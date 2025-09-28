The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Politica svizzera

Risultati delle votazioni federali del 28 settembre 2025

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Contenuto esterno

Identità elettronica

schermo di telefono

Politica svizzera

Cinque lezioni dalla votazione del 28 settembre sull’e-ID

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 28 settembre, l’elettorato svizzero ha detto sì per un soffio (50,4%) all’introduzione dell’identità elettronica (e-ID). Questo voto permette di trarre alcune conclusioni e di delineare prospettive per il futuro. Analisi.

persone in piedi nell'attesa del risultato delle votazioni

Politica svizzera

“Sull’e-ID molti hanno deciso all’ultimo, seguendo l’istinto”

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha approvato l’introduzione dell’identità elettronica (e-ID). Tuttavia, emerge una certa diffidenza verso lo Stato. L’analisi del politologo Lukas Golder.

una donna con un laptop acceso su un tavolo di un ristorante

Politica svizzera

Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Molti Paesi puntano sull’identità digitale per modernizzare i propri servizi pubblici. In Svizzera l’approccio resta cauto, lontano ad esempio dal modello estone.

Imposta sulle abitazioni secondarie e valore locativo

palazzi

Politica svizzera

La Svizzera abolisce l’imposta sul valore locativo

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero ha accettato l’abolizione del valore locativo, un sistema unico a livello internazionale. Netta la spaccatura tra la Svizzera tedesca e quella francese.

chalet di monatgna

Politica svizzera

Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti

Questo contenuto è stato pubblicato al Sul valore locativo in Svizzera è in corso una disputa tra proprietari di abitazioni e inquilini. Ma vi sono anche molti altri fronti. Il 28 settembre il popolo avrà l’ultima parola. Analisi.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
