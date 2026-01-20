Гренландия становится источником швейцарского золотого импорта
Гренландия оказалась в центре мирового внимания после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании аннексировать остров. Но куда меньше внимания привлекли к себе поставки золотого сырья с острова в Швейцарию.
По предварительным данным Федерального таможенного ведомства Швейцарии, на которые в воскресенье 18 января сослалась газета SonntagsZeitung, за последний год швейцарский импорт золота из Гренландии вырос с нуля до 18 миллионов швейцарских франков (примерно 22,5 млн долларов). Объяснение этого резкого скачка носит одновременно технический и географический характер.
«У Гренландии нет собственного аффинажного завода, поэтому это золото и поступает в Швейцарию», — пояснил швейцарскому изданию Кристоф Вильд (Christoph Wild), президент Ассоциации производителей и торговцев драгоценными металлами (Schweizerische Edelmetall Vereinigung ASMP). Горнодобывающая компания, которая управляет единственной на острове золотой шахтой, возобновила работу в конце 2024 года после длительной паузы. Она подтвердила факт поставок.
Как пишет SonntagsZeitung, в 2025 году объём поставленного в Швейцарию из Гренландии золотого сырья составил около 200 килограммов. Его перерабатывают на заводе Metalor в кантоне Невшатель (Neuchâtel) во франкоязычной части Швейцарии. Там золото очищают и превращают, в том числе, в слитки. На фоне общего объёма швейцарской торговли золотом эти две сотни килограммов остаются каплей в море. Для сравнения: только в США в 2025 году Швейцария экспортировала более 550 тонн переработанного золота на сумму свыше 46 млрд франков.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
