Закон «О швейцарцах за границей» отмечает юбилей

Десять лет назад вступил в силу Федеральный Закон «О швейцарцах за границей»: что он дал стране — и что ещё предстоит сделать? Graham Morrison/Bloomberg via Getty Images

Десять лет назад вступил в силу Закон «О швейцарцах за границей». Этот закон впервые сформулировал и закрепил единые нормы и правила, определяющие права и обязанности граждан Швейцарии, проживающих или путешествующих за пределами страны. Что изменил этот закон? Каковы всё ещё нерешённые проблемы?

9 минут

Мелани Айхенбергер В своей работе я фокусируюсь на темах, которые актуальны для швейцарских граждан за рубежом - от политических событий в Швейцарии и их влияния на диаспору до социальных, экономических и культурных аспектов. До прихода в SWI swissinfo.ch я освещала местные новости в газете Aargauer Zeitung. Имею степень бакалавра в области межъязыковой коммуникации и, как принято в Швейцарии, прошла стажировку в качестве сотрудника коммерческого вещания.

Когда в сентябре 2014 года парламент Швейцарии одобрил Федеральный Закон «О швейцарцах за рубежом» (AuslandschweizergesetzВнешняя ссылка), швейцарское иновещание Swissinfo справедливо отметило: «Пятой Швейцарии есть чему радоваться». Для примерно 760 тысяч граждан Швейцарии, проживавших на тот момент за рубежом, этот документ стал важной вехой, а для общественной «Организации швейцарцев за границей», которая в течение многих лет добивалась появления такого рода единой правовой нормы, этот закон стал и важной политической победой.

Закон был разработан на основе парламентской инициативыВнешняя ссылка нынешнего президента «Организации швейцарцев за границей» (ASOВнешняя ссылка) Филиппо Ломбарди (Filippo Lombardi). «Я сам когда-то был швейцарцем за границей и довольно рано понял, насколько мало тогда депутаты парламента представляли себе реальные потребности «Пятой Швейцарии», — вспоминает он. До вступления в силу единого закона многие правовые нормы, касавшиеся швейцарцев, находящихся за рубежом, были рассеяны по самым разным постановлениям и административным актам.

Появившись на свет, Закон впервые обеспечил всем проживающим за границей гражданам Швейцарии чётко определённую единую правовую рамку. По словам Филиппо Ломбарди, принятие этого Закона имело и другой положительный эффект: более дюжины законов, постановлений и регламентов, ставших просто ненужными, были отменены, что «проредило» и без того густые швейцарские правовые джунгли.

Что регулирует Закон «О швейцарцах за границей»

С момента вступления в силу в 2015 году этот Закон определяет права и обязанности всех граждан Швейцарии, живущих или передвигающихся за пределами страны. Как подчёркивает Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), с принятием Закона были однозначно сформулированы ключевые принципы: личная ответственность граждан за подготовку к своему пребыванию за рубежом, принцип «одного окна», а также идея субсидиарного характера государственной поддержки швейцарцев за границей. То есть гражданин Швейцарии за рубежом решает все свои консульские вопросы через одно официальное учреждение — посольство или консульство, которое становится его «универсальным контактным центром».

Как говорил в своё время Филиппо Ломбарди, с принятием этого закона Швейцария действительно начала «видеть швейцарцев за границей в качестве важного ресурса, этот закон повысил политическую значимость диаспоры, обеспечивая её к тому же информационной поддержкой». Keystone / Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Принцип субсидиарности устанавливает, что государство оказывает поддержку данному лицу только тогда, когда человек объективно не может помочь себе сам. Не менее важно было уточнить и порядок взимания платы за консульские услуги, но центральным элементом Закона стал именно акцент на личной ответственности: человек, выезжающий за границу, должен быть хорошо подготовлен к своему путешествию, он обязан уметь оценивать возможные риски и, по возможности, самостоятельно решать возникающие у него проблемы. К важным положениям Закона относится и обязанность регистрироваться в швейцарском консульском представительстве за рубежом, особенно если гражданин получает постоянное место жительства за границей или если за рубежом у него рождается ребёнок.

Внесение персональных данных в «Реестр швейцарцев, проживающих за границей» облегчает самим же гражданам доступ к консульским услугам, кроме того, такая регистрация является необходимым условием, позволяющим гражданам на ПМЖ за границей участвовать в выборах и референдумах. Этот Реестр также позволяет властям оперативно связываться с гражданами в ситуации кризиса. Одновременно такой механизм позволяет Швейцарии анализировать численность и географию своей диаспоры.

Также по теме:

Закон определяет и масштабы консульской помощи, ясно указывая, в каких ситуациях Швейцария оказывает поддержку гражданам за рубежом и где проходят пределы этой помощи. Кроме того, Закон устанавливает порядок оплаты консульских услуг, определяя, в каких случаях они являются платными и при каких условиях гражданин может быть освобождён от уплаты консульских сборов. Как говорил в своё время Филиппо Ломбарди, с принятием этого закона Швейцария действительно начала «видеть швейцарцев за границей в качестве важного ресурса, этот закон повысил политическую значимость диаспоры, обеспечивая её к тому же информационной поддержкой».

Что улучшилось за последнее десятилетие?

Федеральное Министерство иностранных дел Швейцарии оценивает итоги первых десяти лет действия Закона в положительном ключе. «Закон о швейцарцах за границей и создание в составе МИД Департамента консульской службы (в 2011 году) привели к оптимизации всей структуры взаимодействия с диаспорой, были улучшены условия обслуживания членов „Пятой Швейцарии“, повышен профессиональный уровень консульской работы». Особое значение, по оценке МИД, имеет тот факт, что Закон впервые дал гражданам, проживающим за рубежом, полное представление об их правах и обязанностях.

Число граждан Швейцарии, постоянно проживающих за границей, продолжает стабильно расти — к концу 2024 года их было уже более 826 тысяч. Chromorange

Документ чётко определяет, что именно может делать Швейцария и где проходят пределы её возможностей. Такая юридическая определённость облегчает ежедневную работу сотрудников внешнеполитического ведомства и формирует у граждан Швейцарии, проживающих за рубежом, реалистичные ожидания. Более того, швейцарская модель стала примером и для других государств: «Сегодня страны-партнёры проявляют интерес к Закону „О швейцарцах за границей“, поскольку он чётко определяет условия и объём консульской поддержки граждан за пределами страны», — подчёркивает внешнеполитическое ведомство.

Закон впервые дал гражданам, проживающим за рубежом, полное представление об их правах и обязанностях

Филиппо Ломбарди также отмечает, что теперь в законе ясно прописано, «какие права и обязанности имеют швейцарцы за границей, консульские услуги структурированы прозрачнее, принцип личной ответственности укреплён абсолютно чётко». Кроме того, по его словам, Закон способствовал лучшему пониманию потребностей диаспоры жителями самой Швейцарии.

Какие ещё остаются нерешённые вопросы?

Несмотря на то, что Закон обеспечивает ясную нормативную основу взаимодействия Швейцарии со своими зарубежными согражданами, ожидания проживающих за границей остаются чрезвычайно высокими. Многие продолжают исходить из того, что государство обязано оказывать им практически безграничную поддержку в любой ситуации. Однако Закон устанавливает чёткие рамки: «Федеральный департамент иностранных дел в самом деле оказывает помощь в чрезвычайных обстоятельствах, — подчёркивает МИД, — но строго в соответствии с принципом субсидиарности».

Сотрудникам швейцарских представительств за рубежом постоянно приходится разъяснять гражданам пределы своих возможностей, в том числе с помощью информационных и просветительских мероприятий. Филиппо Ломбарди подчёркивает: «Закон многое улучшил, но решил далеко не все проблемы». По его словам, стране по-прежнему необходима сильная «Организация швейцарцев за границей» (ASO), «Пятая Швейцария» должна и дальше повышать свою медийную видимость, ей нужны в Берне политики, понимающие специфику жизни диаспоры. «К сожалению, в последние годы мы наблюдаем, что степень понимания в стране проблем швейцарцев за рубежом снова начала снижаться. Связь исторической родины и диаспоры необходимо сохранять и укреплять», — говорит Ломбарди.

Что делать?

Число граждан Швейцарии, постоянно проживающих за границей, продолжает стабильно расти — к концу 2024 года их было уже более 826 тысяч. Одновременно в мире увеличивается количество кризисов и вооружённых конфликтов. «Федеральный департамент иностранных дел концентрирует свои усилия в такой ситуации на превентивных мерах», — отмечает пресс-служба ведомства.

Филиппо Ломбарди считает, что будущее диаспоры лежит прежде всего в сфере политического участия «зарубежных швейцарцев» в общественных процессах на родине. Для них центральное значение имеет поэтому электронное голосование. «Доставка почтовой корреспонденции во многих странах становится всё менее надёжной. А если человек хочет действительно участвовать в политической жизни своей родины, то ему необходима безопасная цифровая возможность голосования в удалённом режиме», — подчёркивает Ломбарди.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

