Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

Блаттен 1 июня 2025 года. Keystone / Cyril Zingaro

Швейцария демонстрирует искреннюю солидарность с жителями Блаттена. Однако едва ли не с недопустимой поспешностью возник и другой вопрос: а во что собственно обходится нам жизнь в горах и не слишком ли это большая по нынешним временам роскошь? Не начинают ли горы и долины отдаляться друг от друга — не только географически, но и ментально, политически?

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Бальц Ригендингер

Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году. Доступно на 2 других языках Deutsch de Blatten: Was darf ein Schweizer Bergdorf kosten? Оригинал Читать далее Blatten: Was darf ein Schweizer Bergdorf kosten?

Français fr Blatten: combien vaut un village de montagne suisse? Читать далее Blatten: combien vaut un village de montagne suisse?

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Ещё не утихли отголоски катастрофы в Блаттене, как из центра урбанизированной Швейцарии прозвучал вопрос: «А во что нам, как обществу, обходится жизнь в Альпах? Неужели мы готовы платить whatever it takes, любую цену?» По швейцарским меркам это было неслыханное нарушение всех общественных табу и конвенций, тем более что в редакционной статье газеты NZZ am SonntagВнешняя ссылка была открыто поставлена под сомнение историческая солидарность между горными и долинными регионами страны. Из пострадавшего же от схода лавины Лётченталя (кантон Вале) в ответ звучат совсем другие голоса. Устами мэра Блаттена регион заверяет: «Мы восстановим все наши утраченные дома».



Внешний контент Die Diskussion, Hochtäler aufzugeben ist bereits vor dem tragischen Ereignis in Blatten falsch gewesen und sie ist es heute erst recht, eigentlich ist sie pietätlos. Hochtäler aufgeben bedeutet immer, Menschen die Heimat zu nehmen. https://t.co/XJgQnF1UkZВнешняя ссылка — Philipp Matthias Bregy ⚽️ (@pmbregy) June 1, 2025 Внешняя ссылка

И в то же самое время Цюрихе, в роскошном городском районе Бельвю, главный редактор упомянутой газеты призывает всерьёз начать отступление из Альп. Он пишет: «Где меньше жилья и людей, там и разрушений меньше. Кто готов переселиться?» То, как быстро разгорелась эта дискуссия, показывает, насколько давно назревала тема — и насколько остро стоит этот вопрос в альпийской стране, чьи горы в последние годы начали буквально осыпаться под влиянием климатических изменений. Справедливости ради стоит отметить, что призыв из Цюриха оставить Альпы в других регионах страны был воспринят едва ли не в штыки. Уже в день публикации этот текст все резко осудили — в качестве совершенно бестактного и неуместного (см. твит выше).

«Мы справимся!»

Новая неделя, понедельник, путь Анны Джакометти от её дома в долине Бергелль до здания Федерального дворца в Берне занимает пять часов — по этому показателю она среди всех депутатов швейцарского парламента является бесспорным рекордсменом. Анна Джакометти представляет в Национальном совете (большая палата парламента) партию Либералы (FDP). «Министры Федерального совета отнюдь не каждый день посещают отдаленные горные долины страны», — говорит она и вспоминает 2017 год, когда она была председателем правления муниципального образования Брегалья (Bregaglia). В его состав входит около дюжины деревень, включая печально известную деревню Бондо.

Анна Джакометти, мэр общины Брегалья, в деревне Бондо, кантон Граубюнден, 25 августа 2017 года. Keystone / Gian Ehrenzeller



Произошедший там катастрофический сход лавины унес жизни восьмерых туристов, селевые потоки полностью уничтожили часть деревни. Сегодня Анна Джакометти вспоминает «огромную солидарность всей Швейцарии» и говорит, что это «было по-настоящему важно». Уже на следующий день после катастрофы в долину прилетела на вертолёте федеральный президент Дорис Лойтхард. Она обняла Анну Джакометти, у неё на глазах стояли слёзы. Фотография этого момента до сих пор висит на стене в доме у Анны. На ней запечатлены председатель правления общины, президент страны и председатель правительства кантона Граубюнден, все три уровня власти. На фото Анна Джакометти с тревогой смотрит вниз, на опустошённую деревню и спрашивает: «Кто за всё это заплатит?».

В среду, 23 августа 2017 года, деревня Бондо на юге Швейцарии попала под удар мощного селевого потока. Keystone / Giancarlo Cattaneo

Председатель кантонального правительства отвечает: «Не думай об этом сейчас. Мы справимся. Чего бы это ни стоило». Катастрофа в Бондо произошла восемь лет назад, в августе 2017 года. Сегодня деревня уже полностью восстановлена. Защитные сооружения, включая новые мосты, кантональную дорогу и новую круговую транспортную развязку, обошлись в 53 миллиона франков. «А не много ли это для всего-то 200 жителей деревни?» — задалась этим вопросом цюрихская респектабельная газета Tages-AnzeigerВнешняя ссылка в конце мая 2025 года. Анна Джакометти отвечает: «Так говорят те, кто живёт в городах или на ровном швейцарском Плато. Можно было бы возразить, что Цюриху один только велосипедный тоннель под вокзалом обошелся в 40 миллионов».

Вертикально и горизонтально

В Швейцарии в такой ситуации действует принцип соразмерности: каждый вложенный в защиту от природных капризов франк должен предотвратить потенциальный ущерб на ту же сумму. Швейцария не всегда была богатой. Когда в конце 19 века страна начала постепенно «накапливать жирок», то первыми выгоду от новых рамочных условий жизни и работы в стране получили города. Жизнь в деревнях оставалась более чем скромной, а в горах и вообще — порой откровенно бедной, суровой и зачастую открытой всем ветрам и природным катастрофам. Деньги в горы стали поступать только с развитием туризма в 19 и 20 веке, а с после массовой электрификации всей страны многие горные общины начали еще зарабатывать и на гидроэнергии. Однако масштабные расходы — школы, дороги, больницы — с самого начала были «общественным благом», зависящим от общенациональной солидарности. В горы финансирование поступало из долин.

Деревня Бондо и перехватывающее водохранилище, построенное после схода селевого потока с горы Пиц Ченгало, по состоянию 6 марта 2025 года. Инфраструктурный проект «Бондо II» стоимостью около 50 миллионов франков планируется завершить в сентябре 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller

Начиная с 1848 года, то есть с момента основания современного швейцарского федеративного государства, федеральный центр целенаправленно перенаправляет средства в горные кантоны — эта система называется vertikaler Finanzausgleich или вертикальное уравнивание финансовых возможностей между центром и регионами. В период «экономического чуда» после Второй мировой войны страна заложила основу и для горизонтального перераспределения ресурсов (horizontaler Finanzausgleich) между богатыми и бедными кантонами. «Горизонтальное уравнивание» было закреплено в 1959 году в федеральной Конституции. Но это вовсе не значит, что те, кто живёт в горах, являются попрошайками — скорее, они воспринимают себя в качестве тех, кто объективно имеет право на получение помощи.

«С горами не поспоришь»

Это связано с тем, что жизнь в горах по самой своей природе требует куда больших усилий, чем обычно. Ведь на высоте всё непрочно и хрупко: погода и времена года, ручьи и лавины, животные и растения — и, конечно, люди, все они образуют сложную систему, которая очень частно и очень легко теряет равновесие. Но часто горожане думают о горцах, а горцы — о жителях городов, и в итоге получают не реальную картинку, а всего лишь проекцию собственных представлений. Горцы и жители долин (городов) нередко воспринимают друг друга как каких-то экзотов. «С горами не поспоришь», — говорят те, кто живёт в горах. Горы дают — и горы забирают.

Андреа Црид (Andrea Zryd). Keystone / Alessandro Della Valle

Андреа Црид (Andrea Zryd) знает горы с детства. «Они постоянно меняются», — говорит депутат Национального совета от социал-демократической партии (SP), увлечённая альпинистка, выросшая в горной деревне Адельбоден в кантоне Берн. «В нынешние времена даже маленькие ручейки могут внезапно выйти из берегов и затопить все вокруг», — говорит она. По её словам, восхождение в горы иногда сродни хождению по мосту из стекла, в котором уже появилась первая трещина. Достаточно малейшего неверного движения — и то, что казалось прочным, вдруг распадается на части. А потом начинается камнепад.

Андреа Црид вспоминает один из летних дней 2008 года, когда она отправилась в горный поход неподалёку от Адельбодена. Это был обычный, несложный маршрут. И вдруг от скального массива откололся фрагмент породы. А на нём стоял её отец. Отец погиб. «Когда речь идёт о защите от гор, это всегда ещё и вопрос эмоций», — говорит она. «Горные деревни с их историей — это часть швейцарской культуры. И потому они заслуживают усилий по их защите». Но, добавляет Андреа Црид, стоит посмотреть на вещи реалистично: Швейцарии придётся все-таки смириться с тем, что некоторые регионы станут в будущем непригодными для проживания. «Потому что жить там станет слишком опасно».

Любой ценой?

В случае Блаттена, как отмечает депутат от Швейцарской народной партии (SVP) и эксперт по вопросам финансов Михаэль Гётте (Michael Götte), никто в мире не смог бы остановить сход этой лавины. Гора приняла такое решение и с этим ничего не поделать. Однако восстановление «любой ценой» того, что было уничтожено селевым потоком? Гору это не впечатлит. То есть даже представитель самой по своему характеру сельской — и самой крупной — партии страны, говорит однозначно: «Нам придётся расставлять приоритеты и решать, как и какие нам нужно защищать деревни». Но сколько стоит эта защита?

Согласно данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt), федеральный центр, кантоны (субъекты федерации) и общины ежегодно инвестируют в защитные сооружения в горах около 400 миллионов франков. Однако фактически необходимая сумма превышает эту цифру в десять раз. Первое и до сих пор единственное всестороннее исследование по этому вопросу было проведено в Швейцарии в 2007 году. Тогда в расчёт включили страховые взносы, расходы на пожарные службы, полицию, гражданскую оборону, и даже научные исследования. Этот анализ показал: общая сумма составляет 2,9 млрд франков в год. С учётом инфляции это сегодня около 3,15 млрд, и, скорее всего, эти расходы с тех пор заметно выросли.

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) осматривает с вертолёта разрушения в деревне Блаттен, фото от 30 мая 2025 года. В результате схода гигантского селевого потока большая часть деревни в долине Лётченталь (кантон Вале) оказалась погребена под льдом, грязью и камнями. Большинство домов уничтожено, один человек числится пропавшим без вести. Keystone / Jean-Christophe Bott

Это даже больше, чем сельское хозяйство ежегодно получает в виде прямых бюджетных субсидий, и это больше, чем Швейцария тратит на помощь развитию беднейших стран. Однако спустя неделю после схода горной лавины в Блаттене в парламенте вы не найдете никого, кто бы публично предложил начать экономить на защите горных населённых пунктов от лавин и камнепадов. Напротив: та же Швейцарская народная партия (SVP) предлагает перераспределить горным регионам ещё больше средств — за счет помощи развивающимся странам. Партия «Либералы» (FDP) хочет использовать с этой целью поступления от налога на выбросы CO₂: она предлагает сократить финансирование экологической санации жилого фонда и перекинуть эти деньги на защитные сооружения (дамбы, стены, тоннели и так далее) в горах.

Подъем солидарности

Однако именно небольшие горные общины и оказываются в ситуации природных катастроф очень быстро на грани своих возможностей. И в таких случаях большую долю ответственности берут на себя кантоны или федеральные власти. «Если речь идёт о масштабных проектах или о финансовом бремени на уровне выше среднего, то тогда начинают работать четкие правила федерального субсидирования», — говорит Даниэла Манджаратти (Daniela Mangiarratti), пресс-секретарь Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU, подразделение Министерства по делам экологии, энергетики, транспорта и коммуникаций UVEK).

При помощи этого слайдера можно убедиться в масштабах катастрофы в Блаттене.

Внешний контент

Сейчас Швейцария испытывает подъем солидарности с жителями Блаттена. В начале текущей парламентской сессии спикер Национального совета Майя Риникер призвала своих коллег пожертвовать в пользу этой деревни свой дневной заработок в качестве депутата — 440 франков. Кантоны Берн, Цюрих и Граубюнден в знак поддержки также выделяют по несколько сотен тысяч франков, кантон Люцерн перечисляет один миллион, Вале выделяет 10 млн франков. Швейцарцы активно делают пожертвования. С технической точки зрения защита горных населённых пунктов чётко регулируется. «Это совместная задача, в рамках которой центр, субъект федерации и муниципальный уровень делят в теории расходы поровну», — говорит Даниэла Манджаратти. Но на практике федеральные власти, как правило, покрывают около 35 процентов всех затрат.

Власти Лётченталя тем временем призывают больше не присылать им одежду. Их основная просьба, озвученная на днях — воздержаться от поездок в долину, — была услышана: люди отказались от всех своих запланированных «сафари» в зону бедствия. А партия «Зелёные» (GPS) предлагает направить на возведение дополнительных защитных сооружений средства из Национального фонда дорожного строительства (Nationalstrassenfonds). Так трагедия в Блаттене незаметно становится частью партийных программ.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.t.

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