Туристов в горах Швейцарии приходится спасать всё чаще

По данным швейцарских СМИ за последние годы число случаев экстренного спасения туристов, заблудившихся в горах Швейцарии, заметно выросло. KEYSTONE

По данным швейцарских СМИ за последние годы число случаев экстренного спасения туристов, заблудившихся в горах Швейцарии, заметно выросло.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss rescuers respond to more blockages in ski tours Оригинал Читать далее Swiss rescuers respond to more blockages in ski tours

Как сообщает швейцарская немецкоязычная газета SonntagsBlick со ссылкой на статистику чрезвычайных ситуаций в горах, предоставленную Швейцарским альпийским клубом (SACВнешняя ссылка) начиная с 2022 года резко увеличилось число случаев попадания в прямом смысле слова безвыходную ситуацию горных тургрупп.

Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами более чем в два раза. Понятием «безвыходная ситуация» в данном случае обозначается положение, когда туристическая группа застревала в горах, будучи не в состоянии как продолжить свой тур, так и повернуть назад. В 2022 году SAC зафиксировал в общей сложности 1 008 таких чрезвычайных ситуаций.

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В ходе опроса, проведенного «Швейцарской альпийской спасательной Ассоциацией» (Alpine Rettung Schweiz ARSВнешняя ссылка) и опубликованного в газете SonntagsZeitungВнешняя ссылка, около 70% горных спасателей заявили, что у них в их карьере был хотя бы один случай участия в чрезвычайных спасательных миссиях, в результате которых они потом страдали от посттравматических синдромов и психологических проблем («синдром выгорания», психологическое истощение, суицидальные мысли, размышления о необходимости сменить профессию).

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