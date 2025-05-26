В Швейцарии башню распечатали на 3D-принтере

На церемонии открытия присутствовал член Федерального совета Швейцарии, министр экономики и науки Ги Пармелен (Guy Parmelin, второй справа). Keystone-SDA

В швейцарской деревне Муленьс, кантон Граубюнден, торжественно открыта башня Tor Alva («Белая башня»). Будучи высотой в 30 метров, она стала самым высоким в мире зданием, распечатанном на промышленном принтере. Проект фонда Origen и ВТШ Цюриха (ETH Zürich) объединил цифровые технологии, искусство и региональную идентичность, вызвав восхищение архитекторов и споры среди местных жителей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Guy Parmelin vergleicht Weissen Turm von Mulegns GR mit Eiffelturm Оригинал Читать далее Guy Parmelin vergleicht Weissen Turm von Mulegns GR mit Eiffelturm

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Открытие архитектурного объекта Tor Alva — «Белой башни» — прошло 20 мая 2025 года в крошечном альпийском посёлке Муленьс (MulegnsВнешняя ссылка), в котором проживает менее 30 человек. Возвышаясь на три десятка метров, башня официально признана самым высоким в мире зданием, созданным целиком с помощью 3D-печати. Целью проекта стало оживление жизни в деревне Муленьс и сохранение культурного наследия Граубюндена в новом цифровом ключе.

Башня спроектирована фондом Nova Fundaziun OrigenВнешняя ссылка в сотрудничестве с ВТШ Цюриха (ETH Zürich). Её визуальный язык вдохновлён барочной архитектурой 18 века, а особенно декором, характерным для тортов и другой сладкой продукции так называемых Zuckerbäcker, пекарей-эмигрантов из кантона Граубюнден, а точнее из города Поскьяво, работавших в Европе кондитерами и оформлявших свои торты и витрины с изысканной декоративностью.

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Этот стиль был проанализирован и интерпретирован с помощью алгоритмических инструментов искусственного интеллекта. Автор проекта — Михаэль Хансмайер (Michael HansmeyerВнешняя ссылка), специалист по генеративной архитектуре, то есть архитектуре, в которой формы создаются не вручную, а с помощью алгоритмов и параметрических моделей. Архитектор задаёт начальные параметры и принципы — например, симметрию, плотность, ритм — и запускает процесс цифрового «роста» формы. Результат часто оказывается неожиданным даже для самого автора и отличается высокой степенью детализации и сложности, недостижимой в традиционном проектировании.

Печать шла в местности, расположенной на высоте 1 500 метров над уровнем моря, без опалубки, в течение 900 часов. Keystone / Gian Ehrenzeller

Эта методология позволила в данном случае создать 32 уникальные колонны, каждая из которых напечатана на месте из специального бетона. Печать шла в местности, расположенной на высоте 1 500 метров над уровнем моря, без опалубки, в течение 900 часов. Всего было нанесено около 2500 слоёв. Специально разработанный состав бетона обеспечивает нужную пластичность и прочность даже в условиях переменчивого горного климата. Верхняя часть башни представляет собой купольное театральное пространство. Здесь с июля 2025 года планируются музыкальные и драматические постановки.

Внешний контент

А с 23 мая начались ежедневные экскурсии. Вся конструкция — модульная, что даёт возможность разобрать её и переместить в другое место. На церемонии открытия присутствовал член Федерального совета Швейцарии, министр экономики и науки Ги Пармелен (Guy Parmelin). В своей речи он сравнил Tor Alva с Эйфелевой башней, отметив, что сооружение в Париже тоже сначала воспринималось с недоверием, но со временем оно стало символом своей эпохи. Он подчеркнул, что «Белая башня» — это пример архитектуры будущего, которая сохраняет свою связь с культурными корнями. Однако не все жители деревни разделяют этот энтузиазм.

Урсула Йегер, например, местная жительница, в интервью общественному телеканалу SRFВнешняя ссылка заявила, что объект кажется ей «инопланетным» и что он не вписывается в местный ландшафт. Другие высказывают опасения по поводу возможного наплыва туристов в деревню. Звучит и критика по поводу стоимости проекта — 4,4 миллиона франков, собранных в основном за счёт пожертвований. Эта сумма оказалась в два раза выше сметной суммы и у фонда Nova Fundaziun Origen сейчас в бюджете образовалась дыра в 500 тысяч франков. Да и длился этот проект очень долго, примерно 7 лет.

Вся конструкция — модульная, что даёт возможность разобрать её и переместить в другое место. Keystone / Gian Ehrenzeller

Несмотря на критику, инициаторы проекта подчёркивают его культурную, историческую и социальную значимость. Поселок Муленьс расположен на перевале ЮлиерВнешняя ссылка, на важной транзитной дороге, но он десятилетиями терял население, жизнь в нём замирала. Башня Tor AlvaВнешняя ссылка, по их замыслу, это не просто арт-объект, а средство спасения региона как от демографического спада, так и от забвения архитектурных традиций. Таким образом, башня Tor Alva — это не только технологическое чудо, но и философское высказывание: о памяти, о красоте, рождаемой алгоритмами, и о том, как бетон может заговорить языком искусства.

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