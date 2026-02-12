Как швейцарские компании используют ИИ-инструменты

Неотъемлемой частью работы в соцсетях стало применение инструментов искусственного интеллекта. Keystone-SDA

Практически все крупные швейцарские компании и организации интенсивно и на стратегической основе используют потенциал социальных сетей. Неотъемлемой частью этой работы стало применение инструментов на основе искусственного интеллекта.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss companies employ AI tools for social media strategies Читать далее Swiss companies employ AI tools for social media strategies

Deutsch de Schweizer Unternehmen nutzen KI-Tools für Social Media Оригинал Читать далее Schweizer Unternehmen nutzen KI-Tools für Social Media

Как показывают итоги исследования Цюрихской высшей школы прикладных наук (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW) и PR-компании Bernet Relations, с помощью социальных сетей компании и организации стремятся повысить степень своей общественной видимости, а также укрепить доверие к собственной деятельности.

В рамках исследования были проанализированы 96 крупнейших компаний и общественных организаций страны. Большинство опрошенных предприятий и фирм используют ИИ-инструменты прежде всего для написания и редактирования контента, а также для его перевода с одного языка на другой.

Лишь немногие прибегают к искусственному интеллекту с целью генерации изображений или поиска релевантных тем. Наибольшую обеспокоенность у организаций и фирм вызывают снижение доверия аудитории к подлинности контента, а также риски, связанные с активным использованием искусственного интеллекта, прежде всего репутационные кризисы (так называемые shitstorms) и кражи данных.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарский ИИ Искусственный интеллект даст экономике Швейцарии 85 млрд франков Этот контент был опубликован на Искусственный интеллект (ИИ) способен заметно увеличить объём производства швейцарской экономики. Читать далее Искусственный интеллект даст экономике Швейцарии 85 млрд франков

Важнейшей деятельностью в социальных сетях по-прежнему остаётся классическое управление контентом. Меньше внимания уделяется не только мониторингу и оценке эффективности работы в социальных сетях, но и диалогу с аудиторией, а также поддержанию контактов с ней. Социальная составляющая всё заметнее отходит на второй план. «Сегодня социальные сети в подавляющем большинстве являются чисто развлекательными и потребительскими платформами».

На это указывает Гвидо Кеель (Guido Keel), руководитель Института прикладных медиаисследований при ZHAW (Institut für angewandte Medienwissenschaften). Исследование и анализ социальных сетей проводится ZHAW с 2007 года, а с 2011 года — в сотрудничестве с компанией Bernet Relations. Оно посвящено прежде всего изучению степени вовлечённости швейцарских компаний, органов власти и некоммерческих организаций в работу с социальными сетями. В рамках девятого выпуска этого исследования осенью 2025 года были опрошены и проанализированы данные 435 организаций и компаний.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Швейцарское изобразительное искусство Пауки, аватары и куклы: в Цюрихе мечтают о цифровом «Музее будущего» Этот контент был опубликован на Музея дизайна в Цюрихе (Museum für Gestaltung Zürich) заглянул в вероятное цифровое будущее музейного дела. Читать далее Пауки, аватары и куклы: в Цюрихе мечтают о цифровом «Музее будущего»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch