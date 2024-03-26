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Экология и Альпы

Туристов в горах Швейцарии приходится спасать всё чаще

По данным швейцарских СМИ за последние годы число случаев экстренного спасения туристов, заблудившихся в горах Швейцарии, заметно выросло.
По данным швейцарских СМИ за последние годы число случаев экстренного спасения туристов, заблудившихся в горах Швейцарии, заметно выросло. KEYSTONE

По данным швейцарских СМИ за последние годы число случаев экстренного спасения туристов, заблудившихся в горах Швейцарии, заметно выросло.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как сообщает швейцарская немецкоязычная газета SonntagsBlick со ссылкой на статистику чрезвычайных ситуаций в горах, предоставленную Швейцарским альпийским клубом (SACВнешняя ссылка) начиная с 2022 года резко увеличилось число случаев попадания в прямом смысле слова безвыходную ситуацию горных тургрупп.

Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами более чем в два раза. Понятием «безвыходная ситуация» в данном случае обозначается положение, когда туристическая группа застревала в горах, будучи не в состоянии как продолжить свой тур, так и повернуть назад. В 2022 году SAC зафиксировал в общей сложности 1 008 таких чрезвычайных ситуаций. 

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Rega helicopter

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В ходе опроса, проведенного «Швейцарской альпийской спасательной Ассоциацией» (Alpine Rettung Schweiz ARSВнешняя ссылка) и опубликованного в газете SonntagsZeitungВнешняя ссылка, около 70% горных спасателей заявили, что у них в их карьере был хотя бы один случай участия в чрезвычайных спасательных миссиях, в результате которых они потом страдали от посттравматических синдромов и психологических проблем («синдром выгорания», психологическое истощение, суицидальные мысли, размышления о необходимости сменить профессию).

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