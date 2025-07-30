Как «зубы дракона» защитили Швейцарию и стали памятником культуры

9-тонные бетонные блоки «Линии Тоблероне» в кантоне Во, Швейцария, воскресенье, 9 июня 2024 года. Keystone / Laurent Gillieron

«Тропа Тоблероне» (Toblerone Trail), протянувшаяся от лесов Юрских гор до Женевского озера, ведёт вдоль одного из самых известных оборонительных рубежей, построенных в Швейцарии в первые годы Второй мировой войны. Сегодня эта тропа стала живописным маршрутом познавательных и образовательных путешествий и прогулок.

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Томас Стивенс Я пишу статьи о швейцарском зарубежье и «Причудливой Швейцарии», а также ежедневные/еженедельные информационные брифинги. Кроме того, перевожу и редактирую статьи и субтитры для англоязычной редакции и озвучиваю видеоролики. Родился в Лондоне, получил степень по немецкому языку/лингвистике и работал журналистом в газете The Independent до переезда в Берн в 2005 году. Я говорю на всех трёх официальных швейцарских языках, поэтому люблю путешествовать по стране и практиковаться в них, прежде всего в пабах, ресторанах и джелатериях.

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«На „Тропе Тоблероне“ нет шоколада», — отмечает швейцарская платформа Switzerland MobilityВнешняя ссылка, возможно, предвидя разочарование родителей с детьми. «Это образовательный маршрут, посвящённый военной истории: он проходит вдоль линии обороны, созданной в начале Второй мировой войны». Речь идёт о так называемых «тоблеронах» — примерно трёх тысячах массивных бетонных пирамид, также известных как «зубы дракона».

Они были установлены вдоль потенциального направления наступления, с тем чтобы остановить немецкие танковые дивизии в случае их вторжения с территории оккупированной Франции. Бетонные блоки высотой до двух метров и весом до 15 тонн в те годы появились по всей Швейцарии, но наиболее хорошо сохранился участок длиной около десяти километров — протянувшийся от региона города Бассен (Bassins) в Юрских горах до берега Женевского озера в районе города Пранжан (Prangins).

Как укрепляли Европу: от Чехии до Атлантического вала

Швейцарские «тоблероны» — не единственный тип пассивных противотанковых заграждений. К ним относятся также чешские «ежи» (český ježek) и бельгийские «ворота» (porte belge). Линии «драконьих зубов» активно применялись во время Второй мировой войны. Немцы укрепляли ими линию Зигфрида (Siegfried-Linie) и Атлантический вал (Atlantikwall).

Внешний контент

Такие сооружения сохранились до сих пор — их можно увидеть вдоль некоторых участков границ Корейской демилитаризованной зоны (Korean Demilitarized Zone). В ноябре 2022 года, по данным украинских журналистов, ссылавшихся на Министерство обороны Великобритании (UK Ministry of Defence), Россия начала строительство линий «драконьих зубов» вокруг оккупированного ими украинского города Мариуполь (Маріуполь).

Остатки «Линии Тоблероне» в кантоне Во, Швейцария, регион города Begnins VD, 9 июня 2024 года. CC3.0

«В 1940 году, когда немецкие войска атаковали нейтральные страны, такие как Бельгия и Норвегия, политическая обстановка в Швейцарии резко обострилась», — объясняет Switzerland Mobility. «Эти события стали стимулом для начала строительства «Линии обороны Проментхаус» или Ligne de défense de Promenthouse. Такое название связано с одноимённым ручьём Проментхаус (Promenthouse) и долиной на западе страны. Этот небольшой водоток и окружающий ландшафт служили естественным препятствием и были выбраны как основа для системы противотанковой обороны.

В те годы ряды «тоблеронов» заходили даже на 50 метров в Женевское озеро, чтобы предотвратить высадку десанта. Бетонные блоки устанавливали вдоль русел рек и ручьёв, а после войны их не стали убирать — часть сохранили и даже восстановили как напоминание о событиях того времени. Сегодня длина «Тропы Тоблероне», соединяющей Бассен и Пранжан, составляет около 18 километров, маршрут можно преодолеть примерно за полдня. Особенно приятны летом тенистые лесные участки вдоль ручьёв Проментхаус (Promenthouse), Комб (Combe) и Серин (Serine). Путешественники проходят мимо ухоженных виноградников, фруктовых садов и кукурузных полей, а на отдельных точках открываются великолепные виды на гору Монблан (Mont Blanc).

История превращается в экологию

Ассоциация «Тропа Тоблероне» (Association de la ligne fortifiée de Promenthouse) расчистила и проложила свой маршрут через леса и сельскохозяйственные угодья, установила лестницы и мостики. Несколько информационных стендов знакомят туристов с экологической ролью леса, с видовыми особенностями местных деревьев и с историческим контекстом. «Проект начинался как попытка сохранить важную часть нашей военной истории. Но по мере работы мы поняли, что экологический аспект не менее важен», — рассказывал порталу Swissinfo ещё в 2001 году инициатор создания маршрута и бывший президент Ассоциации Жеральд Берутто (Gérald Berutto).

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Сегодня бетонные заграждения, многие из которых покрылись мхом, плющом и ежевикой, стали убежищем для великого множества видов растений и животных. «Эта территория гораздо богаче любого зоопарка!» — отмечают в Ассоциации. И действительно, массивные бетонные конструкции стали надёжной защитой не только от танков, но и от интенсивного земледелия. Как поясняет Switzerland Mobility, участки земли вокруг «тоблеронов» долгое время оставались недоступными для обработки, что превратило их в благоприятную среду обитания представителей дикой природы.

Но почему линию обороны построили не на границе?

Основная задача маршрута сегодня — образовательная: напомнить о событиях Второй мировой войны и сохранить память о тех, кто защищал страну в те годы. Ассоциация предоставляет учителям материалы о военной истории, геологии и экологии этой местности. Но почему же линию обороны построили не на самой границе? Долина рек Проментхаус и Серин создаёт первое серьёзное естественное препятствие, с которым столкнулась бы армия вторжения, если бы она двинулась с запада вдоль Женевского озера. В Швейцарии считали, что защищать Женеву, окружённую с трёх сторон оккупированной Францией, было практически невозможно. Поэтому «тоблероны» установили ближе к Ньону — на землях, которые многие местные жители добровольно предоставили для нужд обороны.

Укреплённый пункт «Вилла Роуз»

Кроме «тоблеронов» против потенциального наступления танков Вермахта вдоль Женевского озера был развёрнут и другой элемент обороны — укреплённый пункт «Вилла Роуз» (Villa RoseВнешняя ссылка), расположенный у стратегически важной дороги от Женевы к Берну. Долгие годы этот аккуратный особняк розового цвета озадачивал местных жителей: за ним явно ухаживали, но в окнах никогда не горел свет, и никто не видел, чтобы кто-то входил или выходил из дома. Слухи ходили разные — кто-то говорил о доме с привидениями.

Укрепрайон Villa Rose, замаскированный под жилой дом, полностью сохранил своё вооружение времён 1940 года — пушки, пулемёты и другое оснащение. На чердаке восстановлена солдатская казарма, которую сегодня используют для собраний, конференций и других мероприятий. Schutz. Media Released Under The Terms Of The Cc-By-Sa-3.0 And Gfdl Licences

На деле здесь скрывалось бетонное фортификационное сооружение с 2,5-метровыми стенами и бойницами, прикрытыми 10-сантиметровыми стальными жалюзи. Окна на фасаде были нарисованы — чистая маскировка. «Вилла Роуз» входила в систему из 12 замаскированных долговременных огневых точек (дотов). Во время войны на «Вилле» размещался полноценный гарнизон из 25 человек, поддерживавший связь с внешним миром по специальной телефонной линии. Укреплённый пункт эксплуатировался швейцарской армией до 1994 года. Сегодня «Вилла Роуз» и ещё несколько объектов вдоль маршрута внесены в список охраняемых памятников истории и культуры..

Флора и фауна на «Тропе Тоблероне» — кого там можно встретить

«Фауну вдоль „Тропы Тоблероне“ заметить куда сложнее, чем растения — по вполне очевидной причине: животные гораздо подвижнее», — отмечает Ассоциация организаторов маршрута. Там же предупреждают: если вы идёте с собакой, шансов что-то увидеть почти нет. Да и большинство животных в этих местах ведут ночной образ жизни — это ежи, барсуки, ласки, бобры, полёвки, землеройки. Не говоря уже о летучих мышах, здесь их обитает около шести видов. Но, как подчёркивают сотрудники Ассоциации, внимательный и терпеливый наблюдатель всегда найдёт, на что посмотреть — стоит только прислушаться и присмотреться.

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Обитателей нижнего яруса пищевой пирамиды здесь тоже хватает: насекомые, пауки, многоножки — кого тут только не встретишь. А вот крупных млекопитающих обычно не видно. Чего не скажешь о птицах. На маршруте встречается почти сотня видов пернатых — от крошечных корольков и крапивников до величественных серых цапель. Некоторые птицы держатся у воды — это оляпки, трясогузки, зимородки. Другие предпочитают листву — пеночки. Есть и те, кто выбирает открытые луга — вороны, жаворонки, овсянки. Некоторые спокойно живут рядом с людьми: чёрные красношейки, домовые воробьи, ласточки и стрижи.

А вот иволг и соловьёв можно услышать или увидеть только в лесах у озера. Что касается растений, то Ассоциация честно предупреждает: особой экзотики вдоль маршрута искать не стоит. «Всё, что здесь растёт, можно встретить по всему региону, особенно вдоль берегов рек», — говорится на сайте. Но это не делает местную флору менее интересной. Здесь есть масса возможностей для наблюдений — как для любознательных туристов, так и для школьников и учителей.

(Источник: Ассоциация «Тропа Тоблероне», подробнее по ссылкеВнешняя ссылка).

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