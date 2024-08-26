Первые поезда прошли через Готардский базовый тоннель

В ходе тестовых испытаний первые поезда успешно прошли по Готардскому скоростному железнодорожному тоннелю. Ti-Press

В ходе тестовых испытаний первые поезда успешно прошли по отремонтированному Готардскому скоростному железнодорожному тоннелю. Год назад он был серьезно поврежден сошедшим с рельсов грузовым поездом.

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Как сообщили в понедельник 19 августа 2024 года «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB/CFF) первый поезд проследовал из Кьяссо, кантон Тичино, в Базель на северо-западе Швейцарии на границе с Германией. Затем второй грузовой поезд проследовал через Готардский тоннель из города Людвигсхафен в Германии в город Галларате (Gallarate) в Италии.

Прежде чем с сентября тоннель начнет работать в полную силу, должны будут быть проведены дополнительные испытания и тесты. Концерн SBB/CFF утверждает, что поезда типов InterCity, EuroCity и грузовые поезда снова смогут пользоваться Готардским базовым тоннелем, курсируя между немецкоговорящей Швейцарией и Тичино, начиная со 2 сентября текущего года.

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Напомним, что 10 августа 2023 года в Готардском базовом тоннеле сошел с рельсов грузовой поезд, с тех пор «Федеральные железные дороги» работали не покладая рук для того, чтобы завершить ремонт как можно скорее. В результате вызванного разрывом обода колеса схода с рельсов грузового состава никто не пострадал, но материальный ущерб был нанесен значительный.

Готардский базовый (то есть с минимальными углами уклона полотна) тоннель в Швейцарии — самый длинный (и самый глубокий) на данный момент железнодорожный тоннель в мире. Открытый в 2016 году после 17 лет строительства, он состоит из двух однопутных тоннелей длиной 57,1 км, по которым могут курсировать как грузовые, так и пассажирские поезда. Тоннель соединяет город Эрстфельд в кантоне Ури с городом Бодио в кантоне Тичино.

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