеете домом, живете в нем сами, в аренду не сдаете, но ведь могли бы? А тогда, пожалуйста, заплатите реальный налог на воображаемый доход. Читать далее Швейцария отменит налог на вменённый доход от владения домами?

Показать больше Швейцарская политика Готова ли Швейцария к цифровой идентичности? Этот контент был опубликован на Наш парламентский корреспондент Кати Роми (Katy Romy) разбиралась с предметом голосования на референдуме 28 сентября.голосования. Читать далее Готова ли Швейцария к цифровой идентичности?

Показать больше Швейцарская политика Налог на воображаемый доход: как он раскалывает Швейцарию Этот контент был опубликован на На референдуме 28 сентября 2025 года швейцарцы проголосуют по вопросу отмены этой системы. Мы объясняем, кто и почему окажется по разные стороны баррикад. Читать далее Налог на воображаемый доход: как он раскалывает Швейцарию

Показать больше Швейцарская политика Как проголосует Швейцария на референдуме в сентябре? Этот контент был опубликован на Стали известны результаты первого опроса общественного мнения накануне референдума 28 сентября 2025 года. Читать далее Как проголосует Швейцария на референдуме в сентябре?

Показать больше Швейцарская политика Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум Этот контент был опубликован на На референдуме 28 сентября 2025 года избиратели снова ответят на вопрос о введении в стране государственной электронной идентификации личности (E-ID). Читать далее Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум