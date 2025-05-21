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Швейцарская политика

У правительства Швейцарии слишком много самолетов

Аудиторское ведомство: размер парка правительственных воздушных судов следует сократить либо перейти на аренду.
Аудиторское ведомство: размер парка правительственных воздушных судов следует сократить либо перейти на аренду. Keystone-SDA

Федеральные органы власти Швейцарии располагает четырьмя гражданскими самолётами и тремя вертолётами — однако используются они крайне редко. Согласно заключению Федеральной аудиторской службы Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle), размер этого парка следует сократить либо перейти на аренду, чтобы повысить его рентабельность.

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За надзор в сфере гражданской авиации и за реализацию авиационной политики страны отвечает Федеральное Ведомство гражданской авиации (Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL). Для поддержания квалификации правительственные пилоты обязаны проходить регулярную переподготовку. С этой целью ведомство BAZL эксплуатирует собственный парк из семи воздушных судов.

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В 2023 году расходы на эксплуатацию этого совокупного парка самолетов и вертолетов составили около 3,5 миллиона швейцарских франков (примерно 4,2 млн долларов). При этом, как показал аудит, самолёты используются в среднем лишь 2,6 часа в неделю. Соотношение реальных затрат и эффективности признано федеральными аудиторами неудовлетворительным. Два вертолёта — Pilatus PC-12 и Airbus H-125 — используются исключительно Швейцарской службой расследования нештатных ситуаций на воздушном транспорте (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle / SUST).

Хотя в BAZL и признают, что следователи SUST должны иметь возможность быстро добираться до места инцидента, в отчёте аудиторов указывается, что существуют и альтернативные варианты. В частности, отмечается, что аналогичными типами вертолётов и квалифицированными пилотами располагают армейские подразделения и спасательные службы. Кроме того, тот же тип вертолёта — H-125 — есть и у BAZL. Поэтому Федеральная аудиторская служба предлагает рассмотреть совместное использование одного вертолёта двумя ведомствами — SUST и BAZL.

Стоимость нового самолета составила около 103 миллионов франков.
Стоимость нового самолета для правительства Швейцарии составила около 103 миллионов франков. Keystone / Peter Klaunzer

Известно, что Ведомство гражданской авиации (Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL) и Федеральное Ведомство транспорта (Bundesamt für Verkehr BAV, подразделение Федерального министерства транспорта, энергетики, экологии и коммуникаций UVEK), в чьей компетенции находится управление воздушным флотом, уже рассматривают возможность сокращения парка или перехода на модель лизинга. Федеральная аудиторская служба приветствует этот подход и рекомендует усилить координацию между SUST и BAZL с целью снижения расходов.

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При этом в Федеральной аудиторской службе подчёркивают, что данный аудит касался только гражданского парка воздушных судов, находящегося в ведении Федерального Ведомства транспорта, то есть тех самолётов, что официально зарегистрированы в качестве гражданских воздушных судов. Правительственные самолёты, курсирующие под военными номерами и находящиеся под управлением Министерства обороны (VBS), в рамках аудита не учитывались.

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