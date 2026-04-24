Глава Swiss Re: ИИ резко повысит производительность труда

Генеральный директор перестраховочной компании Swiss Re Андреас Бергер (Andreas Berger) заявил в интервью газете NZZ am Sonntag, что искусственный интеллект радикально изменит сам характер работы его предприятия.

«Благодаря AI-агентам мы увидим такой рост производительности, какого мы не видели уже много десятилетий», — сказал Андреас Бергер. По его словам, компания Swiss Re сейчас пересматривает свои ключевые рабочие процессы, опираясь на возможности искусственного интеллекта. В качестве примера директор привёл такое направление, как страхования строительных проектов. Раньше определение стоимости полиса страхования там занимало до трёх недель, включало 25 этапов и требовало работы в 14 программах-приложениях.

«С помощью AI-агентов мы значительно упростили этот процесс и сократили число приложений до менее чем пяти. Сегодня в ряде случаев мы можем определить цену полиса уже в течение одного дня. Увеличение производительности труда достигает 80%», — сказал он. При этом, добавил Андреас Бергер, цель не в том, чтобы сокращать персонал и заменять его на ИИ. «Время, которое высвобождается у сотрудников, можно направить на их основную работу: они смогут разбирать больше страховых случаев, заключать новые сделки и помогать клиентам повышать свою устойчивость к страховым рискам».

Говоря о рисках, связанных с искусственным интеллектом, Андреас Бергер подчеркнул, что он относится к ним осторожно, но без паники. «Инновации и наука меня не пугают, но только если их внедряют ответственно», — сказал он. «В Swiss Re мы очень внимательно следим за тем, чтобы с людей не снимали ответственность: в конечном счёте решение принимает человек». По мнению Андреаса Бергера, у многих бизнес-компаний IT-инфраструктура остаётся в разрозненном состоянии: «Целостность структур и качество данных — это один из центральных вопросов. Без надёжных данных искусственный интеллект создаёт дополнительную сложность, ненужные издержки и ведёт к разочарованию».

Как страховать кибер-риски?

В сфере кибер-рисков потенциальный ущерб от искусственного интеллекта может быть просто огромным. «В наихудших сценариях такие убытки могут быть настолько большими, что ни одна отдельная страховая компания не сможет взять их на себя. Поэтому страховщики сегодня ограничивают объём такого ущерба, который они готовы покрывать. Но мы обсуждаем варианты сотрудничества с госструктурами, с тем чтобы увеличить объём страхового покрытия в области кибер-рисков». Андреас Бергер также заявил, что его решение сотрудничать с американской компанией Palantir, которая специализируется на анализе больших массивов данных, было принято сознательно.

«При выборе партнёров у нас действуют строгие процедуры корпоративного управления, а сотрудничество с Palantir у нас чётко ограничено конкретными сценариями», — сказал он. «Мы можем с чистой совестью сказать, что наш сценарий применения опирается на ясные правила. Если вы знаете другого поставщика с сопоставимыми возможностями, дайте мне знать. Разработка сопоставимых систем анализа больших массивов данных требует много времени и стоит очень дорого. Но я охотно готов допустить, что меня могут и переубедить (в случае иного, более надежного и столь же эффективного варианта)».

А как мы используем ИИ? Разумеется, мы его используем. Русскоязычная версия этого материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), но затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку (стиль, грамматика, пунктуация) живыми журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода и проверки стиля и грамматики дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей и резко повышает качество публикуемых текстов. Подробнее по ссылке в этом материале.

