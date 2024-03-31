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Экология и Альпы

Песок из Сахары окрасил небо Швейцарии в желтые тона

Мюнхен, Германия: журналисты стоят перед окном в здании парламента федеральной земли Бавария. Над центром города собирается облачный фронт, окрашивающей небо в желто-оранжевый цвет, причиной которого является пыль, принесенная из Сахары.
Мюнхен, Германия: журналисты стоят перед окном в здании парламента федеральной земли Бавария. Над центром города собирается облачный фронт, окрашивающей небо в желто-оранжевый цвет, причиной которого является пыль, принесенная из Сахары. KEYSTONE

Швейцария, а также еще рад стран региона (Австрия, Германия) оказались во власти необычного природного явления: песок из Сахары окрасил небо в желто-оранжевые тона. По словам метеоролога Романа Брольи (Roman Brogli) из SRF Meteo, в субботу 30 марта 2024 года над альпийским регионом осело 180 000 тонн пустынной пыли.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По его словам, на сей раз масштабы этого явления превосходит всё, что имело место в прошлые годы примерно в два раза. Такой приток масс пустынной пыли был вызван сильным южным ветром. Пустыня Сахара является основным источником минеральной пыли на планете, выбрасывая в атмосферу от 60 до 200 млн тонн пыли и песка в год. В то время как крупные частицы быстро выпадают в осадок, более мелкие пылинки отправляются в путешествие по воздуху, преодолевая порой тысячи километров и попадая на иные континенты, включая Европу.

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Это явление является значительным фактором аэрозольного загрязнения воздуха. Присутствие сахарской пыли в воздухе изменяет состав атмосферы, проявляясь в виде желтоватого оттенка на небе и усиливая внешнюю зрелищность восходов и закатов. Более того, оседая на снег, она может препятствовать катанию на лыжах. Кроме того, частицы пыли вносят сложности в прогнозирование климатических процессов и погоды, особым образом влияя на процесс формирования облаков и создавая дополнительные трудности для метеорологов.

Одновременно эта пыль играет роль полезного минерального удобрения, при том, что последствия этого явления для здоровья большинства людей остаются минимальными. Природные твердые частицы составляют лишь малую часть от общей концентрации твердых частиц в воздухе. Сахара, занимающая площадь более девяти миллионов квадратных километров, является крупнейшей пустыней Земли и простирается через весь африканский континент от Атлантики до побережья Красного моря.

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