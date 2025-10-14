Швейцария и «золотая Верена» — любовь длиной в столетие

В Швейцарии все знают, что при переездах или при разборе старых вещей умершей бабушки надо быть особенно внимательным: нередко среди старого хлама можно вдруг найти золотую Vreneli. Keystone / Gaetan Bally

В эпоху нестабильности и конфликтов золото подтверждает свой статус надёжной гавани — его цена то и дело устанавливает новые рекорды. Все это усиливает привлекательность «золотой Vreneli» — монеты, названной так по имени святой Верены и традиционно популярной в швейцарских семьях. Неудивительно, что чеканка новой монеты этого типа вызвала огромный интерес. И тем досаднее было наблюдать, как эта история обернулась настоящим фиаско.

9 минут

В Швейцарии все знают: при переездах или при разборе старых вещей умершей бабушки надо быть особенно внимательным: нередко среди хлама, старых пластинок с Вико Торриани и пожелтевших фотографий, в ящике комода, в сумке или даже в подкладке старого пальто можно вдруг найти хорошо спрятанную золотую Vreneli.

Эти золотые монеты пользовались и продолжают пользоваться в стране огромной популярностью. Раньше их дарили на крещение или конфирмацию, а также вручали в качестве небольших призов на деревенских праздниках и общественных мероприятиях.

Платёжное средство

Поэтому не стоит удивляться: золотые монеты в швейцарских семьях — явление далеко не редкое. В своё время такие монеты чеканились в больших количествах. Наиболее распространённой была золотая монета номиналом 20 франков, чеканившаяся с 1897 по 1935 год и дополнительно с 1945 по 1949-й. Всего их было выпущено в оборот 58 234 255 экземпляров.

На реверсе этой монеты изображены швейцарский герб, номинал и год выпуска, а на аверсе — портрет молодой девушки, символизирующей Швейцарию, с Альпами на заднем плане и с надписью Helvetia. По гурту отчеканены 22 звезды, соответствовавшие в то время числу полных кантонов (не забудем, в Швейцарии есть ещё и такая странность, как полукантон, но об этом как-нибудь в другой раз).

Эти монеты получили прозвище Vreneli или Goldvreneli. Это имя тесно связано со швейцарской традицией и фольклором, будучи уменьшительной формой женского имени Verena, популярного в немецкоязычной Швейцарии и связанного с почитанием Св. Верены. Кроме того, имя Vreneli ассоциируется с известной народной песней Vreneli ab em Guggisberg, в которой поётся о простой деревенской девушке и её тоске по возлюбленному.

Затем этот образ наложился в общественном сознании на аллегорический образ родины-матери по имени Helvetia, изображённый на золотой монете в 20 франков, отчего 100-франковая Vreneli стала не просто денежным знаком, а культурным достоянием республики. Существовала и монета в 10 франков, прозванная Halb-Vreneli («полу-Vreneli»). Она чеканилась ограниченно с 1911 по 1916 год и дополнительно в 1922 году. В оборот поступило всего около 2,6 млн экземпляров таких монет, к редким артефактам они не относятся.

Латинский монетный союз: единая валюта задолго до евро История единой европейской валюты начинается вовсе не с введения в оборот евро. Ещё в 1865 году Франция, Бельгия, Швейцария и Италия основали так называемый Латинский монетный союз. В 1868 году к нему присоединилась Греция. Согласно условиям Союза, национальные эталонные монеты, чеканившиеся с 1865 по 1927 год, должны были содержать строго одинаковое долевое количество чистого золота. Так, швейцарская золотая монета 20 франков Vreneli, французские 20 франков Napoléon, бельгийские 20 франков, итальянские 20 лир и греческие 20 драхм имели один и тот же удельный вес золота, а значит, и одинаковую ценность. Они свободно обращались на территории всех стран Латинского союза. Позднее к этому объединению присоединились и другие государства Европы — за исключением Великобритании, а также Российской Внешняя ссылкаи Германской империй. Благодаря этому золотые монеты вроде 20 левов (Болгария), 8 гульденов (Австро-Венгрия), 20 динаров (Сербия) и 20 леев (Румыния) приравнивались по стоимости к швейцарской 20-франковой Vreneli. Первая мировая война и последовавшие валютные потрясения подорвали устойчивость Латинского союза. В 1927 году он был официально распущен. Его стандарты, однако, распространялись не только на золотые, но и на серебряные монеты. Любопытно, что последними монетами, отчеканенными по этим нормам, стали швейцарские 50 сантимов/раппен, а также 1- и 2-франковые монеты, выпускавшиеся вплоть до 1967 года. Поэтому не удивляйтесь, если современные автоматы иногда отказываются принимать такие монеты: из-за высокого содержания серебра они заметно тяжелее монет более поздних выпусков.

Массовый же выпуск 100-франковых монет объясняется их использованием в качестве платёжного средства — и так было до тех пор, пока их постепенно не вытеснили современные банкноты. В Швейцарии эти монеты официально принимались до 1936 года. Сегодня, конечно, автомобиль или роскошные часы на них уже не купить, однако своей ценности они не утратили. Помимо коллекционного значения такие золотые монеты всё ещё играют роль удобного и мобильного инструмента диверсификации активов.

«Моё сокровище!»

Из-за огромного тиража монеты Goldvreneli в большинстве случаев оцениваются лишь по собственной стоимости желтого металла. Иными словами, цена такой монеты обычно соответствует стоимости золота в соответствии с текущим биржевым курсом. К этой сумме прибавляется примерно 5% торговой наценки посредников. Для ориентира: на момент написания этой статьи на английском языке (русскоязычная оригинальная версия выходит позже) золотая Vreneli номиналом 20 франков продавалось по цене от 528 до 555 швейцарских франков.

Однако, как это часто бывает в мире коллекционеров, цены могут взлетать в разы в зависимости от степени редкости монеты. Например, так называемое «Vreneli с локоном», пробная партия 1897 года, отличается едва заметной прядью волос на лбу у аллегорической фигуры Верены. Из-за этой детали стоимость монеты может достигать 100 000–150 000 франков. В том же ценовом диапазоне находится и редчайшее «Гондо-Vreneli», также 1897 года. Её особенность состоит в том, что монета была изготовлена из золота, добытого в шахте региона Гондо (кантон Вале). Отличить эту разновидность монеты можно по маленькому кресту внутри швейцарского креста на реверсе и по более светлому, слегка зеленоватому оттенку металла, результату низкого содержания меди в сплаве.

Впрочем, не спешите переворачивать вверх дном квартиру своего дедушки: шанс наткнуться на такие монеты исчезающе мал, ведь монет «Vreneli с локоном» было отчеканено лишь 12 экземпляров, а «Гондо-Vreneli» — 29 экземпляров. Немного более реален шанс найти монету в 100 франков образца 1925 года. Эта престижная монета, значительно более крупная, чем привычные 20-франковые Vreneli, была выпущена по личной инициативе тогдашнего президента Швейцарии Жана-Мари Мюзи (Jean-Marie Musy, 1876–1952)Внешняя ссылка. Считается, что до наших дней сохранилось всего около 3 500 экземпляров.

Их «металлическая стоимость» равна 2 500 франкам, но нумизматический интерес поднимает рыночную цену монеты до 15 000–20 000 франков. И вот как раз в честь столетия этой монеты Федеральный монетный двор Swissmint и отчеканил 2 500 экземпляров современной версии 100-франковой Vreneli. Этот проект вызвал в стране огромный интерес, причем не только у коллекционеров, но в итоге привёл к огромному разочарованию и судебным разбирательствам.

Для подавляющего большинства людей новые 100-франковые Vreneli останутся доступными лишь на фотографиях. Swissmint

Продажа монет началась 1 июля 2025 года в 09:00 на онлайн-платформе Swissmint по цене 3 500 франков за штуку. Но лавина запросов оказалась такой, что сайт практически сразу обвалился и перестал функционировать. А когда к полудню он все-таки вновь заработал, то выяснилось, что все монеты каким-то магическим образом оказались уже раскуплены. А вскоре юбилейные Vreneli появились на аукционных площадках по ценам, которая порой в десять раз превышали первоначальные цены.

Такая ситуация вызвала волну законного недовольства. По данным газеты SonntagsZeitung, один коллекционер даже направил жалобу в Федеральную прокуратуру, обвинив Swissmint в том, что онлайн-магазин был «манипулирован» в пользу «привилегированных дилеров». Этим делом намерен заняться и парламент. Федеральный Минфин, которому подчиняется Swissmint, категорически отверг все обвинения в преднамеренных манипуляциях. Так или иначе, этот технический сбой еще раз доказал: всенародное увлечение золотом в Швейцарии, похоже, как было, так и останется неотъемлемой частью швейцарского менталитета и культуры.

