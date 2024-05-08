В Швейцарии построят в горах солнечный коллектор

Первая крупномасштабная альпийская солнечная электростанция будет построена в горах швейцарского кантона Берн. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Первая крупномасштабная альпийская солнечная электростанция будет построена в горах швейцарского кантона Берн. Залогом же успеха стал тот факт, что данный проект пользуется в регионе широкой поддержкой местных жителей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en First large-scale alpine solar plant approved in Switzerland Оригинал Читать далее First large-scale alpine solar plant approved in Switzerland

Крупная солнечная электростанция в регионе Альп-Моргетен (Alp Morgeten), административный округ Фрутиген-Нидерзимменталь (Frutigen-Niedersimmental) получила «зеленый свет», власти одобрили заявку на получение права спроектировать первую в своем роде крупномасштабную альпийскую солнечную электростанцию, выработки которой хватит на снабжение электричеств 3 тыс. местных домохозяйств.

Для инициатора проекта Кристиана Хауэтера (Christian Haueter) это разрешение означает прежде всего одно: огромное количество работы. «Но сейчас меня радует прежде всего то, что данный проект был одобрен, и это после тщательного общественного обсуждения». Залогом же успеха стал тот факт, что данный проект пользуется в регионе широкой поддержкой местных жителей: такая солнечная электростанция сделает эту швейцарскую глубинку привлекательной деловой и трудовой площадкой.

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Против проекта выступили четыре организации по защите окружающей среды, однако местные власти отклонили все их претензии заявив, что данный проект соответствует всем экологическим и природоохранным нормам. Организация Mountain Wilderness, в частности, весьма сожалеет об этом решении.

«Такая большая солнечная электростанция равносильна индустриализации целого горного региона», — говорит руководитель этой структуры Аарон Хайнцманн (Aaron Heinzmann). Он, правда, отдает должное инициаторам за то, что они попытались учесть все экологические проблемы. Но, с его точки зрения, в конечном итоге для такой энергетической установки место было найдено самое неподходящее.

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Остается вопрос подключения новой станции к национальной энергосети. Воздушные линии, необходимые для солнечной электростанции, могут быть построены только после разрешения федеральных властей. А время поджимает: начиная с 2025 года альпийские солнечные электростанции должны будут выйти на минимальную совокупную проектную мощность и только после этого вся индустрия получит право пользоваться ускоренными процедурами согласования проектов.

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«Вот почему нам нужно начинать работу как можно быстрее», — говорит Кристиан Хауэтер, добавляя, что на высоте 2 000 метров над уровнем моря работать можно только очень ограниченное время, в зимние месяцы вряд ли что-то удастся сделать. Поэтому он надеется, что возражений против проекта больше не будет, а значит никаких препятствий на пути этого проекта больше не появится.