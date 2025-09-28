Resultate der Abstimmungen vom 28. September in der Schweiz
Aktuelle Resultate und Analysen: Wir halten Sie hier über den heutigen Abstimmungssonntag auf dem Laufenden.
Lange sah es aus, als ob der Eigenmietwert an der Urne endgültig abgeschafft wird. Doch das Nein-Lager hat in den Wochen vor der Abstimmung aufgeholt. Wer setzt sich durch, Eigentümer:innen oder Mieter:innen?
Mehr
Deutliches Ja: Der Eigenmietwert wird abgeschafft
Im Jahr 2021 hatte eine Vorlage für eine E-ID an der Urne keine Chance. Anders diesmal – wobei es bis zum Schluss nicht klar war, ob sie durchkommt oder nicht.
Mehr
E-ID: Ein sehr knappes Ja
Mit unserem Newsletter zu eidgenössischen Abstimmungen bleiben sie stets auf dem Laufenden – auch ausserhalb der Abstimmungssonntage:
Mehr
Eidgenössische Abstimmungen: Die wichtigsten Infos – speziell für Sie zusammengestellt
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch