Гренландия становится источником швейцарского золотого импорта

За последний год швейцарский импорт золота из Гренландии вырос с нуля до 18 миллионов швейцарских франков (примерно 22,5 миллиона долларов).

Гренландия оказалась в центре мирового внимания после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании аннексировать остров. Но куда меньше внимания привлекли к себе поставки золотого сырья с острова в Швейцарию.

Доступно на 4 других языках

Доступно на 4 других языках

По предварительным данным Федерального таможенного ведомства Швейцарии, на которые в воскресенье 18 января сослалась газета SonntagsZeitung, за последний год швейцарский импорт золота из Гренландии вырос с нуля до 18 миллионов швейцарских франков (примерно 22,5 млн долларов). Объяснение этого резкого скачка носит одновременно технический и географический характер.

«У Гренландии нет собственного аффинажного завода, поэтому это золото и поступает в Швейцарию», — пояснил швейцарскому изданию Кристоф Вильд (Christoph Wild), президент Ассоциации производителей и торговцев драгоценными металлами (Schweizerische Edelmetall Vereinigung ASMP). Горнодобывающая компания, которая управляет единственной на острове золотой шахтой, возобновила работу в конце 2024 года после длительной паузы. Она подтвердила факт поставок.

Показать больше

Этот контент был опубликован на Откуда часовая индустрия Швейцарии получает своё сырье — и особенно золото? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Как пишет SonntagsZeitung, в 2025 году объём поставленного в Швейцарию из Гренландии золотого сырья составил около 200 килограммов. Его перерабатывают на заводе Metalor в кантоне Невшатель (Neuchâtel) во франкоязычной части Швейцарии. Там золото очищают и превращают, в том числе, в слитки. На фоне общего объёма швейцарской торговли золотом эти две сотни килограммов остаются каплей в море. Для сравнения: только в США в 2025 году Швейцария экспортировала более 550 тонн переработанного золота на сумму свыше 46 млрд франков.

Показать больше

Этот контент был опубликован на Поговорили с гендиректором компании Metalor Антуаном де Монмоллином: «Мы больше не работаем с российским золотом».

Показать больше

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше

Внешняя политика

Как Венесуэла вывозила золото в Швейцарию

Этот контент был опубликован на Швейцарские таможенные данные проливают свет на финансовую стратегию режима Николаса Мадуро в условиях надвигавшегося кризиса.

Читать далее Как Венесуэла вывозила золото в Швейцарию