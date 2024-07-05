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Автодорога А13 восстановлена в Швейцарии в рекордные сроки

Автодорога А13 восстановлена в Швейцарии в рекордные сроки
Автодорога А13 восстановлена в Швейцарии в рекордные сроки. Keystone-SDA

Начиная с 5 часов утра пятницы 5 июля 2024 года трасса А13, важный транзитный локальный двухполосный маршрут, ведущий с севера на юг Швейцарии снова введена в строй.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По данным Федерального Ведомства дорожного хозяйства Швейцарии (ASTRA) легковые автомобили и большегрузные грузовики снова могут проезжать по отремонтированному участку трассы А13 со скоростью не более 80 км/ч. Быстрое восстановление дороги чиновники ASTRA объясняют тем, что строительные работы велись непрерывно, чему способствовала стабильно хорошая погода.

в области противодействия паводкам предела совершенству нет.
А так выглядела дорога еще недавно. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Свою роль сыграл и почти не пострадавший соседний мост «Буффалора», по которому осуществлялся оперативный подвоз стройматериалов. Работы по необходимому полному обновлению и восстановлению пострадавшего участка автодороги продлятся до осени. С вечера пятницы 5 июля примерно с 18.00 местного времени снова будет открыт перевал Симплон. Он был также закрыт для автотранспорта из-за угрозы селевых потоков.

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На выходных, однако, в Швейцарии вновь ожидаются дожди, и чиновники ASTRA говорят, что будут «внимательно следить за ситуацией». Власти рассчитывают, что вновь открытая дорога А13 поможет избежать в период летних отпусков заторов на дорогах через перевал Сен-Готард и на трассе через перевал Большой Сен-Бернар (Grosser Sankt Bernhard, Colle del Gran San Bernardo). Со времён Римской империи через этот перевал проходил главный путь, соединявший Север Италии с центральной Европой.

Начиная с 5 часов утра пятницы 5 июля 2024 года трасса А13, важный транзитный локальный маршрут, ведущий с севера на юг Швейцарии с одной полосой в каждом направлении снова введен в строй.
Начиная с 5 часов утра пятницы 5 июля 2024 года трасса А13, важный транзитный локальный маршрут, ведущий с севера на юг Швейцарии с одной полосой в каждом направлении снова введен в строй. Ti-Press
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