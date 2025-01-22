В Швейцарии начинается эра автономного транспорта

Какое влияние окажет автономный транспорт на Швейцарию? Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя? Manuel Lopez

Уже скоро на дорогах Швейцарии появятся автономные транспортные средства (АТС), управляемые специальным программным обеспечением (ПО) без участия водителя. Произойдет это в марте 2025 года. Какое влияние окажет автономный транспорт на Швейцарию? Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя?

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После нескольких лет тестов и испытаний швейцарское правительство приняло решение о допуске на дороги страны (на определенных условиях) автономных транспортных средств. Власти рассматривают автономный транспорт как способ совершенствования системы общественного транспорта и как возможное эффективное противоядие от пробок и аварий, случившихся по вине неосторожных или неопытных водителей. Многие другие страны мира уже пришли к такому же выводу. Портал SWI swissinfo решил выяснить, на каком этапе находится Швейцария в вопросе развития автономного транспорта и куда нас всех может привести появление на дорогах автомобилей без водителя.

Что изменится в марте 2025 года на швейцарских дорогах?

В декабре 2024 года правительство Швейцарии, Федеральный совет, приняло решение о переходе к новому этапу проекта по постепенному допуску на дороги страны автомобилей без водителя (автономных транспортных средств, АТС). С 1 марта 2025 года АТС смогут передвигаться по швейцарским скоростным автострадам с помощью электронных систем поддержки управления транспортным средством, позволяющим автомобилю самому выбирать режим движения, контролировать и менять скорость, производить ускорение и торможение. При этом водитель должен сидеть на своем обычном месте и быть готовым в любой момент снова взять на себя управление АТС.

Кантоны, субъекты федерации, получают право, при наличии единого контролирующего центра управления движением, утверждать специально выделенные для АТС маршруты. В первую очередь в режим АТС будет переведены пассажирские автобусы, такси и мини-фургоны для доставки продуктов питания в магазины и т. д. Парковать АТС можно будет на специально отведенных автостоянках и в рамках особых парковочных зон. Как говорит Беттина Цанд (Bettina Zahnd), руководитель отдела безопасности дорожного движения консалтинговой компании EBP SwitzerlandВнешняя ссылка, границы применения АТС в Швейцарии будут заметно расширены.

Как Швейцария выглядит на фоне других стран?

Пилотные проекты по внедрению автономных транспортных средств и по соответствующей актуализации законодательства уже реализуются в нескольких странах мира, включая большинство западноевропейских государств. Пионерами в области внедрения транспортных средств, работающих без водителя на 4-м уровне автоматизации (что это такое и какие еще бывают уровни — см. ниже), стали Китай и некоторые штаты и города США. В 2020 году сервис беспилотных такси Waymo стал первым оператором, получившим допуск в городе Финикс, Аризона, США. Два года спустя китайский «Гугл» Baidu получил «зеленый свет» на эксплуатацию парка АТС в городах Ухань и Чунцин.

С тех пор в обеих странах регистрируется неуклонное увеличение парка АТС, к этой новой форме мобильности за последние два года пришли в Японии, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и в Германии: там также власти выдали лицензии на использование АТС 4-го уровня автоматизации на автодорогах общего пользования. Швейцарское правительство впервые аналогичные лицензии выдала в 2015 году госкомпаниям Swisscom и Die Post. В 2023 году в Федеральный закон Швейцарии «О дорожном движении» (Strassenverkehrsgesetz SVG / Loi fédérale sur la circulation routière LCR) были внесены соответствующие дополнения и изменения.

Каковы следующие шаги в Швейцарии?

Ответственность за адекватную координацию работы АТС наряду с регулированием обычного автомобильного движения будет возложена на 26 кантонов Швейцарии. «Мы вступаем в переходный период, цель сейчас состоит в том, чтобы понять, что всё это означает на практике. Одно дело — видеть новые нормы на бумаге, но „овраги“ часто бывают несколько иными», — говорит Мартин Нойбауэр (Martin Neubauer) из Швейцарской ассоциации автоматизированной мобильности (Swiss Association for Automated Mobility / SAAMВнешняя ссылка).

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Беттина Цанд согласна с этой оценкой: «Новый этап открывает нам путь к более продвинутым пилотным проектам с участием реально автоматизированных транспортных средств. Они, проекты, помогут нам получить ценный опыт работы АТС в условиях горного рельефа, городских улиц и автодорожных транспортных потоков. В настоящее время технология АТС идеально подходит для совершенствования системы предоставления услуг общественного транспорта в отдаленных горных регионах страны. Но, вероятно, нам придется подождать еще несколько лет, прежде чем мы реально увидим, насколько эта инновация уменьшит количество пробок и ДТП». Мартин Нойбауэр добавляет, что приоритеты Швейцарии в этой области отличаются от приоритетов других стран. «Основное внимание уделяется у нас не такси, как, например, в Сан-Франциско, а автомобилям для совместного использования (каршеринг)».

Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя?

Прежде чем автомобили без водителя-человека станут обычным явлением, пройдет еще немало лет. Как прогнозирует Мартин Нойбауэр, к 2030 году на швейцарских дорогах общего пользования может появиться около ста автономных автомобилей 4-го уровня. К 2035 году этот показатель может увеличиться до нескольких тысяч, но полностью автономный транспорт 5-го уровня мы, вероятно, увидим не раньше 2035 года. Ведь, прежде чем автопроизводители будут готовы сделать ставку на АТС, предстоит еще немало узнать о характере и степени влияния такой технологии на общую систему организации движения». Другим потенциальным препятствием является отношение общества к АТС.

Опрос, проведенный EBP в 2017 году по заказу Швейцарской телекоммуникационной ассоциации (Schweizerischer Verband der TelekommunikationВнешняя ссылка), показал, что население страны в целом позитивно относится к системам-ассистентам, помогающим водителям управлять транспортными средствами. Но при этом подавляющее большинство респондентов не видят смысла в автомобилях без водителей. Неясно также, какова будет доля в населении тех, кто будет готов использовать АТС для своих личных поездок. Как говорит Беттина Цанд: «Я не думаю, что общественность с замиранием сердца ждет появления автомобилей без водителя. В Швейцарии очень хорошо развита система общественного транспорта, поэтому если люди хотят работать в пути, то они пользуются поездом, а вовсе не машиной».

Каковы плюсы и минусы автономного транспорта?

«Автономные автомобили сделают дорожное движение более безопасным, транспортный поток станет более плавным, АТС позволят более эффективно использовать уже в стране имеющиеся инфраструктурные возможности», — говорится в опубликованном в 2020 году Швейцарским министерством транспорта, экологии, коммуникаций и энергетики (UVEK) докладе Verkehr der Zukunft 2060: SyntheseberichtВнешняя ссылка («Транспорт будущего 2060: Перспективы и тенденции»). После того как в ноябре прошлого 2024 года избиратели страны отвергли планы правительства по расширению сети автомагистралей, вопрос оптимизации актуальной дорожно-транспортной инфраструктуры приобрел еще большую важность и остроту.

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По прогнозам авторов указанного доклада, АТС смогут заметно улучшить работу общественного транспорта, особенно в отдаленных районах, обеспечивая трансфер от деревень в горах до железнодорожных станций и обратно. Кроме того, есть надежда, что использование АТС сократит количество ДТП, вызванных человеческим фактором. Но есть у этой технологии и свои границы. Как указано в докладе «Транспорт будущего 2060», автоматизированные системы сократят, хотя и не полностью устранят, потребность в водителях большегрузных грузовых автомобилей, пассажирских линейных автобусов и такси. «Кроме того, активное поощрение каршеринга может негативно сказаться на продажах личных автомобилей».

Таксономия систем автоматизации транспортных средств Американская организация SAE International, разрабатывающая технические стандарты, разработала таксономию для описания систем автоматизации на транспортных средствах (автомобилях), известную как SAE J3016. Она используется для описания степени автоматизации в системах управления и широко применяется в автомобильной промышленности, исследовательских работах и в нормативных документах. Эта таксономия включает шесть уровней автоматизации (от 0 до 5): Уровень 0 (Без автоматизации): Водитель полностью контролирует транспортное средство. Все вспомогательные системы носят исключительно предупредительный характер (например, системы предупреждения о столкновении или сигнал о появлении другой машины в «мертвом углу» слева). Уровень 1 (Помощь водителю): Система может помогать с управлением или ускорением/торможением, но не обоими процессами одновременно. Пример: адаптивный круиз-контроль или система удержания машины на полосе движения. Уровень 2 (Частичная автоматизация): Система управляет как рулевым управлением, так и ускорением/торможением, но водитель должен постоянно контролировать дорогу и быть готовым вмешаться. Пример: автопилоты в современных автомобилях, таких как Tesla Autopilot. Уровень 3 (Условная автоматизация): Система может полностью контролировать управление автомобилем в определённых условиях, но водитель должен быть всегда готов взять управление на себя при необходимости. Пример: системы автоматизированного вождения по шоссе. Уровень 4 (Высокая автоматизация): Автомобиль может управлять собой без необходимости вмешательства водителя в ограниченных условиях (например, в определённой зоне или при низких скоростях). Уровень 5 (Полная автоматизация): Полностью автономное транспортное средство, способное работать в любых условиях без участия человека. Водитель и инструменты управления, такие как руль или педали, не требуются. Источник: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles J3016_202104Внешняя ссылка

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