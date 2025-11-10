The Swiss voice in the world since 1935
5-я Швейцария

Сэми — водитель, поющий йодль

Водитель и исполнитель народной музыки в стиле йодль, Сэми Цумбрунн превращает каждую поездку на автобусе в незабываемое приключение. Чем не посол швейцарской традиции, которая вскоре может войти в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО? Репортаж из Бернского Оберланда.

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я опытная видеожурналистка. Всегда стремлюсь сделать сложные темы доступными и интересными для широкой аудитории, используя для этого эффектные мультимедийные материалы.Создаю видео различных форматов на самые разные темы, касающиеся жизни общества и экологии, специализируясь на пояснительных видеороликах с использованием видеографики и покадровой анимации. Изучая кино, английскую литературу и журналистику, я приобрела опыт работы на радио, телевидении и в печатных изданиях по всей Швейцарии. После работы в службе звукового и визуального оформления кинофестиваля в Локарно присоединилась к SWI swissinfo.ch в 2018 году, где занимаюсь подготовкой репортажей о местных и международных событиях.

Звенит звонок — уроки в школе на сегодня закончены, дети толпятся на остановке в ожидании жёлтого почтового автобуса. Кто в Швейцарии не знает его? Эти автобусы совершают поездки даже в самые отдалённые уголки страны, обслуживая маршруты, важные в социальном смысле, но нерентабельные с экономической точки зрения. Особенно в горах такие автобусы часто перевозят детей из отдалённых хуторов в школу и обратно.

Но этот автобус — особенный. Стоит ему ещё только появиться в отдалении на улице, как дети на остановке уже радостно машут руками и улыбаются. Ещё бы — ведь за рулём сидит не кто-нибудь, а сам Сэми, поющий водитель. Мальчик в полосатой рубашке с типичным ранцем, на котором изображены коровы, едва поднявшись в автобус, звонко спрашивает: «Сэми, споёшь нам йодль?» Он повторяет просьбу ещё дважды — водитель будто колеблется, не решаясь сразу начать. Но вот все туристы и школьники заняли свои места, осторожно, двери закрываются — и Сэми наконец берёт первую ноту.

Показать больше
«Хочу сделать вам подарок: песню, — говорит Сэми пассажирам. — Если вам понравится — возьмите его с собой, а если нет — оставьте в автобусе».

