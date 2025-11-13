В какой форме находятся партии Швейцарии? — Часть 2.

Совет кантонов Швейцарии еще называют «палатой раздумий», его депутаты и в самом деле не склонны к скоропалительным выводам и решениям. Keystone / Anthony Anex

Швейцария находится точно в середине очередного легислатурного периода, до следующих парламентских выборов остаются ровно два года. Швейцарская народная партия (SVP / UDC) уверенно набирает очки, остальные партии всё ещё ищут собственную линию. В какой политической форме находятся основные партии Швейцарии? Часть 2 нашего обзора.

11 минут

И все-таки она вертится — политическая жизнь в Швейцарии. Все изменения со стороны кажутся незначительными, они и в самом деле остаются порой в пределах долей процента, поэтому остальному миру совершенно все равно, что происходит в стабильной Швейцарии в сфере ее партийной политики. Но для самой Швейцарии все эти подвижки объективно являются очень заметными сдвигами, от которых никак нельзя отмахнуться.

Внешний контент

Внешний контент

После двух лет, прошедших с момента прошлых парламентских выборов в октябре 2023 года, после пяти референдумов, после того как в Федеральный совет (кабмин / Bundesrat) были избраны два новых министра и после одиннадцати кантональных парламентских выборов можно сделать некие промежуточные выводы: что мы и делаем вместе с политологом Лукасом Гольдером (Lukas Golder) из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. Часть 2 нашего аналитического обзора.

Либералы / FDP – жить в эпоху перемен

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заглянула в Совет кантонов (Ständerat, малая палата федерального парламента) и посетила заседание фракции «своей» партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). Keystone / Anthony Anex

Были времена, когда стоявшая у истоков Швейцарской Конфедерации «Партия вольнодумцев» (сейчас — партия «Либералы» / Freisinnig-Demokratische Partei, FDP; с 2009 года — FDP.Die Liberalen) единолично задавала тон в национальной политике. Эти времена остались далеко в прошлом. После наихудшего результата в своей истории, полученного на выборах 2023 года, ориентированная на интересы бизнеса партия потерпела поражение и на ряде кантональных выборов, утратив 13 мандатов.

По наблюдению политолога Лукаса Гольдера (Lukas Golder) из института gfs.bern, в ответ на кризис FDP перешла к более наступательной коммуникационной стратегии: «Партия стала говорить с народом в более жёстком и критическом тоне, прежде всего заняв непреклонные позиции по отношению к правительству, Федеральному совету. Однако её программные установки при этом остаются не всегда и не всем ясными». По мнению Лукаса Гольдера, такая стратегия не принесла успеха и лишь усилила дистанцию между руководством и партийной базой. Позиции министра финансов и действующего федерального президента Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) также ослабли — как из-за фиаско, связанного с американской «таможенной дубинкой», так и вследствие непопулярного пакета мер сокращения бюджетных расходов, обсуждение которого состоится на зимней и весенней сессиях парламента.

Внешний контент

Другой представитель либералов в Федеральном совете, глава внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), также остаётся фигурой весьма спорной — прежде всего из-за своей линии во внешней политике. «Оба члена Федерального совета не являются фигурами, способными мобилизовать электорат в пользу партии», — отмечает Лукас Гольдер. Чтобы переломить ситуацию, партия делает ставку на проект перехода к индивидуальному налогообложению и отмену так называемого «брачного наказания», сумев провести его через парламент. Сейчас FDP заявляет, что в её активе — «самая значимая реформа» в области налогообложения и гендерного равенства. Однако процесс ещё не завершён: окончательное решение, вероятно, будет принято народом на референдуме.

По словам Лукаса Гольдера, под руководством нового партийного тандема — депутата Национального совета Сюзанны Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher) и члена Совета кантонов Бенджамина Мюлеманна (Benjamin Mühlemann), избрание которых стало шагом к укреплению внутренней стабильности, — этот проект имеет все шансы на успех. «Если партия сумеет выработать единую позицию по вопросу отношений с Европейским союзом, это также поможет ей вернуть внутреннюю стабильность, ведь именно по этой теме FDP долгое время оставалась внутренне расколотой», — продолжает Лукас Гольдер.

По оценке политолога, сочетание всех этих факторов может обернуться для либералов успехом на парламентских выборах 2027 года. В самой партии признают, что предстоит ещё значительная работа. «Мы убеждены, что на следующих выборах всё это окупится сторицей, особенно если мы продолжим защищать кошельки среднего класса и проводить политику в интересах тех, кто ходит на работу рано по утрам», — заявил недавно пресс-секретарь FDP Кристофер Ульмер (Christopher Ulmer).

Зеленые / Grüne в обороне – новая реальная политика как ответ на вызовы и угрозы

Швейцарский парламент — это бесконечный поиск компромиссов, общих знаменателей и временных альянсов. На фото: депутат Совета кантонов от «Зелёной партии Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) Матиас Цопфи (Mathias Zopfi, в центре) с коллегами от партий «Либералы» (FDP, слева) и от Швейцарской народной партии (SVP). Keystone / Peter Klaunzer

В начале нынешнего парламентского цикла Зелёная партия Швейцарии (Grüne Partei der Schweiz, GPS) пережила спад. «Зелёная волна», обеспечившая партии успех на выборах в 2019 году, схлынула. Наступило время отрезвления. «Для нас нынешняя легислатура уже потеряна, — говорит вице-президент партии Сибель Арслан (Sibel Arslan), — но это потеря не столько для нас. В итогах опросов мы видим, что люди по-прежнему серьёзно относятся к климату и экологии, но в парламенте этот голос больше не слышен».

Сибель Арслан критикует «правобюргерское большинство в Федеральном совете (Bundesrat) и парламенте, которое, по ее мнению, «принимает решения, игнорируя мнение населения». Вопросы внешней и внутренней безопасности и социальной политики вытеснили сегодня экологические вопросы. Общее влияние партии, которая ещё в 2023 году на полном серьезе взвешивала шансы на получение места в Федеральном совете, сегодня заметно ослабло. «В новом парламенте „Зелёным“ особенно трудно обозначать собственные приоритеты», — подтверждает политолог Лукас Гольдер (Lukas Golder) из института gfs.bern.

Тем не менее, по его словам, из этого поражения «вырос новый «зелёный» реализм, своего рода «новая левая реальная политика»: курс партии стал более умеренным, более ориентированным на поиск компромиссных решений и более открытым в плане сотрудничества с бизнесом. Эту линию сегодня олицетворяют такие фигуры, как предприниматель в сфере IT Герд Андрей (Gerhard Andrey), сумевший в Национальном совете (Nationalrat) создать широкую коалицию в поддержку проекта электронной идентификации личности (E-ID), как Маттиас Цопфи (Mathias Zopfi), всеми уважаемый «архитектор компромиссов» в Совете кантонов (Ständerat), и как президент партии Лиза Маццоне (Lisa Mazzone), которая, даже не имея парламентского мандата, действует из-за кулис, осудив, например, недавнее насилие на пропалестинской демонстрации в Берне.

От «климатической ортодоксии» — к холодной аргументации: этот новый прагматизм уже приносит свои результаты. «Все референдумы, которые мы инициировали или поддержали, мы выиграли», — отмечает Сибель Арслан. Главным успехом стало решение народна отклонить правительственный проект по расширению сети скоростных автомагистралей на референдуме в 2024 году. Вместе с тем, что характерно, на референдумах провалились радикальные «Инициатива об экологической ответственности бизнеса» и «Инициатива о биоразнообразии» — обе они, как отмечает Лукас Гольдер, «ещё несли в себе дух старого фундаменталистского зелёного движения».

Сибель Арслан также указывает на успехи в парламенте, нередко достигнутые партией в рамках тактических альянсов с другими партиями, таково было, например, принятие нового закона о сексуальных преступлениях и успех проекта E-ID. А что насчёт выборов 2027 года? «Разумеется, мы к тому времени прибавим, — уверена Сибель Арслан. — Мы по-прежнему близки к низовым общественным движениям и маятник обязательно качнётся обратно в нашу сторону».

Зеленые либералы / Grünliberale: в поисках новой силы

Тиана Мозер (Tiana Moser, слева), депутат Национального совета (большая палата федерального парламента) от «Партии Зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp), беседует с коллегами по парламенту. Keystone / Peter Schneider

Экологически-либеральная «Партия Зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp) достигла своего политического пика в 2019 году, но с тех пор сталкивается с застоем и стагнацией. На парламентских выборах 2023 года партия потеряла лишь незначительную долю голосов, однако утратила шесть мест в федеральном парламенте, а затем ещё 10 мандатов по итогам выборов в кантональные парламенты. Тем не менее генеральный секретарь партии Паскаль Тишхаузер (Pascal Tischhauser) видит и позитивные тенденции: «Мы активно растём в сельских общинах — это создаёт более широкую базу для наших будущих успехов на федеральном уровне».

Политолог Лукас Гольдер (Lukas Golder) настроен более сдержанно. По его словам, glp пока почти не удаётся обеспечить себе сколько-нибудь заметное присутствие в небольших сельских кантонах. Будучи городской партией, ориентированной преимущественно на немецкоязычную Швейцарию и позиционирующей себя в центре политического спектра, она испытывает очевидные трудности, зажатая между партией «Центр» (Die Mitte) и крайними политическими лагерями. Кроме того, нынешняя атмосфера повышенного внимания к вопросам внешней и внутренней безопасности создаёт для партии с её ярко выраженной международной ориентацией не самые благоприятные исходные условия».

Имиджу glp был нанесён серьёзный удар резонансной выходкой бывшей яркой фигуры цюрихского отделения партии Санджии Амети (Sanjia Ameti), которая расстреляла из личного оружия у себя в подвале христианскую икону и выложила это видео в соцсети. Тем не менее в рамках нынешнего легислатурного периода glp сумела выработать свой самостоятельный политический профиль, прежде всего благодаря свой чёткой проевропейской позиции. Именно эта партия первой открыто поддержала новый Третий пакет секторальных соглашений с Европейским союзом (Bilaterale III), явно дистанцировавшись тем самым от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen).

В кадровом плане партия также подала мощный сигнал: избрание Тианы Мозер (Tiana Moser) в Совет кантонов (Ständerat, малая палата федерального парламента) стало серьёзным усилением её внешнеполитического блока. По наблюдению Лукаса Гольдера, в glp в последнее время вообще появляется всё больше и больше «интересных фигур». Таков, например, цюрихский депутат Национального совета (Nationalrat, большая палата) Патрик Хэссиг (Patrick Hässig), зарекомендовавший себя как компетентный специалист в сфере здравоохранения.

В Национальном совете glp нередко играет роль решающего голоса. Идеологически партия куда более гибкая, чем «Центр» (Die Mitte), но её влияние остаётся ограниченным, имея всего 11 депутатов. По словам Паскаля Тишхаузера, glp тем не менее сыграла ключевую роль при принятии ряда важных законов, например, в области электроэнергетики и в лице проекта перехода к индивидуальному налогообложению физических лиц. На выборах 2027 года партия сделает ставку на тех избирателей, которые в условиях нарастающей политической поляризации ищут либеральную и прагматичную альтернативу.

Пропустили первую часть нашего обзора? Найти её можно ниже по ссылке.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика За два года до выборов: в какой форме находятся партии Швейцарии? Этот контент был опубликован на Швейцария находится ровно в середине очередного легислатурного периода, до следующих парламентских выборов остается ровно два года. Читать далее За два года до выборов: в какой форме находятся партии Швейцарии?

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch