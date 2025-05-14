Швейцария может вернуть в строй миномётные бункеры

Швейцария планирует вернуть в строй часть бывших секретных бункеров и дотов. Причина: агрессия против Украины. Keystone / Urs Flueeler

Глава армии Томас Зюссли (Thomas Süssli) впервые озвучил свои планы вновь задействовать часть старых укрепрайонов и отдельных вооруженных миномётами огневых позиций.

3 минут

Энди Мюллер (Andy Müller), радио SRF / портал SWI

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Стационарные двойные бункерные миномёты скрываются обычно под неприметными бетонными крышками. В стране насчитывается более ста таких бункеров, размещённых вблизи стратегических участков, включая госграницу и важнейшие транспортные узлы. Один из них находится в общине Трин (Trin, кантон Граубюнден). Незадолго до вторжения России в Украину армия продала этот дот (долговременную огневую точку) в частные руки.

Всего до 2022 года было продано шесть подобных объектов. После начала российской агрессии армия приостановила дальнейшие продажи. Бункер в Трине был построен в 1988 году в обстановке полной секретности. Последний такой объект был сдан в эксплуатацию в 2003 году — и спустя несколько лет выведен из боевого использования. Впоследствии он был официально обезврежен, но это решение, как подчёркивают в Минобороны, может быть отменено.

В стране насчитывается более ста таких бункеров, размещённых вблизи стратегических участков, включая госграницу и важнейшие транспортные узлы. swissinfo.ch

В 2018 году парламент постановил снести порядка ста подобных миномётных позиций «за отсутствием потенциального противника». Тогдашний министр обороны Ули Маурер оценил затраты на демонтаж в один миллиард франков — столько же стоило строительство всей системы. Маурер назвал это «концом концепции национального редута» — оборонительной доктрины времён второй мировой и холодной войн, в основе которой лежало закапывание армии в горы.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская армия прекращает продажу бункеров Этот контент был опубликован на Швейцарские Вооруженные силы больше не будут продавать частным лицам и организациям свои старые военные бункеры. Читать далее Швейцарская армия прекращает продажу бункеров

Теперь Томас Зюссли заявил в интервью радио SRFВнешняя ссылка, что значительная часть этих сооружений находится в хорошем состоянии и может быть восстановлена в кратчайшие сроки — при наличии одобрения парламента. С военной точки зрения такой план имеет смысл: в ряде горных районов такие позиции с фортификационными миномётами остаются единственными боевыми укрепленными сооружениями. Однако планы Томаса Зюссли вызывают критику.

Председатель парламентского Комитета по вопросам безопасности Национального совета (большой палаты парламента) социал-демократ Приска Зайлер Граф, считает такие проекты морально устаревшими: «Это ретро-ностальгия. Они (эти позиции) стационарны и могут быть немедленно уничтожены высокоточным оружием». Томас Зюссли не согласен: «Такие бункеры очень хорошо защищены. Чтобы уничтожить их, нужно в буквальном смысле прямое попадание».

Внешний контент

Политик от правой Швейцарской народной партии (SVP) Вернер Зальцманн, член Совета кантонов (малая палата парламента) от кантона Берн, напротив, такие планы поддерживает: «В Украине сейчас идут позиционные бои, как в Первую мировую. Случись нечто подобное в долине Рейна, и мы были бы только рады таким укреплениям». Пока что все эти бункеры используются как склады боеприпасов или казармы. Вооружение будет на них поставлено только в случае драматического ухудшения военно-политической обстановки.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Читайте также:

Показать больше

Показать больше В Швейцарии модернизируют старые бомбоубежища Этот контент был опубликован на В течение следующих 15 лет Швейцария модернизирует примерно две сотни старых бомбоубежищ и бункеров системы гражданской обороны. Читать далее В Швейцарии модернизируют старые бомбоубежища