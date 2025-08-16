L’architettura digitale stabilisce un record mondiale nelle Alpi svizzere

L'inaugurazione della Torre Bianca, il 19 maggio 2025, è avvenuta in modo piuttosto insolito: in elicottero. Keystone / Gian Ehrenzeller

Serie La Svizzera insolita , Episodio 8: Con quasi un anno di ritardo, un edificio molto particolare è stato svelato a fine maggio nel villaggio grigionese di Mulegns, sul passo dello Julier: la "Tor Alva" (Torre Bianca). Ciò che la rende eccezionale è il fatto che, con i suoi 30 metri di altezza, si tratta della costruzione più alta al mondo mai realizzata tramite stampa 3D.

7 minuti

Ed ecco che l’edificio viene svelato. Contrariamente all’uso, il velo non cade verso il basso: un elicottero tira il manto argentato verso l’alto e vola via con esso.

È così che la Torre Bianca di Mulegns, l’edificio stampato più alto al mondo, ha ufficialmente visto la luce. Per le colonne della torre, un robot industriale del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) ha applicato del calcestruzzo strato dopo strato.

La stampante 3D dell’ETHZ ha stampato il calcestruzzo strato dopo strato per formare le colonne. Keystone / Michael Buholzer

Il principio è rivoluzionario: grazie alla stampa di una struttura in calcestruzzo, è possibile risparmiare la metà del materiale in confronto all’edilizia tradizionale.

Una colonna alta tre metri può così essere stampata in due ore, compreso il rinforzo in acciaio. E questo senza la necessità di casseforme.

I robot hanno applicato più di 4’000 strati per realizzare le 32 colonne che compongono la Tor AlvaCollegamento esterno, tutte progettate individualmente con una struttura interna a nido d’ape.

La stampante 3D è in realtà un braccio robotizzato dotato di un ugello attraverso il quale è possibile stampare la miscela di calcestruzzo. Keystone / Michael Buholzer

La forma della torre ricorda quella di torte riccamente decorate, e non è un caso. Molti pasticcieri e pasticciere dei Grigioni, infatti, sono emigrati ai quattro angoli del mondo nel corso dei secoli passati, diventando talvolta molto facoltosi grazie alla loro arte.

Questo video (in inglese) offre una buona panoramica del progetto:

Contenuto esterno

Alcuni ostacoli

Prevista inizialmente per fine giugno 2024, l’apertura della Torre Bianca ha richiesto tempo e il superamento di diverse sfide prima che il consigliere federale Guy Parmelin potesse finalmente inaugurarla.

All’inizio, si aveva l’impressione “che bastasse stampare queste colonne, assemblarle, e il lavoro era terminato”, ha dichiarato Giovanni Netzer, direttore e fondatore della fondazione culturale Origen, citatoCollegamento esterno da SRF News.

È stata questa fondazione a lanciare il progetto. Origen è conosciuta in tutta la Svizzera per il suo impegno a favore della cultura e dell’architettura contemporanea, così come per la conservazione del patrimonio storico.

Per posizionare i doppi pilastri della torre è stata necessaria una gru. Keystone / Gian Ehrenzeller

Un’istituzione culturale in montagna Secondo la sua stessa descrizione, la Nova Fundaziun Origen è un’istituzione culturale situata in montagna. “Incoraggia una creazione scenica diversificata, preserva e ridà vita a monumenti storici, investe in un’architettura contemporanea audace, sostiene l’artigianato originale e s’impegna per un’industria alberghiera di qualità”. Nel 2018, la fondazione ha ricevuto il Premio Wakker conferito da Patrimonio svizzero. Per la prima volta, questo riconoscimento non è stato attribuito a un Comune, ma a una fondazione. Il suo impegno mostra il potenziale economico che attende di essere attivato nelle regioni di montagna, al di là del turismo di massa. A Mulegns, la fondazione ha acquisito gli edifici del Post Hotel Löwe così come la Villa bianca della famiglia di pasticcieri Jegher, con l’obiettivo di salvarli dal degrado. La villa è stata spostata di alcuni metri, il che ha permesso di allargare leggermente la strada del passo nel villaggio.

Per diversi anni, una torre rossa e una torre gialla in legno si sono erette sul passo dello Julier. La fondazione Origen le aveva installate e utilizzate per l’Origen Festival Cultural.

Ma gli ostacoli sono stati ben più importanti per la Torre Bianca. I cambiamenti nelle tecnologie utilizzate hanno comportato numerosi ritardi nel corso dei sette anni di sviluppo, stampa e costruzione.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Storia Un lago dove un tempo c’erano case Questo contenuto è stato pubblicato al Cosa siamo pronti a sacrificare per produrre elettricità? In passato alcune aree abitate dovettero far posto a impianti idroelettrici. Di più Un lago dove un tempo c’erano case

La reazione del materiale al clima alpino ha poi richiesto ulteriori aggiustamenti. Mulegns è situato a 1’480 metri di altitudine, appena sotto la diga di Marmorera, per la costruzione della quale il villaggio di Marmorera era stato sommerso negli anni Cinquanta.

È in parte per questa ragione che il costo della torre è passato da 4,1 a 4,4 milioni di franchi. È stata finanziata tramite contributi e donazioni. Secondo il portale Watson, la fondazione è tuttavia ancora alla ricerca di mezzo milione di franchi.

Gli operai hanno fissato le doppie colonne piano per piano. Keystone / Gian Ehrenzeller

Ridare vita al villaggio

Stando alle sue stesse dichiarazioni, la fondazione desidera utilizzare la torre come luogo immersivo per delle rappresentazioni. Nella sala superiore a forma di cupola gli eventi culturali possono ospitare fino a 45 persone.

Origen spera anche in una rivitalizzazione del villaggio, che attualmente conta solo 12 abitanti. Grazie a eventi culturali o alla passione per l’architettura, sempre più persone dovrebbero percorrere la strada del passo dello Julier.

Detto questo, chi desidera salire sulla torre deve pagare 100 franchi per l’ingresso. Questo prezzo è tuttavia da relativizzare, poiché include anche un biglietto di andata e ritorno con i mezzi pubblici da una stazione del canton Grigioni.

Gli operai hanno fissato le doppie colonne piano per piano. Keystone / Gian Ehrenzeller

Risonanza internazionale

L’edificio ha suscitato interesse anche a livello internazionale. Numerosi media rinomati di diversi Paesi hanno parlato della torre, in particolare la rivista ForbesCollegamento esterno. L’articolo ha messo in evidenza la combinazione tra la tecnologia di stampa 3D di punta e la portata culturale della costruzione.

In Germania, la rivista BaukunstCollegamento esterno ha parlato di una ridefinizione dei limiti dell’architettura: “La Torre Bianca incarna una nuova estetica resa possibile dalla fabbricazione digitale.” Il delicato linguaggio formale, si legge, sottolinea il gioco tra luce e ombra.

Grazie agli elementi prefabbricati con i loro tagli, l’assemblaggio è stato relativamente facile. Keystone / Gian Ehrenzeller

Un altro progetto di Origen dovrebbe inoltre rafforzare l’attrattiva di Mulegns: in collaborazione con l’ETHZ e partner dell’industria e dell’artigianato, la fondazione prevede di creare sul posto un centro di competenze dedicato alle tecnologie di costruzione digitali.

Questo centro mira a trasmettere conoscenze approfondite sui processi di costruzione digitale, sia ai professionisti del settore sia a persone esterne alla branca. Il progetto è attualmente in fase di progettazioneCollegamento esterno, indica la fondazione.

La Torre Bianca è ormai completata, ma è considerata un’opera effimera con una durata limitata a cinque anni a causa delle severe norme edilizie del Comune. Keystone / Gian Ehrenzeller

Una data di scadenza

C’è tuttavia un neo riguardo alla Torre Bianca: rimarrà a Mulegns solo per cinque anni. La legislazione comunale in materia edilizia non prevede infatti edifici di questo tipo, motivo per cui la fondazione Origen ha volontariamente presentato la torre come un’installazione artistica temporanea, secondo il quotidiano SüdostschweizCollegamento esterno.

Una deputata al Gran Consiglio ha chiesto al Governo grigionese se ciò fosse ecologicamente sensato. Il presidente del Governo, Marcus Caduff, ha risposto, scrive il giornale, che ciò dipendeva principalmente da cosa ne sarà della torre dopo il suo smantellamento. La committente prevede almeno un riutilizzo, e i materiali usati sono concepiti per essere riciclabili.

“Sono ipotizzabili effetti ecologici positivi se le tecniche innovative di stampa del calcestruzzo, più parsimoniose in materiali e risorse, si diffonderanno più rapidamente grazie a questo progetto”, ha dichiarato Caduff.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Tradotto con l’ausilio dell’IA/mrj

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Zeno Zoccatelli Avete mai sentito dire qualcosa di “strano” a proposito della Svizzera che vi ha incuriosito? C’è un aneddoto legato alla Svizzera che ha stuzzicato il vostro interesse? Parlatecene e potremmo approfondire il tema in un articolo. Partecipa alla discussione 60 Mi piace Visualizza la discussione

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative