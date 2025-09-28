The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Швейцарская политика

Результаты референдума 28 сентября 2025 года

1 минута
Швейцарский избиратель поддержал на референдуме предложение ввести «электронную идентичность», а попросту цифровое удостоверение личности.

Швейцарская политика

Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?

Этот контент был опубликован на Швейцария 28 сентября с минимальным перевесом — 50,4% голосов — поддержала введение электронной идентификационной системы (E-ID).

Вы владеете домом, живете в нем сами, в аренду не сдаете, но ведь могли бы? А тогда, пожалуйста, заплатите реальный налог на воображаемый доход.

Демократия

Швейцария отменит налог на вменённый доход от владения домами?

Наш парламентский корреспондент Кати Роми (Katy Romy) разбиралась с предметом голосования на референдуме 28 сентября.

Швейцарская политика

Готова ли Швейцария к цифровой идентичности?

Наш парламентский корреспондент Кати Роми (Katy Romy) разбиралась с предметом голосования на референдуме 28 сентября.

«Вторые («дачные») квартиры» в туристических регионах стали поводом для голосования об отмене налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert). Keystone

Швейцарская политика

Налог на воображаемый доход: как он раскалывает Швейцарию

Этот контент был опубликован на На референдуме 28 сентября 2025 года швейцарцы проголосуют по вопросу отмены этой системы. Мы объясняем, кто и почему окажется по разные стороны баррикад.

Большинство швейцарских граждан готово поддержать введение электронного удостоверения личности (E-ID), но среди соотечественников, живущих за границей и входящих в число так называемой «5-й Швейцарии», настроение заметно сдержаннее.

Швейцарская политика

Как проголосует Швейцария на референдуме в сентябре?

Этот контент был опубликован на Стали известны результаты первого опроса общественного мнения накануне референдума 28 сентября 2025 года.

Чтобы получить E-ID, пользователю нужно будет загрузить на смартфон специальное приложение, программу Wallet-App, в котором можно будет хранить цифровые документы.

Швейцарская политика

Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум

Этот контент был опубликован на На референдуме 28 сентября 2025 года избиратели снова ответят на вопрос о введении в стране государственной электронной идентификации личности (E-ID).

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
