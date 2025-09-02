The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Швейцарская политика

Цифровая идентификация: Швейцария идёт своим путём

С помощью своей электронной ID-карты с чипом жители Эстонии получают доступ ко множеству сервисов, в том числе к медицинской карте. Fabian Weiss / Laif
Во многих странах «цифровая идентификация личности» рассматривается в качестве инструмента модернизации предоставления госуслуг, но её внедрение сразу же вызывает споры о том, кто и как будет контролировать личные данные пользователей и обеспечивать безопасность. И кто будет контролировать контролёров?

Этот контент был опубликован на
9 минут

Как корреспондентка Федерального дворца для SWI swissinfo.ch, я пишу о федеральной политике для швейцарского зарубежья. После учёбы в Академии журналистики и СМИ при Университете Невшателя сначала работала в различных региональных СМИ, в редакциях Journal du Jura, Canal 3 и Radio Jura bernois. С 2015 года тружусь в многоязычном редакционном отделе SWI swissinfo.ch, где продолжаю увлечённо заниматься своей профессией.

«Я использовала своё электронное удостоверение личности для того, чтобы сначала зарегистрировать брак, затем — рождение сына, а позже — подать заявление на получение паспорта для него. С его помощью я могу и голосовать на выборах в Эстонии, всё это занимает не больше пяти минут», — рассказывает Марили Мильт (Marili Milt), эстонка, уже десять лет живущая в Бразилии. Марили работает менеджером по развитию бизнеса в американской компании. Она особенно ценит возможность выполнять большинство административных процедур онлайн. «Это значительно упрощает моё взаимодействие с эстонскими властями», — подчёркивает она.

Марили Мильт (Marili Milt), родом из Эстонии, последние 10 лет живёт в Бразилии. zVg
Однако не всё можно делать дистанционно. «Чтобы получить свидетельство о браке, мне пришлось оформить доверенность на бабушку, которая забрала документ в Эстонии и отправила его мне», — рассказывает Марили Мильт. Кроме того, каждые шесть лет с целью продления своих документов эстонцы должны лично сдавать отпечатки пальцев. «Поскольку рядом нет ни посольства, ни консульства, мне приходится ради этого ехать в Европу», — добавляет Марили. Эстонию часто называют европейским лидером цифровой революции. В актуальном Рейтинге цифрового правительства (Digital Government Benchmark — ежегодном исследовании Европейской комиссии, оценивающем степень развитости сектора онлайн-услуг в странах ЕС и ЕАСТ) Эстония занимает второе место, уступая лишь Мальте.

«Соскребать лёд с лобового стекла»

В Таллинне для иностранных делегаций даже действует Информационный центр e-Estonia — своеобразная «выставка достижений национальных цифровых технологий». Там мы разговариваем с Йоханной-Кадри Кууск (Johanna-Kadri Kuusk), консультантом по вопросам и проблемам цифровой трансформации. Она подчёркивает: цифровизация стала для Эстонии элементом национальной стратегии с самого момента возвращения независимости в 1991 году. «Это был хаос: нужно было заново выстраивать буквально всё, включая законодательство. Но мы решили сделать ставку на цифровые технологии, чтобы догнать Запад», — вспоминает она. Электронная идентификационная карта (e-ID) появилась в Эстонии в 2002 году и стала обязательным документом. С точки зрения Йоханны-Кадри Кууск, эта карта стала решающим шагом.

«Обязательное введение карты позволило придать электронной идентификации массовый характер, при этом нам удалось избежать возникновения хаотической конкуренции параллельных частных систем. Для запуска проекта выбрали удачный момент: как раз истекал срок действия первых паспортов, выданных после восстановления независимости, и людям всё равно нужно было обновлять свои документы». Так эстонцы получили удостоверения личности с чипом, позволяющие подтверждать свою личность в Интернете, голосовать, подписывать документы и получать доступ к своим медицинским картам.

Цифровизация стала для Эстонии элементом национальной стратегии с самого момента возвращения независимости в 1991 году. SWI swissinfo.ch

Позже появились и два дополнительных инструмента для смартфонов: Mobile-ID (встроен в SIM-карту) и Smart-ID (независимое приложение, не требующее договора на предоставление услуг мобильной телефонной связи). Самым сложным оказалось убедить граждан в полезности новой системы. «Сначала люди шутили, что карта e-ID пригодится разве что для того, чтобы соскребать по утрам лёд с лобового стекла. Понадобилось пять-шесть лет, чтобы общество по-настоящему приняло эту технологию», — улыбается Йоханна-Кадри Кууск.

Электронная идентификация: взгляд из Швейцарии

Чтобы наглядно показать практическую пользу электронного удостоверения личности, государство с самого начала сотрудничало с частным сектором, прежде всего с банками. Вскоре появился первый пакет базовых электронных услуг: электронное голосование (2005 год), цифровая медицинская карта (2008 год), а затем и электронные рецепты. Сегодня уже 98% административных процедур в Эстонии выполняются в цифровом формате. Тем, кому трудно освоить новые технологии, правительство предлагает специальные курсы. Йоханна-Кадри Кууск (Johanna-Kadri Kuusk) подчёркивает, что все услуги по-прежнему доступны и в традиционном, очном формате.

Аннетт Лаубе (Annett Laube), профессор информатики в Бернской высшей школе прикладных наук (Berner Fachhochschule, BFH). zVg
Важную роль здесь играют публичные библиотеки: по закону они обязаны обеспечивать свободный доступ к информации. Они оснащены компьютерами, имеют подключение к Интернету, а сотрудники проходят обучение, чтобы помогать посетителям. «Пожилые люди могут приходить туда и получать необходимую поддержку», — говорит она. Марили Мильт отмечает, что некоторым людям, особенно пожилым, всё же нужна индивидуальная помощь. «Моя бабушка, например, нашла человека, который приходит к ней домой. Но далеко не у всех есть такая возможность».

В отличие от Эстонии, Швейцария пока остаётся в нижней части рейтинга Европейской комиссии Digital Government Barometer (Барометр цифрового управленияВнешняя ссылка), занимая 31-е место из 37 возможных. Аннет Лаубе (Annett Laube), профессор информатики Бернской высшей школы прикладных наук (Berner Fachhochschule), вместе со своей исследовательской группой участвовала в разработке швейцарского проекта электронной идентификации с самого начала. К этому рейтингу она относится осторожно: «Страны без e-ID автоматически оказываются в невыгодном положении. При этом наши кантональные решения, — такие как BE-Login в Берне или Züri-Login в Цюрихе, — в расчёт не берутся, и это искажает картину».

В 2018 году жители Эстонии могли уже, например, быстро проверять обновления в своих цифровых медкартах: эта страна одной из первых в мире сделала электронные сервисы частью повседневной жизни.

Цифровая демократия

Эстония и Швейцария: два пути к цифровой демократии

Этот контент был опубликован на Эстония уже далеко продвинулась на пути построения «электронного государства», а вот Швейцария внедряет новые технологии очень осторожно.

Читать далее Эстония и Швейцария: два пути к цифровой демократии

По мнению Аннет Лаубе, Швейцария движется в правильном направлении, но внимание следует сосредоточить не на технологиях, а на потребностях людей. «Недостаточно просто превратить бумажный бланк в PDF. Все процессы должны быть переосмыслены заново». Электронное удостоверение личности, считает она, лишь небольшая часть гораздо более масштабной головоломки: «Оно способствует цифровой трансформации, но его отсутствие не является непреодолимым препятствием». Сегодня более половины стран ОЭСРВнешняя ссылка (18 из 33) уже предлагают общий доступ к государственным услугам через цифровую идентификацию, в девяти других странах такой доступ возможен лишь частично.

Посетительница выставки Mobile World Congress в Барселоне (2024 год) тестирует упрощенную виртуальную версию своего собственного сердца. EPA/Alejandro Garcia

Цифровая демократия

«Цифровые аватары-двойники»: идея для демократии в Швейцарии и не только

Этот контент был опубликован на В науке цифровые копии-модели давно применяются на практике. А если перенести эту технологию в сферу политики?

Читать далее «Цифровые аватары-двойники»: идея для демократии в Швейцарии и не только

При этом национальные системы цифровой идентификации порой сильно отличаются друг от друга. «В большинстве стран они позволяют подключаться к административным сервисам, подписывать документы онлайн или идентифицировать себя через мобильное приложение», — объясняет Аннет Лаубе. Швейцария же выбрала свой путь: «Наше электронное удостоверение личности не будет выполнять этих функций. Оно лишь заменит личную пластиковую карту (внутренний «паспорт». — Прим. ред. рус.) и будет использоваться для подтверждения личности — например, при регистрации для доступа к цифровым сервисам».

«Надёжно работающая демократия»

На первом этапе швейцарская электронная идентификация не будет признаваться Европейским союзом. «После вступления в силу (соответствующего швейцарского законодательства) потребуется заключить отдельное соглашение с Брюсселем», — уточняет Аннет Лаубе. И если граждане одобрят на референдуме 28 сентября проект введения e-ID, то первые такие удостоверения должны появиться в обороте уже летом 2026 года. Дальше, как отмечает Аннет Лаубе, ключевой задачей станет… как и в Эстонии: убедить людей в полезности новой системы. «Подумайте, как часто вы используете свою пластиковую карту удостоверения личности. Не так уж часто. Вероятно, то же самое будет и с e-ID», — говорит она.

Обязательная электронная идентификация, как в Эстонии, обеспечивает высокий уровень её использования. Но эту модель невозможно механически перенести в другие страны: «Она не применима ни для Швейцарии, ни для многих других европейских государств». По словам Аннет Лаубе, обязательный характер e-ID таит в себе определённые риски. «В демократическом государстве с устойчивой правовой системой, таком как Швейцария, это, как правило, не вызывает проблем.

Но политические режимы могут меняться, и тогда электронная идентификация может превратиться в инструмент тотальной слежки или превратиться в репрессивный инструмент социального рейтинга — как в Китае». Можно, конечно, реализовать меры по снижению таких рисков, но цифровых решений, не оставляющих вообще никаких следов, не существует: «Именно поэтому необходимым условием для безопасной e-ID является надёжно работающая демократия».

Чтобы получить E-ID, пользователю нужно будет загрузить на смартфон специальное приложение, программу Wallet-App, в котором можно будет хранить цифровые документы.

Швейцарская политика

Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум

Этот контент был опубликован на На референдуме 28 сентября 2025 года избиратели снова ответят на вопрос о введении в стране государственной электронной идентификации личности (E-ID).

Читать далее Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

