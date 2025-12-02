«Прямая демократия призвана хоронить утопии»

Мирьям Хостетман (Mirjam Hostetmann) и Натали Руосс (Natalie Ruoss) возглавляют президиум JUSO, именно они и придумали налог на наследование крупных состояний. Keystone / Alessandro Della Valle

На референдуме 30 ноября Швейцария убедительно отклонила две народные законодательные инициативы: о налоге на наследование и о введении вместо воинской призывной службы некоей «общественной службы». Мы попросили политолога Корину Шена из gfs.bern прояснить нам причины такого итога народного волеизъявления.

7 минут

Swissinfo: Итак, референдум позади, народ убедительно отверг два законопроекта, которые, если быть совсем честно, скорее походили на утопии. Можно ли тогда сказать, что такой инструмент прямой демократии, как народная законодательная инициатива, как раз и призван хоронить такие утопии?

Корина Шена: Инициативы действительно часто служат способом вынести ту или иную тему на первый план и запустить процесс публичной дискуссии. Но когда законопроекты терпят настолько масштабное поражение, то возникает закономерный вопрос: может быть стоило поменьше говорить и побольше молчать, причем на обе темы, и на тему налога на наследование, и насчет идеи всеобщей гражданской службы.

Swissinfo: Дискуссия о налоге на наследование и в самом деле была напряжённой, эту тему везде обсуждали очень активно. Можно ли считать, что, несмотря на провал на референдуме, молодёжное крыло социал-демократов (так называемые Juso) всё-таки добились своего — то есть озвучило тему и встроило ее в общественный дискурс?

Политолог Корина Шена (Corina Schena) из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. zvg

Да, эта тема действительно обсуждалась по всей стране. И Juso уже один этот факт, возможно, может засчитать себе в качестве успеха. И всё же нынешний результат, как его ни интерпретируй — это поражение, да еще куда более убедительное, чем поражение схожего предложения десять лет назад. Тогда страна уже голосовала по вопросу о налоге на наследование, и в пользу этой идеи было хотя бы отдано «целых» 29 процентов голосов.

Swissinfo: Но тогда речь шла о классическом налоге на наследование, а сейчас фактически — о налогообложении только «сверхбогатых» лиц. Может, стоило сформулировать эту инициативу не столь радикально? Глядишь, и поддержки у нее было бы больше?

В самом деле, озвученная Juso ставка в 50 процентов, безусловно, оказала инициативе скорее медвежью услугу. Большинству избирателей такой уровень налогообложения показался чрезмерным. В 2015 году, давайте вспомним, речь шла о налоге в 20 процентов на наследства от двух миллионов франков — это было куда менее радикальное предложение, но и оно уже тогда не имело ни малейших шансов на успех.

Swissinfo: Между тем стремление обложить состояния сверхбогатых людей налогами стало в последнее время глобальным трендом. Почему Швейцария опять идет своим путем?

В ходе политической агитационной кампании накануне голосования в центре оказался нарратив о том, что такой налог ударит прежде всего по семейным предприятиям. А в Швейцарии, как только речь заходит о серьёзном повышении налогов для семейных компаний, ситуация становится крайне непростой. Традиционно именно к этому типу бизнеса здесь существует особенно сильная привязанность.

Swissinfo: Несколько недель назад члены Juso приняли участие в пропалестинской демонстрации в Берне, завершившейся арестами и крупным материальным ущербом. Насколько этот факт сказался на судьбе их налоговой инициативы?

Прямой связи я не вижу. Разумеется, негативный информационный фон политическому актору не помогает, скорее вредит. Но провал инициативы объясняется не этим.

Swissinfo: Может быть, этот провал можно объяснить слабой поддержкой со стороны «взрослой партии» социал-демократов?

Если посмотреть на левый лагерь в целом, включая «Зелёных», то прежде всего бросается в глаза отсутствие единства. Почему так произошло — сказать пока сложно. Вероятно, требования инициативы показались слишком радикальными даже тем, кто обычно симпатизирует социалистам (SP) и «Зелёным» (GPS).

Swissinfo: То есть левые не смогли мобилизовать даже свой «ядерный» электорат?

Да. Потенциал левых сил в Швейцарии — это примерно треть избирателей. Результат в 21 процент находится существенно ниже этой отметки.

Показать больше

Показать больше Президент Швейцарии: «У нас уже есть справедливая налоговая система» Этот контент был опубликован на Выступая в воскресенье, 30 ноября, в Берне, Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что и налоговая система, и климатическая политика страны работают так, как и было задумано. Читать далее Президент Швейцарии: «У нас уже есть справедливая налоговая система»

Swissinfo: Инициатива «О деятельной Швейцарии» (Service Citoyen) провалилась с исторически рекордным результатом. Как это можно было бы объяснить?

Эта инициатива и в самом деле потерпела историческое поражение. Основная причина, как мне кажется, состояла в слишком узком круге её сторонников. Кроме того, инициатива оказалась под двойным давлением и слева, и справа. Слева ее критиковали с точки зрения гендерного равноправия. Справа видели угрозу для безопасности страны.

Swissinfo: Эту инициативу почти никто и нигде подробно не обсуждал. Ни одна крупная партия, кроме «Зелёных либералов», её не поддержала. Значит ли это, что шансов у неё не было изначально?

В Швейцарии почти невозможно добиться на референдуме успеха без поддержки политического центра. Поддержка «Зелёных либералов» (GLP) и Евангелической народной партии (EVP) — этого было слишком мало, чтобы рассчитывать на победу.

Swissinfo: Какую роль сыграл вопрос обязательной военной службы для женщин? Можно ли себе представить, что подобная идея когда-нибудь все-таки получит большинство голосов народа?

Трудно сказать наверняка, но после воскресного голосования можно уверенно утверждать: в обозримом будущем предложение обязать женщин служить в армии не имеет никаких шансов.

Swissinfo: И последний вопрос: что можно сказать о явке на этот раз?

Очевидно, что именно инициатива Juso и стала фактором, который привёл людей на голосовательные участки. Явка составила 43 процента — это не особенно высокий показатель, но если учесть, что исход обеих инициатив был довольно-таки предсказуем, то это не так уж и мало. В этом смысле инициатива о налоге на наследование действительно задела избирателей за живое.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Результаты референдума 30 ноября 2025 года в Швейцарии Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии решают на референдуме: призыв в армию или общественная служба для всех; ввести ли налог на наследование. Читать далее Результаты референдума 30 ноября 2025 года в Швейцарии

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch