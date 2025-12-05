Hotel em Genebra transforma quartos em galeria de quadrinhos

O átrio do hotel Ibis Styles em Genebra dá o tom desde o início. zVg

Em um subúrbio de Genebra, um hotel se tornou referência mundial por unir hospedagem e quadrinhos. O Ibis Styles convida os hóspedes a sonhar em quartos decorados por grandes nomes da cena suíça, como Zep, Albertine e Tom Tirabosco.

Wazem, Buche, Tom Tirabosco, Exem, Albertine, Zep e Frederik Peeters: todos os sete quadrinistas de renome internacional vivem em Genebra e estão à frente de uma geração de artistas que hoje tem entre 50 e 60 anos. Eles foram convidados a assinar o revestimento das paredes da recepção e dos 119 quartos do Hotel Ibis Styles em Carouge, nos arredores de Genebra, inaugurado em 2018.

Esses artistas estão evidentemente ligados ao legado de Rodolphe Töpffer (1799-1846), pedagogo, escritor, mas acima de tudo desenhista, também de Genebra. Ele é considerado pelos europeus e até mesmo no Japão, terra de aficcionados por mangás, como o pai dos quadrinhos modernos.

No saguão do hotel, em uma manhã ensolarada, quando a luz entra pelas janelas panorâmicas de vidro e ressalta as cores vivas do local (rosa e azul), destaca-se um imenso e brilhante afresco do artista Exem, retratando personagens ilustres dos quadrinhos suíços.

O retrato de Rodolphe Töpffer, considerado o pai dos quadrinhos modernos, decora as paredes do hotel em Genebra. zVg

Alguns pertencem ao universo de Töpffer, a quem o Hotel Ibis Styles presta uma homenagem. Seu autorretrato pode ser visto em uma parede ao lado da entrada principal.

Com olhos reflexivos e divertidos, Töppfer parece observar o lugar criado à sua imagem e semelhança: satírico, engraçado, até mesmo surrealista.

Espaço para o sonho

Abaixo a realidade que é muitas vezes insossa! E salve o sonho! “Esse foi o tema trabalhado pelos nossos quadrinistas”, explica Victoria Magnani, diretora do hotel e responsável pela visita guiada no local. Ela apresenta os desenhos de Wazem no térreo, antes do caminho de elevador pelos seis andares do hotel. Cada um é dedicado a um(a) quadrinista. Cada artista criou, em seu próprio estilo, dois motivos que ornamentam duas paredes de cada quarto.

O conjunto é fascinante. O inusitado tem seu lugar, tal como o sonho permite. Isso faz do hotel um lugar único no mundo. “Em alguns países, existem alguns hotéis dedicados aos quadrinhos, mas o nosso se destaca pela intervenção direta dos artistas que criaram as pinturas dos quartos especialmente para nós. Suas criações não são cópias de obras anteriores”, acentua Magnani.

Clientela de todo o mundo

O conceito agrada muitíssimo aos clientes. “Quem não conhece fica muito surpreso quando chega. Já os fãs de quadrinhos vêm especialmente por causa dos artistas. Temos de tudo, até empresários, e muitas famílias com crianças”, detalha Magnani apontando para o personagem Titeuf.

O famoso personagem Zep, ícone mundial dos quadrinhos e adorado pelas crianças, está presente nos revestimentos das paredes de um dos quartos. Em uma delas, ele voa, sentado sobre uma nuvem. Na outra, é um duende que anda por um bosque.

Tom Tirabosco, por sua vez, imaginou uma “Odisseia” cheia de fantasia. Um de seus afrescos retrata a cabeça de uma mulher, que usa um chapéu em forma de barco. Um homenzinho está sentado sobre ele e está lendo. Será que esse homem é Homero? Perguntamos a Tom Tirabosco, por telefone. “Meu desenho fica aberto a várias interpretações”, responde o artista achando graça.

BDFIL e Fumetto: uma bela vitrine

Os quadrinistas suíços de renome trabalharam duro para consolidar essa excelente reputação. “Este país, embora pequeno em tamanho, representa um ecossistema muito rico em termos de quadrinhos, o que justifica o sucesso de nossos trabalhos no exterior. É verdade que os artistas da Suíça de língua francesa se beneficiaram da popularidade da França e da Bélgica no campo da ilustração. Mas a Suíça, especialmente a parte francófona, também se empenhou muito para fomentar a nona arte”, afirma Tirabosco.

Prova disso foi a inauguração, em Genebra, em 2017, da Escola Superior de Histórias em Quadrinhos e Ilustração (ESBD, na sigla em francês), além da graduação em Ilustração oferecida pela renomada Escola Superior de Arte e Design (HEAD, em francês), também sediada em Genebra.

A Suíça de língua alemã conta com alguns quadrinistas conhecidos, entre eles Thomas Ott e Anna Sommer, “mas, nesse aspecto, a cena alemã é um pouco menos rica do que a de língua francesa”, diz Tirabosco. O artistsa aponta também que os festivais dedicados aos quadrinhos na Suíça, como o BDFIL em Lausanne e o Fumetto em Lucerna (para citar apenas os mais conhecidos), consolidam o papel do país no reconhecimento desta arte.

Uma única mulher

Entre os sete artistas convidados para ornamentar o hotel, há apenas uma mulher: Albertine. Suas personagens são etéreas, com uma leveza sobrenatural – como o desenho de uma mulher que voa com sua mala aberta, da qual escapam um pequeno foguete e plantas.

“Ter sido selecionada pelo hotel representa, para mim, um reconhecimento”, confessa a artista. “No meu trabalho, associo o sonho e a viagem, pois os dois estão intimamente ligados e encontram um lugar adequado em um hotel”, explica.

Segundo Albertine, a Suíça de língua francesa tem muitas desenhistas que rivalizam em talento com os homens. “Penso, por exemplo, em Isabelle Pralong, mas há outras que hoje têm entre 30 e 40 anos – uma geração jovem bem formada e criativa. Espero que seja a ela que o Hotel Ibis Styles venha a recorrer daqui a alguns anos, quando tiver que renovar, como previsto, os ornamentos das paredes dos quartos”.

Edição: Samuel Jaberg

Adaptação: Soraia Vilela

