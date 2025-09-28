Resultate der Abstimmungen vom 28. September in der Schweiz

Aktuelle Resultate und Analysen: Wir halten Sie hier über den heutigen Abstimmungssonntag auf dem Laufenden.

Lange sah es aus, als ob der Eigenmietwert an der Urne endgültig abgeschafft wird. Doch das Nein-Lager hat in den Wochen vor der Abstimmung aufgeholt. Wer setzt sich durch, Eigentümer:innen oder Mieter:innen?

Deutliches Ja: Der Eigenmietwert wird abgeschafft
57,7% der Stimmberechtigten sagten Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Damit geht ein jahrzehntelanger politischer Streit zu Ende.

Im Jahr 2021 hatte eine Vorlage für eine E-ID an der Urne keine Chance. Anders diesmal – wobei es bis zum Schluss nicht klar war, ob sie durchkommt oder nicht.

E-ID: Ein sehr knappes Ja
Ein Ja wurde erwartet, es blieb aber spannend bis zum Schluss. Die elektronische Identität wird mit 50,4% denkbar knapp angenommen.

