Tra gratitudine, orgoglio e disillusioni, l’immigrazione in Svizzera da coloro che la vivono

Immigrazione in Svizzera: molte persone straniere concordano sul fatto che il Paese offra un eccellente quadro di vita. In questa foto illustrativa, delle persone si godono un bagno nell'Aare a Berna. Keystone / Anthony Anex

Serie Svizzera, Paese d'immigrazione , Episodio 1: Una qualità di vita giudicata eccellente dalla maggioranza, opportunità di carriera, ma anche difficoltà di integrazione e delusioni: le testimonianze delle persone straniere sull'immigrazione in Svizzera riflettono la diversità delle esperienze e le ambivalenze che spesso segnano i percorsi migratori.

Quasi un terzo della popolazione in Svizzera è immigrata. È una delle proporzioni più alte al mondo. Nel 2024, 190’000 persone straniere sono venute a stabilirsi nella Confederazione. Ma sono state anche numerose (più di 95’000) quelle che hanno fatto il viaggio inverso.

Qual è la realtà delle persone straniere in Svizzera? Che sguardo rivolgono al loro Paese d’accoglienza? Per saperlo, Swissinfo.ch ha lanciato lo scorso aprile un appello rivolto a coloro che sono immigrati nella Confederazione.

Ad oggi abbiamo ricevuto quasi una quarantina di risposte. Senza pretendere che siano rappresentative, le loro testimonianze permettono di farsi un’idea dei pregi, ma anche dei difetti della Svizzera agli occhi di chi è venuto da altrove. Attestano anche il fatto che la migrazione è raramente un percorso senza ostacoli.

Un quadro di vita apprezzato

Le persone immigrate in Svizzera sono per la grande maggioranza soddisfatte, se non molto soddisfatte, di averlo fatto, secondo la Migration-Mobility SurveyCollegamento esterno. Questa indagine è condotta a intervalli regolari dal Centro nazionale di competenza nella ricerca sulla migrazione dell’Università di Neuchâtel (nccr – on the move).

Nel campione ricevuto da Swissinfo, la metà dei commenti è molto positiva, l’altra metà più critica. Solo una minoranza è decisamente negativa.

Molti dei contributi, anche tra i più moderati, concordano sul fatto che la Svizzera offra un eccellente quadro di vita: servizi pubblici efficienti, una sicurezza e un’organizzazione giudicate spesso migliori rispetto al loro Paese d’origine.

“Sono venuto dalla Slovenia per lavorare nell’informatica”, descrive Sloch. “Il processo è stato molto fluido, con una burocrazia minima (…). Le persone sono educate, tutto è pulito, l’infrastruttura è buona, i servizi pubblici sono davvero utili alle persone, eccetera”.

“Amo soprattutto i paesaggi [della Svizzera] e il fatto che qui tutto funzioni”, testimonia da parte sua la francese Cocopomme, che vi vive da 35 anni. “La maggior parte delle volte ci si può fidare delle persone, tutto è di qualità, mi ci sento al sicuro”.

Il “sogno svizzero” va guadagnato

Il lavoro è il principale motivo d’immigrazione in Svizzera, prima del ricongiungimento familiare. La maggior parte delle persone che hanno condiviso la propria testimonianza con Swissinfo sono anch’esse venute per ragioni professionali.

Con un mercato del lavoro dinamico e salari elevati, la Confederazione può dare l’immagine di “un Paese di speranza dove tutto è possibile”, come è stato il caso per Pignat.P. Originaria del Portogallo, è arrivata “non qualificata” in Svizzera quasi 11 anni fa ed è “oggi qualificata nel settore sanitario”. Aggiunge: “La Svizzera mi ha dato un futuro”; “oggi ho un tenore di vita che non avrei mai immaginato di avere nel mio Paese natale”.

Come altri, rileva tuttavia che il percorso non è stato facile. La lingua costituisce uno dei principali ostacoli all’inserimento nel mercato del lavoro. Nella Confederazione, l’inglese raramente è sufficiente. Spesso è necessario padroneggiare almeno una lingua ufficiale (tedesco, francese o italiano).

Ciò spiega in parte come mai le persone provenienti dai Paesi limitrofi costituiscono la maggioranza degli immigrati in Svizzera.

“Sebbene (…) mi sia già iscritto a corsi intensivi di tedesco, i progressi richiedono tempo”, lamenta Muhammad Ayub Ayubi, che dice di aver lasciato l’Afghanistan nel 2022. Presentandosi come medico con 18 anni d’esperienza, assicura di “avere difficoltà a trovare un impiego nel suo campo”.

Secondo lui, la Svizzera potrebbe integrare meglio la manodopera straniera qualificata. Ciò avverrebbe in particolare tramite un riconoscimento facilitato delle qualifiche internazionali. Amaswiss, originaria del Ghana e stabilitasi in Svizzera da 25 anni, dice di essersi anch’essa scontrata con il mancato riconoscimento dei suoi diplomi. “Ho dovuto ricominciare tutto da zero”, scrive.

Poco sostegno alle famiglie

Due contributrici si mostrano inoltre molto critiche nei confronti della debolezza della politica familiare in Svizzera. Criticano un sistema che, secondo loro, rende difficile la conciliazione tra lavoro e famiglia e penalizza soprattutto le donne.

“Il sistema non sostiene i genitori che lavorano, in particolare le madri, dalle quali ci si aspetta che lavorino al 100% e gestiscano contemporaneamente tutto il resto”, sottolinea PineTree, 37 anni, originaria della Lituania. Questa madre di una bambina piccola aggiunge che “è molto difficile lavorare a tempo pieno quando non si ha la una famiglia che aiuti intorno”. Dichiara di voler lasciare quest’estate la Svizzera, dove vive dal 2017.

Il commento di Diana N va nella stessa direzione. “Molte donne che hanno figli (straniere, almeno) vorrebbero lavorare ED essere madri (…), ma purtroppo è molto difficile farlo in Svizzera a meno di non essere molto ricche e di potersi permettere una tata a tempo pieno o di pagare un asilo nido una fortuna”, lamenta. E ribadisce: “Mettete a disposizione degli asili nido e smettetela di far sentire in colpa le donne che ci mandano i loro figli”.

L’integrazione, un processo lungo e complesso

Le testimonianze relative all’integrazione nella società in generale sono molto contrastanti. La difficoltà a stringere relazioni sociali è regolarmente citata come un punto dolente della Svizzera in quanto Paese d’espatrio (articolo in inglese).

Una parte dei contributori e delle contributrici ammette di non essere riuscita a sentirsi a casa e accettata. È il caso di Paul S, originario del Regno Unito. Una delle ragioni principali per cui lui e sua moglie non prevedono di stabilirsi definitivamente è che trovano “difficile sentirsi parte della comunità”.

Il canadese Rss1 racconta di aver scoperto la Svizzera nel 1971, quando era diplomatico. Dice di essere stato “inizialmente affascinato dal Paese”, prima di vedere le sue “speranze spezzarsi”. “Dopo 50 anni passati a cercare di capire gli svizzeri, concludo che il Paese ha paesaggi magnifici ma che (…) la sua cultura non si adatta al resto del mondo”.

In diverse testimonianze si afferma inoltre di essersi confrontati con il razzismo. Ad esempio Eric Thee Great, che si descrive come “un uomo nero originario degli Stati Uniti”. Denuncia un “razzismo passivo-aggressivo e un’ostracizzazione” logoranti, così come la mancanza d’inclusione delle persone razzializzate in certe professioni, come quelle della funzione pubblica.

Il messaggio di Dave 456 suggerisce che egli attribuisca i rifiuti professionali subiti al suo nome e al colore della sua pelle. “Se siete bianchi, cristiani, avete una cultura simile e venite dalla Germania o dalla Francia, vi sarà più facile trovare un impiego in Svizzera, scrive. Se avete un nome che non ha una risonanza europea, se avete la pelle più scura, (…) sarà molto difficile per voi”.

Precisa tuttavia di apprezzare “che gli svizzeri siano rigidi in questo ambito” e si dice felice di essere nella Confederazione.

L’orgoglio di diventare svizzeri

Diversi contributori e contributrici che al contrario si considerano ben integrati/e, mettono in risalto i propri sforzi per abbracciare la cultura e i valori elvetici. Sloch, dalla Slovenia, scrive ad esempio: “Sono bilingue in tedesco, penso che questo giochi un grande ruolo nell’integrazione (…). Ma mi adatto anche alle usanze locali – in quanto straniero devi sapere che sei un ospite e che devi rispettare chi ti ospita”.

João Zuzarte de S. Graça, originario del Portogallo, vive nella Confederazione da oltre 40 anni e racconta a sua volta: “Non è facile, perché la Svizzera possiede una cultura propria, unica a livello mondiale, e a volte può mostrarsi un po’ rigida. Ma solo chi non lo desidera o non riesce a comprendere l’essenza stessa della società elvetica non vi si integra”.

“In quanto immigrata desiderosa d’integrarsi, sarai sempre sola, vale a dire che sarai sempre l’immigrata in un gruppo di svizzeri”, concorda da parte sua Kmar. “L’integrazione è uno sforzo permanente, ma con tempo e pazienza, vale assolutamente la pena”.

Molte persone vedono la naturalizzazione come un traguardo che ricompensa il loro investimento. “Ho finalmente deciso di adottare la nazionalità svizzera, cosa di cui sono fiero”, scrive João Zuzarte de S. Graça. “Sono molto fiera di dire che ho ottenuto la mia nazionalità elvetica dopo aver lavorato duramente”, sottolinea VMC, originaria del Canada. “Sono molto grata per la mia vita qui e mi considero molto fortunata di poter chiamare la Svizzera ‘casa mia’”.

Secondo BDAM, di origine spagnola e arrivato in Svizzera all’età di 3 anni, 37 anni fa, il fatto che la naturalizzazione sia associata al successo dell’integrazione spiega sicuramente perché alcune persone possono vivere le difficoltà del processo come un rifiuto.

Anche una questione di punti di vista

Queste testimonianze mostrano che ogni esperienza migratoria è unica e spesso ambivalente. L’esperienza di successo o di fallimento è influenzata da una moltitudine di fattori: la situazione personale, il luogo di provenienza – e l’immagine che se ne ha -, quello in cui ci si stabilisce, il tempo trascorso, gli affetti…

Il racconto dell’americano JoStoUSA, che è immigrato alla fine del 2022 con la moglie svizzera, ne è un buon riassunto. “Mi avevano avvertito che le esperienze interculturali si accompagnano spesso a una visione estremamente positiva del nuovo Paese, così come a una critica severa del Paese d’origine, e che con il tempo, ciò finisce spesso per invertirsi”, spiega.

Conclude: “Ho lasciato una patria formidabile, con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, e ho trovato un nuovo Paese che presenta anch’esso [dei vantaggi e degli svantaggi] (…). Scelgo di focalizzarmi sul positivo, senza negare che il negativo esiste”.

