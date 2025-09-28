Risultati delle votazioni federali del 28 settembre 2025

Cinque lezioni dalla votazione del 28 settembre sull’e-ID
Il 28 settembre, l’elettorato svizzero ha detto sì per un soffio (50,4%) all’introduzione dell’identità elettronica (e-ID). Questo voto permette di trarre alcune conclusioni e di delineare prospettive per il futuro. Analisi.
“Sull’e-ID molti hanno deciso all’ultimo, seguendo l’istinto”
La Svizzera ha approvato l’introduzione dell’identità elettronica (e-ID). Tuttavia, emerge una certa diffidenza verso lo Stato. L’analisi del politologo Lukas Golder.
Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera
Molti Paesi puntano sull’identità digitale per modernizzare i propri servizi pubblici. In Svizzera l’approccio resta cauto, lontano ad esempio dal modello estone.
Imposta sulle abitazioni secondarie e valore locativo
La Svizzera abolisce l’imposta sul valore locativo
Il popolo svizzero ha accettato l’abolizione del valore locativo, un sistema unico a livello internazionale. Netta la spaccatura tra la Svizzera tedesca e quella francese.
Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti
Sul valore locativo in Svizzera è in corso una disputa tra proprietari di abitazioni e inquilini. Ma vi sono anche molti altri fronti. Il 28 settembre il popolo avrà l’ultima parola. Analisi.
