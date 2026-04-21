Швейцарские власти хотят сократить зависимость от Microsoft

Составленное технико-экономическое обоснование показало, что программы Microsoft можно заменить независимым ПО с открытым исходным кодом.

За последние годы только федеральные власти Швейцарии потратили на лицензии Microsoft сотни миллионов франков, но теперь они намерены стать менее зависимыми от американского производителя ПО. Федеральная канцелярия Швейцарии (Bundeskanzlei, аппарат правительства) подтвердила это газете NZZ am Sonntag. Как показало составленное технико-экономическое обоснование (ТЭО), заменить программы от Microsoft независимым open-source-программным обеспечением возможно.

По данным NZZ am Sonntag, федеральные власти Швейцарии планируют начать постепенно двигаться именно в этом направлении. «Федеральная администрация стремится шаг за шагом и в долгосрочной перспективе сократить свою зависимость от Microsoft», — подтвердил представитель Федеральной канцелярии в комментарии газете. Это выглядит неожиданно, потому что совсем недавно пакет Microsoft 365 был внедрён примерно на 54 000 рабочих мест, несмотря даже на опасения, связанные с обеспечением сохранности данных категории «для служебного пользования» (ДСП).

Как пишет NZZ am Sonntag, в самой федеральной администрации многие были против альтернатив на основе открытого кода, считая такие решения «кустарными». Однако бывший глава швейцарской армии Томас Зюссли (Thomas Süssli) призвал «быстрее рассмотреть альтернативные решения». Проведенное ТЭО показало, что замена программ от Microsoft программным обеспечением с открытым исходным кодом вполне возможна.

Германия как пример

В качестве ориентира рассматривается Германия, где сейчас тоже работают над независимым open-source-решением; Швейцария проявляет к этому опыту заметный интерес. Так, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн уже перевела свою администрацию на такие программы. Преимущество open-source-программ в том, что ими можно свободно пользоваться и одновременно развивать их дальше независимо от крупных корпораций.

Программы американского технологического гиганта дорого обходились швейцарским властям. Как показало расследование опубликованное ещё в 2025 году, за последние 10 лет федеральные и кантональные власти потратили на лицензии Microsoft более 1,1 миллиарда франков. По закону правительство США может получать доступ ко всем данным, которые хранятся у американских технологических компаний. Такую возможность Дональд Трамп создал ещё в 2018 году, когда был принят так называемый Cloud Act.

Это означает следующее: если данные размещены на серверах или в облачных системах американских компаний, таких как Microsoft, Apple или Adobe, то американские ведомства могут запросить эти данные у самих компаний независимо от того, где именно находятся физические серверы, в том числе и в случае, если они расположены в Швейцарии. Пользователь при этом обычно не знает ничего о том, какое именно ведомство получило доступ к его данным. Не знает он, что затем с этими данными происходит.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

