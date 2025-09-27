Референдум в Швейцарии: налоги, паспорта и пылесосы

От электронного паспорта до виртуальных налогов и садовых воздуходувов: 28 сентября прямая демократия покажет себя во всей красе. SWI

У швейцарцев есть время до полудня 28 сентября, чтобы ещё успеть проголосовать (не по почте, так лично) на референдуме по вопросу введения так называемого электронного удостоверения личности (E-ID). Второй вопрос федерального референдума касается отмены виртуального налога на «условный доход от сдачу в аренду собственного жилья» (Eigenmietwert). Итоги голосования объявят уже завтра к вечеру, и если вы хотите первыми узнать все подробности, то оставайтесь с нами.

Спустя четыре года после провала первого аналогичного законопроекта швейцарцы снова голосуют по вопросу о введении системы электронного удостоверения личности (E-ID). В 2021 году избиратели отклонили это предложение из-за опасений, что, выпускаемый частными фирмами, такой документ будет иметь критические уязвимости в сфере защиты персональных данных. В новом законопроекте это возражение учли: теперь избирателям предлагается полностью государственная система с 99% гарантией безопасности.

Согласно результатам опроса, проведённого в сентябре институтом изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарской общественной телерадиовещательной корпорации SRG SSR, 59% избирателей поддерживают новую редакцию соответствующего закона, 38% выступают против, и всего 3% остаются неопределившимися. В Швейцарии голосования на референдумах проходят как правило четыре раза в год. Закон об электронном удостоверении личности уже прошёл обе палаты парламента, получив поддержу парламентского большинства.

Правительство Швейцарии, Федеральный совет (Bundesrat) и все ведущие партии страны поддерживают законопроект — за исключением правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC). Противники этого закона собрали, как и требуется, более 50 000 подписей граждан, с тем чтобы вынести его на всенародный референдум. Их главный аргумент против электронного паспорта: гарантировать защиту данных всё равно невозможно, а техническая инфраструктура, обеспечивающая функционирование E-ID, может в будущем использоваться для развития так называемых «систем социального рейтинга», как в Китае.

Уйдёт ли в прошлое налог на «воображаемый доход»?

Второй законопроект, вынесенный на голосование в эти выходные, касается налога на недвижимость. Парламент предлагает отменить так называемый вменённый налог на условный доход от сдачи в аренду собственного жилья владельцем данного объекта недвижимости, или, если коротко, Eigenmietwert. Сегодня владельцы домов и квартир обязаны платить налог, словно они сдают жильё в аренду или сами себе, или еще кому-либо. Идея в свое время была в том, чтобы уровнять тех, кто платит аренду и тех, кто имеет свое жильё в собственности.

Дело только в том, что многие горные курортные кантоны давно уже рассчитывают на поступления от данного налога, с учетом того, что у них очень много строится «второго» каникулярно-дачного жилья. Чтобы компенсировать кантонам возможные финансовые потери, предлагается компромисс: отменить Eigenmietwert, но оставить за суверенными кантонами (субъектами федерации) право вводить или не вводить такой налог на своем уровне и своей властью. Но поскольку такое решение потребует внесения изменений и дополнений в Конституцию Швейцарии, его следовало в обязательном порядке вынести на референдум.

Для победы на нём сторонникам реформы следует получить так называемое «двойное большинство» — то есть заручиться поддержкой как большинства граждан, так и большинства кантонов (с учетом того, что в Швейцарии сохранилась еще и такая экзотика, как «полукантоны», то не удивляйтесь возможным дробным числам окончательного итога). Если первый опрос в августе показывал, что за реформу готовы голосовать 58% граждан, то результаты второго сентябрьского опроса показали сокращение доли тех, одобряет ее, до 51%. Не знают, как голосовать около 4%. За эту реформу выступают Швейцарская народная партия (SVP / UDC), Партия «Центр» (Die Mitte) и Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen).

Обе палаты парламента и Федеральный совет также рекомендуют голосовать «за» реформу, считая, что это шаг к более простому и справедливому порядку организации рынка жилья в стране. Против выступают Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) и «Зелёная партия» (GPS). Ассоциация арендаторов (Mieterverband), представляющая интересы большинства жителей страны, предупреждает: в новой системе арендаторы окажутся в менее выгодном положении по сравнению с владельцами недвижимости. Попытки отменить Eigenmietwert уже предпринимались раньше — в 1999 и в 2004 году, и оба раза реформа народом отвергалась.

Кто может голосовать?

Право проголосовать 28 сентября имеют только граждане Швейцарии старше 18 лет, не находящиеся под опекой органов социального обеспечения. Сделать это можно по почте или лично на голосовательном участке; швейцарцы, живущие за границей, должны заранее встать на учёт в швейцарском консульском учреждении в своей стране проживания. Всего голосовать могут около 5,5 миллиона человек, что составляет примерно две трети населения страны (общая численность которого перевалила за 9 миллионов человек). Около четверти населения — иностранцы (27%) — такого права не имеют. По данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), в среднем за последние 10 лет явка на референдумы составляла показатель от 41% до 57%.

Местные референдумы

В кантоне Цюрих (Zürich) на референдум вынесен вопрос о новых правилах парковки в «синей зоне» (парковка у дома для частных машин). Стоимость разрешения на парковку планируют увязать с весом автомобиля: чем тяжелее машина, тем дороже будет обходиться парковочный абонемент. Если инициатива пройдёт голосование, то Цюрих станет первым городом Швейцарии с подобной моделью, при этом расходы на парковку (то есть доходы городского бюджета) вырастут в два-три раза. Избиратели там также решат, стоит ли ввести ограничения на использование садовых воздуходувов и пылесосов для листвы (Einsatzbeschränkung für Laubbläser und Laubsauger).

В кантоне Во (Vaud) решается вопрос либерализации избирательных прав иностранцев на муниципальном уровне. Предлагается сократить минимальный срок проживания в Швейцарии с 10 до пяти лет при сохранении требования о трёхлетнем непрерывном пребывании в одном кантоне. На этих условиях иностранцы смогли бы в будущем принимать участие в голосованиях на уровне муниципальных образований. Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, потребуется получение гражданства.

В кантоне Берн (Bern) Ассоциация арендаторов (Mieterinnen- und Mieterverband) добивается большей прозрачности процесса ценообразования на рынке жилья с помощью так называемой «инициативы о стоимости аренды» (Mietpreis-Initiative). Инициатива предусматривает следующее: при сдаче квартиры внаём владельцы должны будут раскрывать для новых арендаторов прежний размер арендной платы — и делать это с помощью официального формуляра. Однако обязанность использовать такой бланк будет действовать только в том случае, если в кантоне Берн количество вакантных квартир окажется особенно низким, то есть при доле пустующих жилых помещений в 1,5% или ниже.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.