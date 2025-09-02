Цифровая идентификация: Швейцария идёт своим путём

С помощью своей электронной ID-карты с чипом жители Эстонии получают доступ ко множеству сервисов, в том числе к медицинской карте. Fabian Weiss / Laif

Во многих странах «цифровая идентификация личности» рассматривается в качестве инструмента модернизации предоставления госуслуг, но её внедрение сразу же вызывает споры о том, кто и как будет контролировать личные данные пользователей и обеспечивать безопасность. И кто будет контролировать контролёров?

«Я использовала своё электронное удостоверение личности для того, чтобы сначала зарегистрировать брак, затем — рождение сына, а позже — подать заявление на получение паспорта для него. С его помощью я могу и голосовать на выборах в Эстонии, всё это занимает не больше пяти минут», — рассказывает Марили Мильт (Marili Milt), эстонка, уже десять лет живущая в Бразилии. Марили работает менеджером по развитию бизнеса в американской компании. Она особенно ценит возможность выполнять большинство административных процедур онлайн. «Это значительно упрощает моё взаимодействие с эстонскими властями», — подчёркивает она.

Марили Мильт (Marili Milt), родом из Эстонии, последние 10 лет живёт в Бразилии. zVg

Однако не всё можно делать дистанционно. «Чтобы получить свидетельство о браке, мне пришлось оформить доверенность на бабушку, которая забрала документ в Эстонии и отправила его мне», — рассказывает Марили Мильт. Кроме того, каждые шесть лет с целью продления своих документов эстонцы должны лично сдавать отпечатки пальцев. «Поскольку рядом нет ни посольства, ни консульства, мне приходится ради этого ехать в Европу», — добавляет Марили. Эстонию часто называют европейским лидером цифровой революции. В актуальном Рейтинге цифрового правительства (Digital Government Benchmark — ежегодном исследовании Европейской комиссии, оценивающем степень развитости сектора онлайн-услуг в странах ЕС и ЕАСТ) Эстония занимает второе место, уступая лишь Мальте.

«Соскребать лёд с лобового стекла»

В Таллинне для иностранных делегаций даже действует Информационный центр e-Estonia — своеобразная «выставка достижений национальных цифровых технологий». Там мы разговариваем с Йоханной-Кадри Кууск (Johanna-Kadri Kuusk), консультантом по вопросам и проблемам цифровой трансформации. Она подчёркивает: цифровизация стала для Эстонии элементом национальной стратегии с самого момента возвращения независимости в 1991 году. «Это был хаос: нужно было заново выстраивать буквально всё, включая законодательство. Но мы решили сделать ставку на цифровые технологии, чтобы догнать Запад», — вспоминает она. Электронная идентификационная карта (e-ID) появилась в Эстонии в 2002 году и стала обязательным документом. С точки зрения Йоханны-Кадри Кууск, эта карта стала решающим шагом.

«Обязательное введение карты позволило придать электронной идентификации массовый характер, при этом нам удалось избежать возникновения хаотической конкуренции параллельных частных систем. Для запуска проекта выбрали удачный момент: как раз истекал срок действия первых паспортов, выданных после восстановления независимости, и людям всё равно нужно было обновлять свои документы». Так эстонцы получили удостоверения личности с чипом, позволяющие подтверждать свою личность в Интернете, голосовать, подписывать документы и получать доступ к своим медицинским картам.

Цифровизация стала для Эстонии элементом национальной стратегии с самого момента возвращения независимости в 1991 году. SWI swissinfo.ch

Позже появились и два дополнительных инструмента для смартфонов: Mobile-ID (встроен в SIM-карту) и Smart-ID (независимое приложение, не требующее договора на предоставление услуг мобильной телефонной связи). Самым сложным оказалось убедить граждан в полезности новой системы. «Сначала люди шутили, что карта e-ID пригодится разве что для того, чтобы соскребать по утрам лёд с лобового стекла. Понадобилось пять-шесть лет, чтобы общество по-настоящему приняло эту технологию», — улыбается Йоханна-Кадри Кууск.

Электронная идентификация: взгляд из Швейцарии

Чтобы наглядно показать практическую пользу электронного удостоверения личности, государство с самого начала сотрудничало с частным сектором, прежде всего с банками. Вскоре появился первый пакет базовых электронных услуг: электронное голосование (2005 год), цифровая медицинская карта (2008 год), а затем и электронные рецепты. Сегодня уже 98% административных процедур в Эстонии выполняются в цифровом формате. Тем, кому трудно освоить новые технологии, правительство предлагает специальные курсы. Йоханна-Кадри Кууск (Johanna-Kadri Kuusk) подчёркивает, что все услуги по-прежнему доступны и в традиционном, очном формате.

Аннетт Лаубе (Annett Laube), профессор информатики в Бернской высшей школе прикладных наук (Berner Fachhochschule, BFH). zVg

Важную роль здесь играют публичные библиотеки: по закону они обязаны обеспечивать свободный доступ к информации. Они оснащены компьютерами, имеют подключение к Интернету, а сотрудники проходят обучение, чтобы помогать посетителям. «Пожилые люди могут приходить туда и получать необходимую поддержку», — говорит она. Марили Мильт отмечает, что некоторым людям, особенно пожилым, всё же нужна индивидуальная помощь. «Моя бабушка, например, нашла человека, который приходит к ней домой. Но далеко не у всех есть такая возможность».

В отличие от Эстонии, Швейцария пока остаётся в нижней части рейтинга Европейской комиссии Digital Government Barometer (Барометр цифрового управленияВнешняя ссылка), занимая 31-е место из 37 возможных. Аннет Лаубе (Annett Laube), профессор информатики Бернской высшей школы прикладных наук (Berner Fachhochschule), вместе со своей исследовательской группой участвовала в разработке швейцарского проекта электронной идентификации с самого начала. К этому рейтингу она относится осторожно: «Страны без e-ID автоматически оказываются в невыгодном положении. При этом наши кантональные решения, — такие как BE-Login в Берне или Züri-Login в Цюрихе, — в расчёт не берутся, и это искажает картину».

По мнению Аннет Лаубе, Швейцария движется в правильном направлении, но внимание следует сосредоточить не на технологиях, а на потребностях людей. «Недостаточно просто превратить бумажный бланк в PDF. Все процессы должны быть переосмыслены заново». Электронное удостоверение личности, считает она, лишь небольшая часть гораздо более масштабной головоломки: «Оно способствует цифровой трансформации, но его отсутствие не является непреодолимым препятствием». Сегодня более половины стран ОЭСРВнешняя ссылка (18 из 33) уже предлагают общий доступ к государственным услугам через цифровую идентификацию, в девяти других странах такой доступ возможен лишь частично.

При этом национальные системы цифровой идентификации порой сильно отличаются друг от друга. «В большинстве стран они позволяют подключаться к административным сервисам, подписывать документы онлайн или идентифицировать себя через мобильное приложение», — объясняет Аннет Лаубе. Швейцария же выбрала свой путь: «Наше электронное удостоверение личности не будет выполнять этих функций. Оно лишь заменит личную пластиковую карту (внутренний «паспорт». — Прим. ред. рус.) и будет использоваться для подтверждения личности — например, при регистрации для доступа к цифровым сервисам».

«Надёжно работающая демократия»

На первом этапе швейцарская электронная идентификация не будет признаваться Европейским союзом. «После вступления в силу (соответствующего швейцарского законодательства) потребуется заключить отдельное соглашение с Брюсселем», — уточняет Аннет Лаубе. И если граждане одобрят на референдуме 28 сентября проект введения e-ID, то первые такие удостоверения должны появиться в обороте уже летом 2026 года. Дальше, как отмечает Аннет Лаубе, ключевой задачей станет… как и в Эстонии: убедить людей в полезности новой системы. «Подумайте, как часто вы используете свою пластиковую карту удостоверения личности. Не так уж часто. Вероятно, то же самое будет и с e-ID», — говорит она.

Обязательная электронная идентификация, как в Эстонии, обеспечивает высокий уровень её использования. Но эту модель невозможно механически перенести в другие страны: «Она не применима ни для Швейцарии, ни для многих других европейских государств». По словам Аннет Лаубе, обязательный характер e-ID таит в себе определённые риски. «В демократическом государстве с устойчивой правовой системой, таком как Швейцария, это, как правило, не вызывает проблем.

Но политические режимы могут меняться, и тогда электронная идентификация может превратиться в инструмент тотальной слежки или превратиться в репрессивный инструмент социального рейтинга — как в Китае». Можно, конечно, реализовать меры по снижению таких рисков, но цифровых решений, не оставляющих вообще никаких следов, не существует: «Именно поэтому необходимым условием для безопасной e-ID является надёжно работающая демократия».

