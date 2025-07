Zuwanderung in die Schweiz: Was jene sagen, die gekommen sind

Zuwanderung in die Schweiz: Viele Ausländer sind sich einig, dass die Schweiz ein ausgezeichnetes Lebensumfeld bietet. Hier geniessen einige Personen ein Bad in der Aare in Bern. Keystone

Serie Zuwanderung in die Schweiz , Folge 1: Was ausländische Personen über ihre Zuwanderung in die Schweiz sagen, zeigt die Ambivalenz, die mit Migration einhergeht.

Pauline Turuban

Es ist einer der höchsten Anteile an Zuwanderung weltweit. Fast ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz ist eingewandert. Im Jahr 2024 zogen 190’000 ausländische Personen in das Alpenland. Viele von ihnen (über 95’000) reisten jedoch auch in die entgegengesetzte Richtung.

Die meisten Menschen, die in die Schweiz einwandern, lassen sich nicht dauerhaft nieder. Der folgende Artikel entschlüsselt das Phänomen der Rückwanderung:

Wie sieht die Realität von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz aus? Welchen Blick haben sie auf ihr Gastland? Um dies herauszufinden, hat Swissinfo im April dieses Jahres einen Aufruf lanciert: Gesucht wurden Personen, die in die Schweiz zugewandert sind.

Bis heute haben wir rund 40 Antworten erhalten. Diese sind zwar nicht repräsentativ, geben jedoch einen Einblick in die Stärken und Schwächen der Schweiz aus der Sicht von Zugewanderten. Sie zeigen auch, dass Migration selten ein langer, ruhiger Fluss ist.

Alle Kommentare finden Sie hier:

Ein geschätztes Lebensumfeld

Laut der «Migration-Mobility SurveyExterner Link» sind Personen, die in die Schweiz eingewandert sind, in ihrer überwiegenden Mehrheit zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Zuwanderung. Diese Umfrage wird in regelmässigen Abständen vom Forschungsschwerpunkt Migration der Universität Neuenburg durchgeführt.

In der Stichprobe, die Swissinfo erhalten hat, sind die Hälfte der Kommentare sehr positiv, die andere Hälfte kritischer. Nur eine Minderheit ist offen negativ.

Viele Beiträge, auch die gemischten, stimmen darin überein, dass die Schweiz ein ausgezeichnetes Lebensumfeld bietet: effiziente öffentliche Dienstleistungen, Sicherheit und eine Organisation, die oft als besser als im Herkunftsland angesehen wird.

Zuwanderung ohne Bürokratie

Sloch beschreibt: «Ich kam aus Slowenien, um in der IT-Branche zu arbeiten. Der Prozess war sehr reibungslos, mit minimaler Bürokratie (…). Die Leute sind höflich, alles ist sauber, die Infrastruktur ist gut, die öffentlichen Dienste leisten den Menschen wirklich gute Dienste usw.».

«Ich mag vor allem die Landschaft und die Tatsache, dass hier alles funktioniert», sagt die Französin Cocopomme, die seit 35 Jahren in der Schweiz lebt. «Die meiste Zeit kann man den Leuten vertrauen, alles ist von hoher Qualität, ich fühle mich hier sicher.»

Den «Schweizer Traum»muss man sich verdienen

Der Hauptgrund für die Zuwanderung in die Schweiz ist Arbeit, noch vor Familiennachzug. Auch die meisten Personen, die auf Swissinfo berichten, sind aus beruflichen Gründen gekommen.

Mit einem dynamischen Arbeitsmarkt und hohen Löhnen vermittelt die Schweiz das Bild eines «Landes der Hoffnung, in dem alles möglich ist», wie es bei Pignat.P. der Fall war. Sie stammt aus Portugal, kam vor fast elf Jahren als «Unqualifizierte» in die Schweiz und ist heute eine qualifizierte Gesundheitsfachkraft. Sie fügt hinzu: «Die Schweiz hat mir eine Zukunft gegeben» und «heute habe ich einen Lebensstandard, den ich mir in meinem Heimatland nie hätte vorstellen können».

Wie andere berichtet sie jedoch auch, dass der Weg dorthin nicht einfach war. Eines der grössten Hindernisse bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist die Sprache. In der Schweiz reicht Englisch selten aus. Oft muss man mindestens eine Landessprache, also Deutsch, Französisch oder Italienisch, beherrschen.

Zuwanderung aus den Nachberländern

Dies erklärt zum Teil, warum Staatsangehörige aus den Nachbarländern den grössten Teil der Personen ausmachen, die in die Schweiz einwandern.

«Obwohl ich mich bereits für Intensivkurse in Deutsch angemeldet habe, dauert es lange, bis ich Fortschritte mache», sagt Muhammad Ayub Ayubi, der eigenen Angaben zufolge 2022 aus Afghanistan ausgereist ist. Er bezeichnet sich selbst als Arzt mit 18 Jahren Erfahrung und sagt, er habe «Schwierigkeiten, eine Arbeit in seinem Bereich zu finden».

Er ist der Meinung, dass die Schweiz qualifizierte ausländische Arbeitskräfte besser integrieren könnte. Dies Art der Zuwanderung würde insbesondere durch eine erleichterte Anerkennung internationaler Qualifikationen gelingen. Amaswiss, die aus Ghana stammt und seit 25 Jahren in der Schweiz lebt, berichtet, dass auch sie mit der Nichtanerkennung ihrer Abschlüsse konfrontiert war. «Ich musste ganz von vorne anfangen», schreibt sie.

In diesem Artikel aus dem Jahr 2021 hatten wir das Thema der Beschränkungen für Arbeitskräfte aus aussereuropäischen Ländern bereits behandelt.

Wenig Unterstützung für Familien

Zwei Beitragsschreiberinnen äussern sich ausserdem sehr kritisch über die schwache Familienpolitik in der Schweiz. Sie kritisieren ein System, das ihrer Meinung nach die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschwert und vor allem Frauen benachteiligt.

«Das System unterstützt berufstätige Eltern nicht, insbesondere Mütter, von denen erwartet wird, dass sie zu 100 Prozent arbeiten und gleichzeitig alles andere managen», sagt die 37-jährige PineTree aus Litauen. Die Mutter eines kleinen Kindes fügt hinzu, dass es «sehr schwierig ist, Vollzeit zu arbeiten, wenn man keine Familie um sich herum hat». Sie erklärt, dass sie die Schweiz, in der sie seit 2017 lebt, diesen Sommer verlassen will.

Zuwanderung in ein Land ohne Kinderbetreuung

Der Kommentar von Diana N. geht in die gleiche Richtung. «Viele Frauen mit Kindern (zumindest ausländische) würden gerne arbeiten und gleichzeitig Mütter sein, aber leider ist das in der Schweiz sehr schwierig, es sei denn, man ist sehr reich und kann sich eine Vollzeit-Nanny oder einen Krippenplatz leisten», bedauert sie. Sie fordert: «Stellen Sie Kinderkrippen zur Verfügung und hören Sie auf, Frauen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie ihre Kinder in eine Krippe geben.»

«Die Gesellschaft neigt dazu, Frauen vor allem als Mütter zu betrachten und ihren Lohn als Zusatzverdienst», so der Soziologe Jean-Marie Le Goff in diesem Artikel über die nach wie vor ungleich verteilten Aufgaben in der Schweiz:

Integration ist ein langer und komplexer Prozess.

Aussagen über die Integration in die Gesellschaft im Allgemeinen fallen sehr unterschiedlich aus. Die Schwierigkeit, soziale Beziehungen zu knüpfen, wird regelmässig als Schattenseite der Schweiz als Auswanderungsland genannt.

Ein Teil der Beitragenden gibt zu, dass es ihnen nicht gelungen ist, sich hier heimisch und akzeptiert zu fühlen. Ein Beispiel ist Paul S. aus dem Vereinigten Königreich. Einer der Hauptgründe, warum er und seine Frau nicht planen, sich dauerhaft niederzulassen, ist, dass sie es «schwierig finden, Teil der Gemeinschaft zu sein».

Der Kanadier Rss1 erzählt, dass er die Schweiz 1971 als Diplomat kennengelernt hat. Er sagt, er sei «anfangs von dem Land fasziniert» gewesen, doch dann seien seine «Hoffnungen weggefegt»worden. «Nach 50 Jahren, in denen ich versucht habe, die Schweizer zu verstehen, komme ich zu dem Schluss, dass das Land zwar wunderschöne Landschaften hat, seine Kultur sich aber nicht dem Rest der Welt beugt.»

«Passiv aggressiver Rassismus»

Zudem berichten mehrere Mitwirkende, dass sie mit Rassismus konfrontiert wurden. Dazu zählt beispielsweise Eric Thee Great, der sich selbst als «schwarzer Mann aus den USA» bezeichnet. Er prangert einen zermürbenden «passiv-aggressiven Rassismus und Ausgrenzung» sowie die mangelnde Einbeziehung von Menschen of Color in bestimmte Berufe wie den öffentlichen Dienst an.

Dave 456 macht deutlich, dass er die erlittenen beruflichen Ablehnungen auf seinen Namen und seine Hautfarbe zurückführt. «Wenn Sie weiss und christlich sind, eine ähnliche Kultur haben und aus Deutschland oder Frankreich kommen, wird es Ihnen leichter fallen, in der Schweiz einen Job zu finden», schreibt er. Wenn Sie jedoch einen nicht europäisch klingenden Namen haben und eine dunklere Hautfarbe besitzen, (…) dann wird es für Sie sehr schwierig sein.»

Er stellt jedoch klar, dass er es schätzt, «dass die Schweizer in diesem Bereich steif sind», und fügt hinzu, er sei froh, in der Schweiz zu sein.

Der Stolz, Schweizer zu sein

Mehrere gut integrierte Verfasser:innen von Beiträgen betonen ihre Bemühungen, die schweizerische Kultur und Werte anzunehmen. Sloch aus Slowenien schreibt beispielsweise: «Ich bin zweisprachig, Deutsch ist meine Muttersprache, und ich denke, das spielt eine grosse Rolle bei der Integration (…). Aber ich passe mich auch den örtlichen Gepflogenheiten an – als Ausländer muss man wissen, dass man Gast ist und die Gastgeber respektieren muss.»

João Zuzarte de S. Graça aus Portugal lebt seit über 40 Jahren in der Schweiz und sagt: «Es ist nicht einfach, denn die Schweiz hat eine eigene Kultur, die weltweit einzigartig ist. Sie kann manchmal ein wenig steif sein. Aber nur, wer nicht will oder das Wesen der Schweizer Gesellschaft nicht verstehen kann, wird sich nicht integrieren.»

Kmar stimmt zu: «Als integrationswillige Migrantin werden Sie immer allein sein, das heisst, Sie werden immer die Migrantin in einer Gruppe von Schweizern sein. «Integration ist eine ständige Anstrengung, aber mit Zeit und Geduld lohnt sie sich absolut.»

Viele sehen die Einbürgerung als Abschluss, der ihre Investitionen belohnt. So schreibt João Zuzarte de S. Graça: «Ich habe mich schliesslich entschieden, die Schweizer Staatsbürgerschaft anzunehmen, worauf ich stolz bin.»

Einbürgerung ist nicht einfach

«Ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass ich meine Schweizer Staatsbürgerschaft nach harter Arbeit erhalten habe», betont VMC, die ursprünglich aus Kanada stammt. «Ich bin sehr dankbar für mein Leben hier und schätze mich sehr glücklich, dass ich die Schweiz ‚mein Zuhause‘ nennen kann.»

Die Tatsache, dass die Einbürgerung mit einer erfolgreichen Integration in Verbindung gebracht wird, erklärt sicherlich, warum manche Menschen den Prozess als Ablehnung erleben können. Ein Beispiel ist BDAM, der spanischer Abstammung ist und im Alter von drei Jahren vor 37 Jahren in die Schweiz kam.

«Ich habe meine gesamte Schulzeit in der französischsprachigen Schweiz verbracht. Ich kenne nichts anderes. Trotzdem sagt man mir, dass ich, um die Schweizer Staatsbürgerschaft zu erhalten, ein aufwändiges Verfahren durchlaufen und eine beträchtliche Summe bezahlen muss. Ehrlich gesagt ist das beleidigend. Man hat nicht wirklich den Eindruck, dass die Eidgenossenschaft uns haben will», erklärt er.

Die Schweizer Staatsbürgerschaft ist bekanntlich eine der schwierigsten, wie in diesem Artikel erklärt wird:

Diese Berichte zeigen, dass jede Migrationserfahrung einzigartig und oft ambivalent ist. Das Erleben von Erfolg oder Misserfolg wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst: die persönliche Situation, der Ort, von dem man kommt – und das Bild, das man von ihm hat –, der Ort, an dem man sich niederlässt, die vergangene Zeit, die Affekte usw.

Zuwanderung ist auch eine Frage des Standpunkts

Die Erzählung des Amerikaners JoStoUSA, der Ende 2022 mit seiner Schweizer Frau einwanderte, ist eine gute Zusammenfassung. «Ich wurde gewarnt, dass interkulturelle Erfahrungen oft mit einer extrem positiven Sicht auf das neue Land und einer starken Kritik am Herkunftsland einhergehen und dass sich dies mit der Zeit oft umkehrt», erklärt er.

Er schliesst: «Ich habe eine tolle Heimat mit all ihren Vor- und Nachteilen verlassen und ein neues Land gefunden, das ebenfalls Vor- und Nachteile hat. Ich entscheide mich dafür, mich auf das Positive zu konzentrieren, ohne zu leugnen, dass es auch Negatives gibt.»

Die wichtigsten Zahlen zum Thema Ausländer:innen, die die Schweiz verlassen, finden Sie in unserem Video:

Editiert von Samuel Jaberg.