The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарская политика

Гренландия становится источником швейцарского золотого импорта

Гренландия: импорт золота из Швейцарии резко вырос в 2025 году.
За последний год швейцарский импорт золота из Гренландии вырос с нуля до 18 миллионов швейцарских франков (примерно 22,5 миллиона долларов). Keystone-SDA

Гренландия оказалась в центре мирового внимания после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании аннексировать остров. Но куда меньше внимания привлекли к себе поставки золотого сырья с острова в Швейцарию.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По предварительным данным Федерального таможенного ведомства Швейцарии, на которые в воскресенье 18 января сослалась газета SonntagsZeitung, за последний год швейцарский импорт золота из Гренландии вырос с нуля до 18 миллионов швейцарских франков (примерно 22,5 млн долларов). Объяснение этого резкого скачка носит одновременно технический и географический характер.

«У Гренландии нет собственного аффинажного завода, поэтому это золото и поступает в Швейцарию», — пояснил швейцарскому изданию Кристоф Вильд (Christoph Wild), президент Ассоциации производителей и торговцев драгоценными металлами (Schweizerische Edelmetall Vereinigung ASMP). Горнодобывающая компания, которая управляет единственной на острове золотой шахтой, возобновила работу в конце 2024 года после длительной паузы. Она подтвердила факт поставок.

Показать больше
Откуда часовая индустрия Швейцарии получает своё сырье — и особенно золото? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Показать больше

Будущее работы

Откуда берётся золото для швейцарских часов?

Этот контент был опубликован на Откуда часовая индустрия Швейцарии получает своё сырье — и особенно золото? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Читать далее Откуда берётся золото для швейцарских часов?

Как пишет SonntagsZeitung, в 2025 году объём поставленного в Швейцарию из Гренландии золотого сырья составил около 200 килограммов. Его перерабатывают на заводе Metalor в кантоне Невшатель (Neuchâtel) во франкоязычной части Швейцарии. Там золото очищают и превращают, в том числе, в слитки. На фоне общего объёма швейцарской торговли золотом эти две сотни килограммов остаются каплей в море. Для сравнения: только в США в 2025 году Швейцария экспортировала более 550 тонн переработанного золота на сумму свыше 46 млрд франков.

Показать больше
металор

Показать больше

В поисках этичного золота: швейцарская точка зрения

Этот контент был опубликован на Поговорили с гендиректором компании Metalor Антуаном де Монмоллином: «Мы больше не работаем с российским золотом».

Читать далее В поисках этичного золота: швейцарская точка зрения
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
На фотографии, предоставленной дворцом Мирафлорес, президент Венесуэлы Николас Мадуро держит золотой слиток.

Показать больше

Внешняя политика

Как Венесуэла вывозила золото в Швейцарию

Этот контент был опубликован на Швейцарские таможенные данные проливают свет на финансовую стратегию режима Николаса Мадуро в условиях надвигавшегося кризиса.

Читать далее Как Венесуэла вывозила золото в Швейцарию

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR