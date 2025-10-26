В Женеве можно переночевать на страницах швейцарского комикса

Вестибюль отеля Ibis Styles в кантоне Женева. Отель целиком посвящён истории швейцарского комикса: уже при входе гость оказывается в пространстве, оформленном как галерея, где стены, мебель и свет объединены общей визуальной темой — наследием Родольфа Тёпфера и его последователей. ZvG

Аналогов в мире у него точно нет: отель Ibis Styles, расположенный под Женевой в общине Каруж, целиком посвящён «девятому виду искусства» — комиксу. Стены номеров отеля украшают оригинальные рисунки ведущих швейцарских художников и художниц этого графического жанра.

Этим солнечным утром лобби отеля Ibis Styles встречает посетителей мягким светом, розовыми и голубыми тонами стен и огромной настенной композицией художника Эксэма (Exem). На этом панно увековечены герои швейцарских комиксов, видны узнаваемые силуэты и сцены, и все они по праву могут называть себя наследниками Родольфа Тёпфера (Rodolphe Töpffer), которому, по большому счёту, и посвящён отель.

У главного входа висит его портрет, и кажется, что он с задумчивой и чуть ироничной улыбкой наблюдает за пространством, оформленным вполне в духе его стилистики: сатирической, иронической, иногда почти сюрреалистической, но всегда остроумной и выполненной с огромным чувством вкуса и такта. Эта атмосфера и определяет весь замысел, положенный в основу оформления помещений отеля.

«Мы хотели уйти от повседневности и подарить гостям этакое сновидческое ощущение необычной игры, — говорит нам Виктория Маньяни (Victoria Magnani), директор гостиницы Ibis Styles. — Именно над этим и работали приглашённые нами художники».

«Великолепная семерка»

Для оформления 119 номеров и многочисленных коридоров отеля была приглашена великолепная семёрка швейцарских авторов комиксов и графических романов — Вазем (Wazem), Бюше (Buche), Том Тирабоско (Tom Tirabosco), Эксэм (Exem), Альбертин (Albertine), Зеп (Zep) и Фредерик Питерс (Frédérik Peeters). Им всем сегодня от 50 до 60 лет, они известны далеко за пределами Швейцарии — их книги переводят во Франции, Италии, Японии, их выставки проходят на фестивалях в Ангулеме и Лозанне.

Именно их называют авангардом современной швейцарской bande dessinée — направления, в котором рисунок и текст давно вышли за рамки развлекательного жанра и стали особой формой авторского высказывания, способом репрезентации даже самых сложных тем. Все семеро — прямые наследники Родольфа Тёпфера, педагога, писателя и художника из Женевы, которого считают отцом европейского комикса и одним из первых теоретиков визуального повествования.

Каждому из них был предоставлен целый этаж. Как рассказывает Виктория Маньяни, каждый художник создал по два мотива в собственном стиле — по одному на каждую стену каждого номера. На первом этаже можно увидеть работы Вазема, выдержанные в его характерной мягкой графике. Затем, поднимаясь выше, гость словно проходит по страницам живого альбома — от лёгкой иронии Зепа до философских теней Тирабоско и минимализма Альбертин.

Родольфа Тёпфера (Rodolphe Töpffer, 1799–1846) считают отцом современного комикса. Педагог и художник из Женевы, он был создателем первых в мире графических рассказов, в которых текст и изображение образовывали единый нарратив. Его серия рисованных «Историй господина Жабо» (Histoire de M. Jabot, 1833) считается отправной точкой европейской традиции комикса. IBIS

Интерьеры и в самом деле производят завораживающее впечатление. В этой гостинице есть место для того, чему обычно позволено существовать только во сне. Именно это и делает Ibis Styles под Женевой по-настоящему уникальным отелем. «Гостиницы, посвящённые комиксам, есть и в других странах, — рассказывает Виктория Маньяни. — Но наш проект не имеет аналогов в мире: художники не просто предоставили нам свои работы, они создавали свои рисунки прямо здесь, они были предназначены специально для этих стен. Это совершенно новые уникальные графические артефакты, рожденные непосредственно в пространстве самого отеля».

Успешная концепция

Такая концепция оформления отеля оказалась исключительно удачной. «Гости, которые не знают о ней заранее, бывают поражены прямо с первого взгляда. А опытные поклонники комиксов приезжают к нам именно ради художников, расписавших стены, — подчеркивает Виктория Маньяни. — У нас останавливаются все: и деловые путешественники, и семьи с детьми. Каждый находит здесь что-то своё». В подтверждение своих слов она показывает на стену, где изображён Титёф (Titeuf), любимец детей и один из самых узнаваемых персонажей мирового комикса.

На одном рисунке Титёф сидит на облаке и улетает вдаль, на другом превращается в лесного эльфа, крадущегося между деревьями. А вот Том Тирабоско (Tom Tirabosco) создал для отеля собственную «Одиссею», фантазийный цикл рисунков о путешествиях и чтении. На одной из его композиций в центре помещена женская голова со шляпкой в форме лодки, внутри которой сидит крошечный человечек с книгой в руках. «Это Гомер?» — спрашиваем мы художника по телефону. «Пусть каждый решает для себя сам, — отвечает он. — Мне важно, чтобы рисунок оставлял зрителю свободу толкования и интерпретации смыслов».

Заслуженная репутация

Швейцарские художники комикса давно пользуются заслуженной известностью. «Несмотря на скромные размеры страны, у нас сложилась удивительно богатая творческая экосистема, которая во многом объясняет успех наших работ за рубежом, — говорит Тирабоско. — Конечно, авторы из франкоязычной Швейцарии особенно востребованы во Франции и Бельгии, странах с давней традицией иллюстрированных историй. Но и сама Швейцария внесла свой, и весьма значительный, вклад в развитие этого „девятого вида искусства“».

Художник Zep, прежде всего известный благодаря огромному успеху своего персонажа Титёфа (Titeuf), также был приглашён к участию в оформлении номеров отеля Ibis Styles. Zep (настоящее имя — Филипп Шапюи / Philippe Chappuis) — один из самых знаменитых швейцарских авторов комиксов. ZvG Стиль Тома Тирабоско (Tom Tirabosco) легко узнаваем — и на стенах номера, оформленного им, он проявляется особенно чётко. Том Тирабоско, родом из Лугано, — автор графических романов с характерной мягкой штриховкой, близкой к литографической технике. Его визуальный язык объединяет гуманистические и экологические темы, превращая рисунок в почти философскую медитацию. ZvG Один из номеров оформлен работами художницы Альбертины (Albertine). Альбертин Зулло — иллюстратор и художница из Женевы, лауреат Международной премии Г. Х. Андерсена. Её узнаваемый стиль отличается лёгкостью линии и поэтичной иронией. Она представляет женское направление в швейцарском комиксе, сосредотачивая всё своё внимание на внутренней жизни персонажей. ZvG Комиксы присутствуют в отеле буквально везде. Гостиница была задумана как один большой пространственный комикс: фрагменты рисунков появляются на скатертях, занавесках, столешницах, превращая повседневные предметы в элементы визуального повествования. ZvG Бар отеля становится своего рода залом славы швейцарского комикса: прошлое и настоящее жанра сосуществуют здесь в едином художественном пространстве. J.lacave

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Недаром в 2017 году в Женеве открылась Высшая школа комикса и иллюстрации (École supérieure de bande dessinée et d’illustration, ESBD), а при авторитетной Высшей школе искусства и дизайна (Haute école d’art et de design, HEAD) заработала соответствующая программа бакалавриата. Немецкоязычная Швейцария тоже может гордиться своими авторами, Томасом Оттом (Thomas Ott) и Анной Зоммер (Anna Sommer), хотя, признаёт Том Тирабоско, «в немецкой части страны комикс распространён не так широко, как во франкоязычных кантонах».

Мировое лидерство Швейцарии в качестве одного из центров искусства графического повествования подкрепляют также фестивали BDFIL в Лозанне и Fumetto в Люцерне. В числе семи художников, приглашённых к работе над интерьером отеля под Женевой, есть и одна женщина, Альбертин (Albertine). Её персонажи — лёгкие, почти невесомые. «Для меня участие в этом проекте стало знаком особого признания, — говорит она. — В моей работе постоянно переплетаются темы сна и путешествия, а отель — это ведь как раз идеальное место, где сон и дорога соприкасаются самым естественным образом».

По словам Альбертин, во франкоязычной Швейцарии сегодня есть немало художниц, ничуть не уступающих мужчинам. «Достаточно вспомнить Изабель Пралонг (Isabelle Pralong), но есть и другие — я имею в виду новое поколение тридцати-сорокалетних авторов, хорошо подготовленных, изобретательных и самобытных. Надеюсь, когда через несколько лет отель Ibis Styles решит, как и предусмотрено, обновить оформление своих номеров, он обратится именно к ним».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

