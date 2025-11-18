Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование?

Статистические данные показывают, что этот вид налогообложения играет всё меньшую роль почти во всех странах, входящих в ОЭСР. Keystone/DPA/Arne Dedert

Инициатива с предложением ввести федеральный налог на наследование, выдвинутая швейцарскими «комсомольцами», будет вынесена на всенародное голосование (референдум, не путать с плебисцитом) 30 ноября 2025 года. Статистические данные показывают, что этот вид налогообложения играет всё меньшую роль почти во всех странах, входящих в ОЭСР.

12 минут

На референдуме 30 ноября 2025 года граждане Швейцарии будут голосовать по народной законодательной инициативе о введении налога на наследование. Эта инициатива, выдвинутая молодёжной организацией партии социалистов (Jungsozialisten), предусматривает введение федерального налога на наследование и дарение крупных состояний. Поступления от него предполагается направлять на финансирование «климатической политики». Шансы на одобрение инициативы оцениваются политологами как крайне невысокие.

Подробнее, о чем идет речь:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых» Этот контент был опубликован на В Швейцарии предлагают ввести налог в 50% на наследства свыше 50 млн франков. Вырученные средства пойдут на «защиту климата». Подробности инициативы и аргументы сторон. Читать далее Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»

Идея начать пополнять бюджет за счёт налога на наследование не нова, однако именно этот вопрос остаётся, где бы он ни возникал, одним из самых спорных. В 2015 году на всенародное голосование в Швейцарии уже выносилась инициатива о введении федерального налога на наследование активов, превышающих несколько миллионов швейцарских франков. Тогда предлагалось направлять поступления от этого налога в доход пенсионной системы AHV (государственное страхование по старости и потере кормильца, так называемый «первый сегмент» пенсионной системы страны).

Более 70 % избирателей тогда высказались против. Тем не менее идея не исчезла — и сегодня вновь возвращается в политическую повестку. Похожие дебаты ведутся и в других индустриально развитых странах. В условиях усиливающегося имущественного неравенства и ограниченных возможностей, с которыми сталкиваются государственные бюджеты всех уровней, налог на наследование вновь становится предметом общественных дискуссий — например, во Франции и Германии.

Заметная особенность

Если обратиться к статистике, то окажется, что налог на наследование (по данным Организации экономического сотрудничества и развития / ОЭСР) взимается в 24 из 38 государств — членов этой организации. Швейцария входит в их число, но с одной заметной особенностью: полномочия в этой области принадлежат исключительно субъектам федерации — кантонам.

Федерального налога на наследование в Швейцарии не существует. Согласно данным Швейцарской налоговой конференции (Schweizerische Steuerkonferenz) — межкантонального координационного органа, объединяющего налоговые администрации всех кантонов, — этот налог в той или иной форме взимается в 24 из 26 кантонов. Исключение составляют Обвальден (Obwalden) и Швиц (Schwyz).

Внешний контент

Во всех остальных странах ОЭСР налог на наследование находится в ведении национальных правительств, за исключением Бельгии, где также действует система, схожая со швейцарской. Из двенадцати стран, вообще не взимающих такого налога, две — Эстония и Латвия — никогда его и не вводили, тогда как остальные начали отказываться от него начиная с 1970-х годов, главным образом, как отмечает ОЭСР, из-за отсутствия устойчивой политической поддержки данной формы налогообложения.

Общие правила

В странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где взимается налог на наследование, действуют общие организационные принципы. Как правило, этот налог является прогрессивным: чем больше наследство, тем выше ставка налога. Другим ключевым критерием является степень родства: ближайшие родственники, как правило, пользуются более благоприятными условиями.

Почти во всех странах супруги полностью освобождены от налога на наследование, а для детей предусмотрены щедрые необлагаемые минимумы. Та же система действует и в Швейцарии: во всех кантонах супруги и зарегистрированные партнёры освобождены от налога на наследование, а почти все — за исключением трёх кантонов — освобождают от него и прямых наследников (детей).

Существенные различия в деталях

Ставки налога и размеры необлагаемых сумм значительно различаются как между странами, так и внутри отдельных кантонов (а в Бельгии — между регионами). Например, для родителей и детей в странах ОЭСР налоговая шкала колеблется от 0 % в Японии до 50 % в Южной Корее и 45 % во Франции, достигая в отдельных случаях 55 %. Средний показатель составляет около 15 %.

В Швейцарии ставки для прямых наследников значительно ниже. В трёх кантонах — Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden), Невшатель (Neuenburg) и Во (Waadt) — прямые наследники облагаются минимальными ставками:

1 % — на наследства свыше 300 000 франков в Аппенцелль-Внутреннем,

3 % — в Невшателе,

от 0,1 % до 7 % — на наследства свыше 1 миллиона франков в кантоне Во.

Если же рассматривать налогообложение наследников, не состоящих в родстве с умершим, то картина меняется радикально. В этом случае ставки в Швейцарии значительно варьируются в зависимости от кантона и в отдельных случаях (в кантонах Во и Женева) могут превышать 50 %, приближаясь к уровням стран с самыми высокими налоговыми ставками. Для сравнения: во Франции ставка для неродственных наследников составляет 60 %.

На представленных ниже картах, подготовленных консалтинговой компанией VermögensZentrumВнешняя ссылка, показано, какую долю из наследства в размере 500 000 франков в 2025 году придётся заплатить в виде налога: в зависимости от кантона и степени родства эти цифры могут существенно различаться.

предыдущий следующий Налог на наследование в разных кантонах. SWI swissinfo.ch / Pauline Turuban Налог на наследование в разных кантонах. SWI swissinfo.ch / Pauline Turuban Налог на наследование в разных кантонах. SWI swissinfo.ch / Pauline Turuban Налог на наследование в разных кантонах. SWI swissinfo.ch / Pauline Turuban Налог на наследование в разных кантонах. SWI Swissinfo. ch/ Pauline Turuban Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

В целом налоговые поступления остаются незначительными

Различия в налоговых ставках, естественно, отражаются и на объёмах поступлений от налога на наследование, хотя, как отмечает ОЭСР, в целом эти поступления остаются весьма скромными. Сегодня в тех странах-членах ОЭСР, где действует налог на наследование, в среднем на этот налог приходится лишь около 0,5 % всех налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. ОЭСР объясняет это «узкой налоговой базой и возможностями налоговой оптимизации».

Иными словами, в большинстве стран по максимально возможной ставке облагается лишь очень небольшая часть наследуемого имущества или активов. В Швейцарии эта доля ненамного выше. Доходы от налога на наследование в объёме 1,5 миллиарда франков в год составляют лишь 0,7 % от всех налоговых поступлений в общественные бюджеты всех уровней, включая федеральный уровень. Однако прямое сравнение с другими странами мало что показывает, поскольку, как уже отмечалось, в Швейцарии эта сфера находится в исключительной компетенции кантонов.

Если же рассматривать только кантональный уровень, то налоги на наследование и дарение обеспечивают около 2,4 % совокупных налоговых поступлений всех кантонов. Для сравнения: в большинстве стран ОЭСР доля этих налогов составляет менее 1 % всех обязательных налогов и сборов. Исключения немногочисленны — например, в Южной Корее, Франции, Японии и Бельгии. Причём в Южной КорееВнешняя ссылка этот показатель, превышающий 2 %, считается одним из самых высоких в мире.

Внешний контент

Снижение налогов — увеличение стоимости наследуемых активов

В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция скорее к сокращению или отмене налога на наследование, чем к его повышению. Начиная 1980-х годов во многих странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были либо увеличены необлагаемые минимумы, либо снижены налоговые ставки. Это касается и Швейцарии: средняя ставка налога на наследование здесь стабильно снижалась на протяжении последних 30 лет. На это в своём исследовании, опубликованном в 2023 году, указывает профессор Лозаннского университета (Université de Lausanne) и один из ведущих экспертов по вопросам налогообложения наследств Мариус Брюльхарт (Marius BrülhartВнешняя ссылка).

Внешний контент

Согласно этому исследованиюВнешняя ссылка, снижение ставок связано прежде всего с отменой налога на наследование для прямых потомков. В результате возник эффект своеобразного «налогового домино»: между 1991 и 2004 годами налоги на наследование снижались по всей стране. Итог закономерен: несмотря на то что стоимость передаваемых по наследству активов выросла с 20 миллиардов франков в 1990 году до 88 миллиардов франков в 2022-м, поступления от налога на наследование практически не изменились. В 1990 году они составляли около 900 миллионов франков, а в 2022 году — менее 1,4 миллиарда.

1,6 франка налога со 100 франков наследства

Иными словами, из каждых 100 франков, получаемых в наследство в Швейцарии, в среднем уплачивается лишь 1 франк 60 сантимов (раппен) налога. По данным Швейцарской налоговой конференции (Schweizerische Steuerkonferenz), по отношению к общему объёму передаваемого капитала налоги на наследование и дарение в Швейцарии остаются «скорее умеренными». По оценкам Мариуса Брюльхарта, в 2025 году объём наследуемого и даримого имущества может достичь рекордных 100 миллиардов франков.

Внешний контент

Однако этот феномен не ограничивается одной лишь Швейцарией. В мировом масштабе, как говорится в исследовании консалтинговой компании EY Switzerland, опубликованном в прошлом году, предстоящая волна межпоколенческих передач со стороны поколения «беби-бумеров» станет крупнейшим перераспределением богатства в истории глобальных финансов. По данным компании, в 2024 году во всём мире было передано по наследству от 2 000 до 3 000 миллиардов долларов США. К 2030 году эта сумма достигнет 18 000 миллиардов — что эквивалентно годовому ВВП Китая.

Аргументы за и против Вопрос налогообложения крупных наследств и дарений остаётся предметом дебатов и споров — в том числе в среде экономистов. Ниже представлен краткий обзор аргументов за и против этой формы налогообложения. Аргументы в пользу налога на наследование В последние годы доля наследуемых активов в рамках формирования частного капитала заметно возросла. Об этом, в частности, говорится в исследовании, опубликованном газетами медиагруппы TamediaВнешняя ссылка. Одновременно неравенство в распределении общественного богатства в индустриально развитых странах, включая Швейцарию, продолжает усиливаться. Сторонники налога на наследование считают, что он сможет затормозить процесс концентрации капитала в руках немногих и обеспечить более равные стартовые возможности людей, перераспределяя часть унаследованных активов в пользу общественного блага. Кроме того, такой налог рассматривается ими в качестве дополнительного источника пополнения общественных бюджетов. Наконец, этот налог более справедлив по сравнению с другими формами налогообложения, поскольку он затрагивает преимущественно наиболее обеспеченные домохозяйства. Аргументы против налога на наследование Противники, напротив, указывают на риск двойного налогообложения активов, с которых уже при жизни владельца были уплачены все налоги, а также на вмешательство государства в неотъемлемое право иметь частную собственность и в традиционные механизмы наследования семейных капиталов (как правило, хранящихся не в сундуках, а инвестированных в производство). Некоторые эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях этой «неудачно сконструированной налоговой системы» для экономики: они опасаются исчезновения стимулов к предпринимательству, инвестициям и сбережениям, а также оттока состоятельных налогоплательщиков и бизнес-компаний из страны. Эти риски вызывают обеспокоенность и у швейцарского правительства, выступающего против соответствующей инициативы, которая будет вынесена на голосование 30 ноября 2025 года. Власти подчёркивают, что распределение доходов в Швейцарии остаётся стабильным, а материальное неравенство менее выраженным, чем в большинстве других стран ОЭСР. Кроме того, несмотря на увеличение абсолютного объёма наследуемых активов в период с 1990 года, общие налоговые поступления за их счет не увеличивались.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Опрос в Швейцарии: налог на богатых не пройдет, но «служить бы рад»? Этот контент был опубликован на Швейцарцы отвергают налог на наследование состояний и все-таки сомневаются в целесообразности отказа от всеобщего призыва. Читать далее Опрос в Швейцарии: налог на богатых не пройдет, но «служить бы рад»?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch