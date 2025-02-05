Что делать, если вдруг в Швейцарии завыли сирены?
Каждый год в первую среду февраля Швейцарию оглушает вой 7200 сирен. Скорее всего, бежать в бомбоубежище вам не надо, так как это только лишь «проверка связи». А что делать, если нет? Если это не тест и не проверка? Предупрежден — значит вооружен! Мы подготовили краткое руководство по швейцарским сиренам и небольшой экскурс в их историю.
Впервые услышав вой сирен, сначала я был озадачен и слегка встревожен. Я был тогда в офисе, оглянулся по сторонам и увидел, как мой коллега рядом лишь мельком посмотрел на часы и кивнул, мол, все идет по плану. И только в тот момент я и понял, что это всего лишь «проверка связи».
К моему стыду, должен признать, что я просто не обратил внимания на опубликованные в СМИ напоминания о том, что в 13:30 в этот день по всей стране будут в тестовом режиме работать системы громкого оповещения населения о чрезвычайных происшествиях.
«Населению предпринимать никакие действия или защитные меры не потребуется. Мы заранее приносим извинения за неудобства, вызванные воем сирен», — в изысканно вежливой швейцарской манере сообщило тогда Федеральное ведомство гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS, подразделение Министерства обороны, защиты населения и спорта).
Ниже можно посмотреть информационный ролик от BABS, созданный, чтобы специально рассказывать людям о том, как в стране проверяют системы громкого оповещения. Ролик сделан с отсылкой к классическому видеоарт-проекту Der Lauf der Dinge («Ход вещей») швейцарцев Петера Фишли и Давида Вайса.
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Крики, колокола и барабаны
Люди предупреждали своих соседей об опасности задолго до появления современных технологий с помощью криков, барабанного боя, звука рога или колокола. Современную сирену оповещения изобрел в 1819 году французский физик Шарль Каньяр де ла Тур (Charles Cagniard de la Tour, 1777–1859). «После Первой мировой войны сирены в Швейцарии иногда использовались для информирования о пожарах», — рассказывает писатель и историк Юри Якемет (Juri Jaquemet) в материале, опубликованном в блоге Швейцарского национального исторического музея (Landesmuseum Zürich).
В апреле 1920 года пожарная охрана города Тун в кантоне Берн провела первый тест, однако сирена, установленная на одной из башен Городского замка, продемонстрировала «разочаровывающие результаты». «Звук этой сирены был недостаточно громким, дневной шум его просто заглушал», — сообщала тогда газета Oberländer Tagblatt.
В связи с угрозой воздушных налетов во время Второй мировой войны швейцарское правительство поручило местным властям «обеспечить систему общественного оповещения о воздушной тревоге, установив стационарные и организовав мобильные системы информирования граждан». Первое техническое решение в области управления и одновременного запуска нескольких сирен с помощью телефонной линии предложила компания из Берна Gfeller AG.
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Швейцария улучшит систему экстренного оповещения населения
Сегодня Швейцария располагает 5000 стационарными и 2200 мобильными установками громкого оповещения. Она обладает одной из самых развитых в мире систем гражданской обороны. «Природные, технологические или социальные катастрофы и чрезвычайные ситуации могут затронуть Швейцарию в любой момент. Если населению угрожает опасность, то сразу звучит сирена», — указывает BABS.
Тестирование сирен
Однако сирена сирене рознь. Следует учитывать и желательно уметь различать два вида сигналов тревоги. Существует «общий сигнал тревоги», предупреждающий о возможной угрозе населению, и сигнал «паводковой тревоги» для тех, кто проживает ниже дамб или других «водоудерживающих сооружений». Почему в Швейцарии есть такой отдельный вид тревоги? Дело в том, что после унесшей около 2000 жизней катастрофы, случившейся в 1963 году в Италии на плотине Вайонт (La diga del Vajont), власти всерьез обеспокоились возможностью повторения подобного сценария уже в самой Швейцарии.
Итак, с 1971 года в районах, находящихся в двухчасовой зоне потенциального цунами от дамб, должна была быть установлена система сирен паводковой тревоги. Начиная с 2018 года оповещения также рассылаются на смартфоны посредством программы-приложения Alertswiss, бесплатно доступной и для iOS, и для Android. Эта программа предоставляет в режиме реального времени подробную информацию о природных катастрофах, таких как наводнения, оползни или лесные пожары, а также предупреждает о техногенных авариях, включая задымления, ЧП на химических производствах или АЭС, а также о потенциальных террористических атаках.
В 1980-е годы в рамках системы гражданской обороны началось внедрение единой стандартизированной сети сирен. Впервые сирены одновременно в тестовом режиме сработали по всей стране в 13:30 в среду, 1 сентября 1982 года. Как пишет Юри Якемет, результаты учений оказались довольно разочаровывающими. В кантонах Юра, Вале, Во, Обвальден и Граубюнден … сирены остались безмолвны. В 1988 году их тестирование стало обязательным ежегодным мероприятием. С 1981 по 1990 год такие проверки проводились дважды в год — в первые среды февраля и сентября, но позднее было принято решение о том, что достаточно и одного теста в год.
Теперь каждую первую среду февраля в 13:30 в стране проводится тестирование «общего сигнала тревоги» (Allgemeiner Alarm). Это регулярный нарастающий и убывающий тон, который звучит в течение одной минуты и повторяется через две минуты. При необходимости тестирование может продолжаться до 14:00.
С 14:00 до 16:30 (максимум) проводится проверка сигнала «паводковой тревоги» (Wasseralarm) в районах, прилегающих к дамбам и рекам. Этот сигнал состоит из 12 низких непрерывных тонов продолжительностью 20 секунд с интервалами в 10 секунд.
В большинстве случаев исправность сирен достигает 99% — показатель, который, как отмечает BABS, находится в пределах нормы. Уникальность швейцарской модели оповещения состоит в том, что она охватывает как городские, так и сельские регионы. «У нас есть как стационарные, так и мобильные системы, которые устанавливаются на автомобилях и при необходимости используются для оповещения людей в отдаленных горных и сельских районах. Наши соседи по Европе также имеют подобные системы, но ни одна из них не обладает охватом, сравнимым со швейцарским», — рассказал нам еще в 2010 году Курт Мюнгер (Kurt Münger), бывший глава отдела BABS по связям с общественностью. С тех пор ничего в этом смысле нигде не изменилось.
Что делать, если сирены вдруг зазвучали и это явно не тест?
«Если звучит «общий сигнал тревоги», то следует открыть приложение или сайт Alertswiss для получения подробной информации, а также включить радио. Швейцарское общественное телевидение и многие частные теле- и радиостанции будут передавать инструкции властей о том, что делать в случае катастрофы или чрезвычайной ситуации. Следуйте этим указаниям. Если звучит сигнал паводковой тревоги, немедленно покиньте зону опасности. Следуйте инструкциям властей, локальным информационным бюллетеням и данным из приложения Alertswiss». Этот совет опубликован на официальном информационном правительственном портале ch.chВнешняя ссылка.
И такое в самом деле случается, хотя и редко. Например, в 2007 году в Берне была объявлена паводковая тревога из-за резкого подъёма воды в реке Ааре. А в 2008 году сирены прозвучали в городе Адлисвиль под Цюрихом, предупреждая жителей о загрязнении питьевой воды. Ведомство BABS признаёт, что сирены подходят далеко не для всех. Люди с ограниченным слухом или же те, кто плохо владеет местным языком, могут не воспринять сигнал или неверно понять текстовое сообщение. Именно поэтому важно, говорят власти, чтобы соседи всегда информировали друг друга в случае опасности. Рекомендуется также иметь дома радиоприёмник и запас батареек к нему.
Сирены: вчера, сегодня… И завтра?
С развитием цифровых технологий сирены могут показаться устаревшей технологией. Однако правительство Швейцарии считает, что они все ещё остаются важной частью общей системы оповещения людей о катастрофах. В ноябре 2024 года правительство заявило о запуске проекта её модернизации, включая обновление технологии отправки информационных сообщений через мобильные телефонные сети и другие цифровые каналы. Однако традиционные сирены все равно останутся в строю.
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С этим можно столкнуться только в Швейцарии!
Обсуждаются сейчас и возможные изменения в швейцарских строительных нормах и правилах (СНИП): начиная с 1963 года каждый новый дом в Швейцарии необходимо было строить, предусматривая наличие в нем бомбоубежищ и бункеров противорадиационной защиты. Эти нормы до сих пор остаются одной из особенностей швейцарской стратегии гражданской обороны. Насколько такая стратегия отвечает духу времени? Российская агрессия против Украины была бы аргументом в пользу решения пока не отказываться от неё.
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