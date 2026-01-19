Groenlandia se perfila como nueva fuente de importaciones de oro suizo

Groenlandia: Las importaciones suizas de oro despegaron en 2025. Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Groenlandia ha acaparado titulares después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con anexionarse el territorio administrado por Dinamarca. Menor atención han recibido, en cambio, sus exportaciones de oro. Por otro lado, Suiza ha estado reforzando su posición como principal centro mundial del comercio y el refinado de oro al abrir un nuevo canal de importación procedente de Groenlandia.

2 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Greenland emerges as new source of Swiss gold imports leer más Greenland emerges as new source of Swiss gold imports

Italiano it Groenlandia: le importazioni svizzere di oro decollano original leer más Groenlandia: le importazioni svizzere di oro decollano

Según datos provisionales de la aduana federal citados por el periódico SonntagsZeitung, las importaciones suizas de oro procedentes de Groenlandia pasaron de cero a 18 millones de francos suizos (22,5 millones de dólares) durante el último año.

La explicación de este aumento es tanto técnica como geográfica.

«Dado que Groenlandia no tiene su propia refinería, este oro llega a Suiza», declaró al periódico Christoph Wild, presidente de la Asociación Suiza de Productores y Comerciantes de Metales Preciosos.

La empresa minera que explota la única mina de oro de la isla, que reabrió a finales de 2024 tras una pausa, ha confirmado este comercio.

El metal en bruto, que según el periódico suizo ascendió a unos 200 kilogramos en 2025, se envía a la refinería Metalor, en el cantón de Neuchâtel, en el oeste de Suiza, para su procesamiento y transformación en lingotes u otros productos acabados de alta pureza.

Las cifras, aunque significativas para la nueva fuente de oro, siguen siendo marginales en comparación con el volumen total del comercio de oro suizo. Suiza exportó más de 550 toneladas de oro solo a Estados Unidos en 2025, por un valor superior a 46.000 millones de francos suizos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos