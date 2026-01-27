Референдум 8 марта 2026 года: наличные деньги пропишут в Конституции?

На референдум 8 марта 2026 года в Швейцарии вынесен вопрос о том, следует ли закрепить наличные деньги в Основном законе. Schweizerische Nationalbank 2016

На референдум 8 марта 2026 года в Швейцарии вынесен вопрос о том, следует ли закрепить наличные деньги в Основном законе.

10 минут

На референдум 8 марта 2026 года вынесен вопрос о том, следует ли закрепить наличные деньги в Конституции и тем самым обеспечить им «долгосрочную защиту». Точнее, народ выскажет свое мнение как по соответствующей народной законодательной инициативе, так и по альтернативному законопроекту правительства.

Насколько важны для швейцарцев наличные деньги?

Согласно актуальному исследованиюВнешняя ссылка Швейцарского национального (центрального) банка (Schweizerische Nationalbank, SNB), в Швейцарии монетами и банкнотами люди расплачиваются всё реже и реже. Если в 2017 году наличные для оплаты в киосках, ресторанах и магазинах использовали семь из десяти человек, то в 2024 году — лишь трое из десяти. В возрастной группе от 15 до 34 лет этот показатель составил долю менее двух из десяти.

Одновременно все более востребованными становятся дебетовые и кредитные карты, а также цифровых платёжные приложения, в первую очередь швейцарское приложение Twint. Аналогичная динамика наблюдается и в почтовых отделениях: количество платежей у касс резко сократилось и сегодня составляет менее одного процента всех операций — их почти окончательно вытеснили цифровые формы оплаты.

Тем не менее большинство швейцарцев не готовы полностью отказаться от наличных. Более двух третей участников опроса, проведенного SNB, заявили, что хотят и в будущем иметь возможность расплачиваться наличными. Ещё 25% опрошенных сами больше не пользуются наличными, но при этом выступают против их отмены. Таким образом, наличные деньги по-прежнему воспринимаются в Швейцарии как важный элемент национальной финансовой системы.



А как появлялся и закалялся швейцарский франк? Смотрите в этом видео:

Более того, на фоне нынешней геополитической и экономической нестабильности привлекательность наличных даже возрастает. Это подтверждает опубликованное в начале 2025 года исследование компании Philoro, специализирующейся на торговле драгоценными металлами: 90% респондентов выступили против отмены наличных, в 2023 году таких было 70%.

Показать больше

Показать больше Демография Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию Этот контент был опубликован на Электронные платежи впервые обошли по популярности наличные в повседневной жизни швейцарцев. Но почему Швейцария все еще так цепляется за бумагу? Читать далее Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию

О чём пойдет речь на референдуме 8 марта?

На референдуме 8 марта 2026 года швейцарские избиратели выскажутся по вопросу о том, следует ли закрепить в Конституции «широкую доступность наличных денег». На голосование выносятся:

народная законодательная инициатива «За независимую и свободную швейцарскую валюту с монетами или банкнотами / Наличные — это свобода Внешняя ссылка »;

а также прямой контрпроект к этой инициативе, предложенный Федеральным советом Швейцарии (правительством).

Если в результате голосования будут одобрены обе инициативы, избирателям предстоит ответить на дополнительный определяющий вопрос (Stichfrage), указав, какая из двух формулировок должна вступить по их мнению в силу. Такая процедура применяется на федеральном уровне крайне редко, в последний раз она использовалась около 15 лет назад.

Кто стоит за инициативой и чего она требует?

Инициативу «Наличные — это свобода» (Bargeld ist Freiheit) продвигает гражданское либертарианское движение Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBSВнешняя ссылка). Это организация, «прославившаяся» своей провалившейся потом на референдуме инициативой против обязательной вакцинации. В рамках своей новой инициативы (запущена в 2023 году, своими подписями ее поддержали 137 000 граждан) FBS требует внести два ключевых изменения в Статью 99 Федеральной конституции Швейцарии:

гарантировать постоянное обращение наличных денег (монет и банкнот) в достаточном количестве.

закрепить право народа и кантонов голосовать по любому предложению о замене швейцарского франка другой валютой (например, евро).

Инициаторы подчёркивают, что наличные деньги для них — это символ свободы, независимости и безопасности. Рихард Колер (Richard Kohler), президент FBS, акцентирует внимание на рисках, связанных с цифровыми системами (сбоях, кибератаках, потенциально тотальной зависимости от технологий). Кроме того, он указывает на важность наличных в качестве инструмента социальной интеграции пожилых людей и тех, кто по идеологическим причинам отвергает цифровые формы оплаты.

«Либертарианское движение FBS» также критикует возможное появление «стеклянного гражданина», который везде оставляет свои цифровые следы и становится потенциальным объектом слежки со стороны государства при помощи систем, аналогичных системе «социального рейтинга» в Китае. Таким образом, инициатива апеллирует не только к техническим или экономическим аргументам, но и к таким ценностям, как гражданские свободы, приватность и возможность избежать тотального контроля.

Какую цель преследует контрпроект правительства?

И Федеральный совет, и парламент Швейцарии в принципе разделяют позицию инициаторов относительно значения наличных денег для Швейцарии и использования швейцарского франка в качестве национальной валюты. Власти указывают, что эти вопросы уже регулируются двумя действующими законами, при этом они поддерживают идею закрепить соответствующие положения на уровне Основного закона. Вместе с тем формулировка самой инициативы, по их мнению, не является юридически убедительной.

Показать больше

Показать больше Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна. Читать далее Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?

Контрпроект призван, поэтому, уточнить требования инициативы. Он предусматривает закрепление в Статье 99 Конституции положения о том, что денежной единицей Швейцарии является швейцарский франк, а Швейцарский национальный (центральный) банк (Schweizerische Nationalbank SNB) обеспечивает процесс снабжение общества «наличными деньгами», а не просто некими «монетами и банкнотами», как это предусмотрено в тексте оригинальной инициативы.

Тем самым предполагается применять более точные и уже проверенные правовые нормы, не создавая при этом ситуации, при которой федеральный центр вмешивался бы в сферу полномочий ЦБ. Контрпроект закрепляет без дополнительных уточнений обязанности ЦБ в области обеспечения «наличного денежного обращения», тогда как оригинальная инициатива расплывчато говорит о наличии некоего «достаточного количества» наличных денег.

Почему оригинальная инициатива не была отозвана?

По мнению инициаторов, контрпроект, подготовленный Федеральным советом (правительство, Bundesrat), заходит недостаточно далеко. «К сожалению, мы не можем с чистой совестью сказать, что наши политики поняли, чего именно мы требуем», — говорится на сайте движения Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBS).

Так, контрпроект содержит формулировку: «Швейцарский национальный банк обеспечивает снабжение общества наличными деньгами». Однако, по мнению инициаторов, из этого не следует автоматически, что банки и впредь будут обеспечивать обществу достаточный доступ к наличным деньгам, даже если Национальный банк будет снабжать сами банки наличностью в объёмах, соответствующих их потребностям.

С их точки зрения, обязанность обеспечивать возможность пользоваться наличными деньгами лежит на федеральном центре, а не на ЦБ, который, по их мнению, не располагает для этого необходимыми возможностями. Кроме того, инициаторов настораживает и само использование в контрпроекте термина «наличные деньги», который заменяет формулировку «монеты и банкноты», использованную в тексте инициативы.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Откуда на швейцарской банкноте появилась «Пляска смерти»? Этот контент был опубликован на Глядя на дизайн иных выпускавшихся в прошлом купюр так и хочется спросить: как до такого только можно было вообще додуматься? Читать далее Откуда на швейцарской банкноте появилась «Пляска смерти»?

По их мнению, «хитрые юристы (…) могли бы (…) начать в какой-то момент утверждать, что государственная цифровая валюта (…), обладающая базовыми свойствами наличных денег, но не имеющая физического носителя из бумаги или металла, также могла бы считаться конституционно допустимыми наличными деньгами». Тем самым, по мнению инициаторов, «дверь для введения государственной цифровой валюты, призванной заменить физические наличные деньги, остается открытой».

Кто что поддерживает?

Цели инициативы в целом находят широкую поддержку в обществе, однако столь же широкое общество отвергает её конкретную формулировку. Среди политических партий инициативу поддерживает только Швейцарская народная партия (SVP). Прямой контрпроект, напротив, пользуется почти единодушной поддержкой, что показали и результаты процедуры общественного обсуждения его текста (Vernehmlassung). По оценке правительства (Федерального совета), контрпроект учитывает все ключевые требования инициаторов, но при этом опирается на «точные и проверенные правовые нормы».

Показать больше

Показать больше Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов Этот контент был опубликован на Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн. Читать далее Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Практически единогласно контрпроект был одобрен также Национальным советом и Советом кантонов (большой и малой палатами федерального парламента). В ходе обсуждений в Национальном совете, в частности, указывалось, что наличные деньги способны «противодействовать цифровому профилированию, снижать риски, связанные с сбоями информационных технологий и онлайн-мошенничеством, а также уменьшать издержки, связанные с цифровыми транзакциями, в торговле и в сфере общественного питания». Контрпроект поддерживают кантоны, крупнейшие экономические объединения, а также профсоюзы.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Швейцарский бизнес не отказывается от наличных Этот контент был опубликован на А вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег. Читать далее Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Другие три темы на федеральном референдуме 8 марта:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Индивидуальное налогообложение на референдуме 8 марта 2026 года Этот контент был опубликован на Должны ли супружеские пары и пары, живущие в незарегистрированном союзе, облагаться налогами в одинаковой степени? Читать далее Индивидуальное налогообложение на референдуме 8 марта 2026 года

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия Референдум 8 марта 2026 года: что такое «климатический фонд» Этот контент был опубликован на Инициатива левых сил предусматривает создание «климатического фонда», призванного ускорить развитие в стране возобновляемых источников энергии. Читать далее Референдум 8 марта 2026 года: что такое «климатический фонд»

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Что такое законодательная инициатива «200 франков достаточно»? Этот контент был опубликован на Эта инициатива является одним из четырёх законопроектов, по которым граждане Швейцарии будут голосовать на референдуме 8 марта 2026 года. Читать далее Что такое законодательная инициатива «200 франков достаточно»?

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch