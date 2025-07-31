Швейцария глазами мигрантов: плюсы, минусы и борьба за признание

Иммиграция в Швейцарию: несмотря на сложности с социальной интеграцией, многие приезжие особо ценят высокое качество жизни. На фото — лето на реке Ааре в Берне. Keystone / Anthony Anex

Высокое качество жизни, признанное большинством иностранцев, карьерные возможности — но также сложности интеграции и личные разочарования: мы собрали свидетельства людей, приехавших в Швейцарию по тем или иным причинам и увидели, что все эти истории ярко отражают как разнообразие личного опыта, так и порой глубокую противоречивость миграционных судеб.

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Почти треть населения Швейцарии составляют иммигранты — это один из самых высоких показателей в мире. В 2024 г. в страну прибыло около 190 000 иностранцев, при этом более 95 000 человек, напротив, навсегда уехали из неё. Какова реальность повседневной жизни мигрантов в Швейцарии? Как они воспринимают страну, ставшую их новым домом? Чтобы выяснить это, портал Swissinfo ещё в апреле 2025 года обратился к своей аудитории с просьбой рассказать о своих личных впечатлениях от иммиграции в альпийскую республику.

На сегодняшний день редакция получила около четырех десятков откликов. Эти данные не претендуют на репрезентативность, но они позволяют составить общее представление о достоинствах и слабых сторонах Швейцарии в качестве страны, находящейся в финале довольно разных и очень извилистых миграционных маршрутов. Все это подтверждает вывод о том, что миграция редко когда бывает лёгкой дорогой без препятствий.

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По данным регулярного опроса Migration-Mobility Survey, проводимого Научным центром по изучению миграции при Университете Невшателя (nccr — on the move), подавляющее большинство иностранцев, переехавших в Швейцарию, довольны этим решением. В подборке откликов, собранной Swissinfo, примерно половина отзывов положительные, другая половина — более критические, но лишь немногие свидетельства были явно негативны. Многие участники опроса, даже среди тех, кто настроен по отношении к Швейцарии довольно сдержанно, признают: Швейцария предлагает отличные условия для жизни.

Здесь эффективно работают госуслуги, здесь высокий уровень безопасности и общей организации повседневно жизни. «Я приехал из Словении, чтобы работать в области IT, — рассказывает Слок (Sloch). — Всё прошло очень гладко, тут минимум бюрократии (…). Люди вежливые, всё чисто, инфраструктура хорошая, государственные службы действительно служат людям». «Больше всего мне нравятся швейцарские пейзажи и то, что как всё здесь (четко) работает», — пишет француженка Cocopomme, прожившая в стране уже 35 лет. «В большинстве случаев можно доверять людям, всё здесь качественно, я чувствую себя в безопасности».

Работа — главный мотив

Главный мотив для переезда в Швейцарию, с которым не может конкурировать даже воссоединение с семей — это работа. Большинство респондентов swissinfo как раз и переехали в страну по профессиональным причинам. Разнообразный рынок труда, минимум безработицы, дефицит рабочих рук и высокие зарплаты подпитывают образ Швейцарии в качестве страны надежды, страны, где всё возможно — как в случае с Pignat.P. Родом из Португалии, она приехала в Швейцарию «без какой-либо трудовой квалификации» 11 лет назад, а сегодня у нее уже диплом в сфере здравоохранения.

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«Швейцария дала мне будущее. Сейчас у меня уровень жизни, о котором я даже не мечтала в своей стране», — отмечает она. Однако, как и многие, она подчеркивает: путь к успеху был непростым. Языковой барьер остаётся главным препятствием для выхода на рынок труда, потому что в Швейцарии знание одного лишь английского зачастую совершенно недостаточно, требуется владеть хотя бы одним из национальных языков: немецким, французским или итальянским. Ситуация с немецким сложнее всего. Этих языков в стране на самом деле два: один письменный, литературный, другой устный, распадающийся на десятки диалектов без грамматики и четких правил.

И это частично объясняет, почему большинство мигрантов прибывают в Швейцарии из сопредельных страны: тот, кто с детства владеет южными немецкими диалектами, имеет больше шансов справиться с непроходимыми джунглями диалектов швейцарских. «Я уже записался на интенсивные курсы немецкого, но прогресс идёт медленно», — пишет Мухаммад Аюб Аюби (Muhammad Ayub Ayubi), покинувший Афганистан в 2022 году. Представляясь «врачом с 18-летним стажем», он жалуется ещё и на трудности с поиском работы по специальности. По его мнению, Швейцарии следовало бы лучше интегрировать квалифицированную иностранную рабочую силу, в том числе путём признания международных дипломов. Пользовательница Amaswiss, переехавшая в Швейцарию из Ганы 25 лет назад, столкнулась с той же проблемой: «Мне пришлось начинать всё с нуля».

Проблемы семейные и социальные

Две участницы нашего мини-опроса резко критикуют слабую семейную политику Швейцарии. По их словам, существующая система затрудняет совмещение работы и воспитания детей и особенно негативно сказывается на женщинах. «Система не поддерживает работающих родителей, особенно матерей, от которых ждут полной занятости и одновременно — работы по дому», — говорит 37-летняя PineTree из Литвы. У неё маленький ребёнок, и она отмечает, что «работать на полную ставку крайне сложно, особенно если рядом нет (бабушек и дедушек)». Поэтому она скоро собирается покинуть Швейцарию, где она жила с 2017 года.

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Схожее мнение и у участницы опроса по имени Diana N. «Многие женщины, особенно иностранки, хотели бы и работать, и быть матерями, — пишет она, — но в Швейцарии это почти невозможно, если только вы не очень богаты и не можете нанять няню на полный день или оплатить детский сад, стоящий целое состояние». И добавляет: «Обеспечьте доступ к яслям и прекратите заставлять женщин чувствовать вину за то, что они ими пользуются». Отзывы о социальной интеграции мигрантов в стране в целом крайне противоречивы. Сложность установления социальных связей — один из наиболее часто упоминаемых недостатков Швейцарии.

Некоторые респонденты признают, что так и не почувствовали себя здесь «как дома». Так, Пол С. (Paul S.) из Великобритании говорит, что одна из причин, по которой он с женой не планирует оставаться в стране — это «ощущение, что ты (при всём старании) так в итоге и не становишься членом общества». Канадец Rss1 впервые побывал в Швейцарии в 1971 году в качестве дипломата. Сначала страна его очаровала, но затем «иллюзии рассыпались». «После пятидесяти лет попыток понять швейцарцев я пришёл к выводу, что пейзажи здесь потрясающие, но культура — для остального мира она непостижима».

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Несколько человек сообщают даже о расизме. Например, Эрик Thee Great (Eric Thee Great), представляющийся как «чёрный мужчина из США», говорит об «агрессивно-пассивном расизме и социальной изоляции», а также об отсутствии этнической инклюзивности на госслужбе. Пользователь Dave 456 считает, что причиной постоянных отказов при приёме на работу стали его имя и цвет кожи: «Если вы белый, христианин, имеете схожую культуру и приехали из Германии или Франции, то найти работу вам будет проще. Если ваше имя не звучит по-европейски, если у вас тёмная кожа — то вам будет очень трудно». При этом он подчёркивает: «Мне нравится, что в этом плане швейцарцы довольно строги», и добавляет, что рад возможности жить в этой стране.

Истории успеха

Другие, напротив, говорят о своем хорошем уровне интеграции, но подчеркивают, что они добились этого, затратив значительные усилия. Так, Слок из Словении пишет: «Я владею немецким на уровне билингва, и думаю, что это сильно помогает (…). Но я также стараюсь уважать местные обычаи — нужно понимать, что ты в гостях и должен уважать хозяев». Жуан Зузарте ди С. Граса (João Zuzarte de S. Graça) из Португалии, живущий в Швейцарии более 40 лет, отмечает: «У Швейцарии своя, совершенно уникальная культура, иногда она очень жёсткая. Но не адаптируется лишь тот, кто не хочет или не может понять суть швейцарского общества».

«Будучи иммигрантом, даже активно стремящимся к интеграции, ты все равно всегда будешь один, — считает респондент по имени Kmar. — То есть, ты всегда будешь иммигрантом в группе швейцарцев. Интеграция требует постоянных усилий, но это абсолютно того стоит». Для многих кульминацией на этом пути становится получение прав гражданства. «В итоге я решил получить паспорт», — пишет Жуан Зузарте ди С. Граса. «Я очень горжусь, что получила гражданство, хотя это была тяжелая работа, — подчёркивает пользовательница VMC из Канады. — Я бесконечно благодарна за свою жизнь здесь и считаю себя невероятно счастливой, потому что я теперь могу назвать Швейцарию своим родным домом».

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При этом сам процесс получения гражданства многими может восприниматься как форма отказа в интеграции. Так произошло с BDAM, который родился в Испании и переехал в Швейцарию в возрасте трёх лет 37 лет назад. «Я жил и ходил в школу во франкофонной Швейцарии. Я не знаю другой страны (…). И всё же мне говорят, что для того, чтобы получить гражданство, я должен буду пройти сложную административную процедуру, да ещё и заплатить крупную сумму. Честно говоря, это обидно. (…) Возникает ощущение, что Швейцария не особенно заинтересована в том, чтобы я тут остался», — рассказывает он.

Опыт интеграции всегда индивидуален

Эти свидетельства показывают: опыт миграции всегда индивидуален и часто противоречив. Восприятие своего актуального положения в качестве успеха или неудачи зависит от множества факторов: от личных обстоятельств, представлений о стране происхождения и о новой родине, от продолжительности пребывания, эмоций… Рассказ американца JoStoUSA, переехавшего в Швейцарию в конце 2022 года вместе со своей швейцарской супругой, может стать хорошим финальным резюме.

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«Меня предупреждали, что межкультурный переход часто начинается с идеализации новой страны и с резкой критики бывшей родины — но что со временем эти оценки могут поменяться местами», — объясняет он. И заключает: «Я уехал из прекрасной страны, со своими плюсами и минусами, и оказался в другой стране — тоже со своими плюсами и минусами. Я предпочитаю сосредоточиться на хорошем, не отрицая, что есть и трудности».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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