Результаты референдума 28 сентября 2025 года
Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?
Швейцария отменит налог на вменённый доход от владения домами?
Готова ли Швейцария к цифровой идентичности?
Налог на воображаемый доход: как он раскалывает Швейцарию
Как проголосует Швейцария на референдуме в сентябре?
Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум
