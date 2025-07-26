Сильван Бечарт — человек, который чует погоду

Сильван Бечарт — самый молодой участник сообщества Muotathaler Wetterschmöcker. Вместе с женой он управляет горным рестораном Herrenboden, который принадлежит его семье уже в третьем поколении. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Так называемые Wetterschmöcker, или «погодные пророки» из долины Муотаталь (Muotatal), основывают свои прогнозы не на компьютерных моделях и спутниковых снимках, а на внимательных наблюдениях за природой. Эти люди — живая часть сельских традиций Швейцарии. Один из них — 35-летний Сильван Бечарт (Silvan Betschart), по профессии повар и охотник.

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Мы на высоте около 1 300 метров над уровнем моря и вид перед открывается просто захватывающий. С одной стороны широко раскинулось Фирвальдштетское озеро (Vierwaldstättersee), на горизонте плывёт узнаваемый силуэт горы Пилатус (Pilatus). Вдалеке, почти теряясь в дымке, блестит озеро Эгер (Ägerisee). Вершины гор то и дело окутывают медленно плывущие белые облака. «Небо сегодня беспокойное. Возможно, завтра надо быть готовым к вечерней грозе», — говорит Сильван, пристально вглядываясь вдаль.

Мы в кантоне Швиц (Schwyz), в историческом сердце Швейцарии, на родине так называемых Wetterschmöcker — хранителей старинного, передающегося из поколения в поколение, мастерства судить о будущей погоде на основе тонких сигналов, подаваемых природой. Совсем недавно Сильван Бечарт был официально принят в ряды «погодных пророков», среди них он пока самый молодой. Сегодня он ведёт нас к одному из любимых мест своего детства — сюда он приходил, чтобы учиться понимать природу и постигать тайну умения «чуять» погоду.

Старинная традиция народного предсказания погоды

Традиция, связанная с Wetterschmöcker, народными предсказателями погоды из долины Муотаталь (Muotatal), уходит своими корнями минимум в 1749 год. Именно тогда в середине 18 века местные крестьяне начали предсказывать погоду, внимательно наблюдая за природой. Опасаясь, что с развитием радио это уникальное знание может исчезнуть, в 1947 году здесь был основан Meteorologen-Verein Innerschwyz («Объединение метеорологов-любителей региона Внутренней Швейцарии»).

предыдущий следующий Сильван Бечарт дозором обходит владенья свои с охотничьей собакой Калиной. Thomas Kern / Swissinfo.ch Сильван Бечарт внимательно наблюдает за дикими животными и растительностью вокруг. Для него они источники сигналов, по которым он определяет возможные изменения погоды. Thomas Kern / Swissinfo.ch Горное плато Herrenboden расположено на высоте около 1 200 метров. Здесь Сильван Бечарт родился и вырос — он знает эти места с детства. Thomas Kern / Swissinfo.ch Если Сильван Бечарт не наблюдает за погодой, то тогда он работает на кухне семейного ресторана. Thomas Kern / Swissinfo.ch «Облака над нами — признак того, что сегодня вечером в Урнских, Гларнских или Граубюнденских Альпах может пройти дождь», — объясняет Сильван Бечарт. Thomas Kern / Swissinfo.ch Старый кипарис возле ресторана Herrenboden. Thomas Kern / Swissinfo.ch По профессии Сильван Бечарт — мясник. Он сам занимается переработкой мяса и дичи для ресторана. Thomas Kern / Swissinfo.ch Сильван Бечарт — самый молодой представитель сообщества Muotathaler Wetterschmöcker. Thomas Kern / Swissinfo.ch Картина 1

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В первые годы в обществе состояло менее ста человек. Сегодня оно насчитывает более 4 500 членов. Годовой членский взнос составляет 15 швейцарских франков. Профессиональные Wetterschmöcker собираются на свои конференции дважды в год — весной и осенью. Именно тогда они объявляют свои прогнозы на предстоящий сезон широкой публике по всей Швейцарии, что неизменно привлекает внимание средств массовой информации страны. Разные регионы, разные традиции: в Цюрихе, например о погоде на лето судят, сжигая снеговика, о чем можно прочитать ниже. В настоящее время активная группа Wetterschmöcker включает шесть человек:

Сильван Бечарт (кличка Herrenbödler) из региона Саттель (Sattel);

из региона Саттель (Sattel); Карл Хедигер (Naturmensch) из Кюснахта (Küssnacht);

из Кюснахта (Küssnacht); Мартин Гизлер (Tannäbart) из Рименштальдена (Riemenstalden);

из Рименштальдена (Riemenstalden); Мартин Холденер (Muser) из Хаггена (Haggen);

из Хаггена (Haggen); Карл Лаймбахер (Tobel-Kari) из Швица (Schwyz);

из Швица (Schwyz); Роман Ульрих (Jöri) из Бисисталя (Bisisthal).

После каждого такого собрания составляется рейтинг точности предыдущих прогнозов. По итогам составления рейтинга жюри присуждает титул Wetterkönig («короля погоды») тому, чьи предсказания оказались самыми точными.

Читать знаки природы

«Сегодня пчёлы трудятся особенно усердно, хотя температура воздуха по сравнению с последними днями заметно упала», — говорит Сильван Бечарт, пока мы идём по лесной тропе. В нескольких шагах впереди его охотничья собака Калина обнюхивает землю — в пределах длины поводка. Сам Сильван Бечарт тоже принюхивается… к воздуху — ловит те самые сигналы, которые способен заметить только тот, кто хорошо знает здешнюю природу.

«В предгорьях и в Альпах погода менее предсказуема, чем на равнине, — объясняет он. Вот эти крупные облака впереди говорят нам, что сегодня вечером в Альпах кантонов Ури (Uri), Гларус (Glarus) или Граубюнден (Graubünden) вполне может пойти дождь». Мы же отправляемся вместе на юг к вершинам Гроссер и Кляйнер Мютен (Grosser und Kleiner Mythen). Эти вершины популярны у туристов, но одновременно это ещё и заповедник, на территории дикие животные могут мирно пастись даже в охотничий сезон.

На северных склонах альпийских лугов природа живёт своей жизнью: стрекочут кузнечики, воздух напоён весенним теплом. Уж полдень близится, дикие животные ушли искать прохладу в густом лесу. «Я люблю приходить сюда, — говорит Сильван Бечарт. — В нашей стремительно меняющейся жизни природа помогает мне держаться корней и твёрдо стоять на земле обеими ногами». Мы выходим из хвойного леса на открытую альпийскую лужайку. Несколько упитанных коров лениво жуют траву у деревянного хлева.

Каждый день Сильван Бечарт заносит свои наблюдения за природой в дневник — это его основа для прогнозов на следующий год. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Сильван Бечарт останавливается, осматривает окрестности в бинокль. Только что над горизонтом пролетел кречет: «Когда он неподвижно парит в воздухе, у нас эту манеру называют Полёт Духа Святого, то это верный признак того, что скоро пойдёт дождь. Таким, как я, нужно учиться замечать и правильно толковать сигналы природы. Погода всегда заранее даёт о себе знать — тем или иным образом. Например, если ветер переворачивает листья, обнажая их изнанку, или если косули выходят на открытые участки пастбища — значит, перемены не за горами».

Великолепная шестерка

Читать знаки природы — это особое искусство, которым владеют только муотатальские «пророки погоды» (Muotathaler Wetterschmöcker). Их всего шестеро и каждый использует собственные методы. Одни наблюдают за бородатыми мхами и лишайниками, свисающими с елей. Другие следят за активностью пчёл или трактуют следы, которые оставляют мыши на земле. Сильван Бечарт полагается на следы диких животных — оленей, косуль и серн. Весной и осенью он наблюдает ещё и за грибами.

«Когда именно появляются грибы, сколько их и где они — всё это даёт массу информации, которую только нужно уметь расшифровать, — объясняет он. — К тому же это дары природы, которые прекрасно подходят для кухни и поэтому столь высоко ценятся». В свои 35 лет Сильван пока самый молодой из шести Wetterschmöcker. По профессии он мясник и повар, но его настоящая страсть — охота. Вот уже в третьем поколении он управляет семейным рестораномВнешняя ссылка в регионе Herrenboden на высоте около 1 200 метров над уровнем моря и всего в 20 минутах езды от деревни Саттель. Нам подают классическое швейцарское осеннее блюдо: клецки-шпецли с тушёной дичью, клюквой и сезонным гарниром, а между тем Сильван рассказывает мне свою историю.

Даже несмотря на популярность традиционных методов прогнозирования погоды рядом с террасой ресторана все равно на всякий случай установлен классический барометр. Thomas Kern / Swissinfo.ch

«Я изначально вырос среди здешних Wetterschmöcker, — говорит он. — Ещё ребёнком я слушал их рассказы, споры и байки о погоде, когда они собирались за круглым столом в нашем ресторане». Его наставником стал приятель по охоте Карл Райхмут (Karl Reichmuth) из деревни Хагген что над городом Швиц. Как и положено каждому WetterschmöckerВнешняя ссылка, он тоже имел своё прозвище — Steinbockjäger («Охотник на горных козлов»). «Он брал меня с собой на охоту, у него я научился считывать поведение диких животных, например, наблюдать за оленями в период гона», — рассказывает Сильван Бечарт, которого здесь знают по кличке Herrenbödler.

Летом 2024 года он принял эстафету из рук легендарного Мартина Хората (Martin Horat), скончавшегося в январе. Мартин Хорат был фигурой, известной по всей Швейцарии: он умел предсказывать погоду, сидя верхом на муравейнике. Благодаря его харизме и популярности за последние двадцать лет общество Wetterpropheten значительно увеличило число своих членов. Сегодня Meteorologen-Verein Innerschwyz объединяет около 4 500 человек со всей страны. Эта ассоциация была основана в 1947 году в Муотатале (Muotathal) с целью сохранить старинные знания о погоде.

«Способность предсказывать погоду всегда меня завораживала. Да и для нашего ресторана важно знать, каким будет сезон», — говорит Сильван Бечарт, потягивая кофе и глядя на два стоящих неподвижно подъёмника — снег здесь уже не выпадал два года подряд. «Пока другие смотрят футбол, я выгуливаю собаку и внимательно наблюдаю за всем, что происходит вокруг», — добавляет он. Перед сном он записывает все наблюдения в календарь, который всегда лежит у него на прикроватной тумбочке. Прогноз Сильвана Бечарта на лето 2025 года оказался вполне оптимистичным: хорошая погода, не слишком сухая и с достаточным количеством осадков. А осень? Он улыбается: «Уравновешенная. И с хорошим урожаем грибов».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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