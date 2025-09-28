The Swiss voice in the world since 1935
Resultate der Abstimmungen vom 28. September in der Schweiz

Aktuelle Resultate und Analysen: Wir halten Sie hier über den heutigen Abstimmungssonntag auf dem Laufenden.

Externer Inhalt

Lange sah es aus, als ob der Eigenmietwert an der Urne endgültig abgeschafft wird. Doch das Nein-Lager hat in den Wochen vor der Abstimmung aufgeholt. Wer setzt sich durch, Eigentümer:innen oder Mieter:innen?

mehrere Wohnhäuser

Deutliches Ja: Der Eigenmietwert wird abgeschafft

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 57,7% der Stimmberechtigten sagten Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Damit geht ein jahrzehntelanger politischer Streit zu Ende.

Im Jahr 2021 hatte eine Vorlage für eine E-ID an der Urne keine Chance. Anders diesmal – wobei es bis zum Schluss nicht klar war, ob sie durchkommt oder nicht.

Die Beta-Version einer E-ID-App auf einem Smartphone

E-ID: Ein sehr knappes Ja

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Ja wurde erwartet, es blieb aber spannend bis zum Schluss. Die elektronische Identität wird mit 50,4% denkbar knapp angenommen.

Mit unserem Newsletter zu eidgenössischen Abstimmungen bleiben sie stets auf dem Laufenden – auch ausserhalb der Abstimmungssonntage:

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

