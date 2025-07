Как «зубы дракона» защитили Швейцарию и стали памятником культуры

Укрепрайон Villa Rose, замаскированный под жилой дом, полностью сохранил своё вооружение времён 1940 года — пушки, пулемёты и другое оснащение. На чердаке восстановлена солдатская казарма, которую сегодня используют для собраний, конференций и других мероприятий.

