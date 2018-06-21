Папа Римский Франциск прибыл Женеву в четверг в ознаменование 70-й годовщины со дня основания Всемирного совета церквей (ВСЦ).
В аэропорту его встречали представители швейцарского правительства, в том числе президент Швейцарии в 2018 году Ален Берсе, и другие официальные лица. Ален Берсе сделал подход к журналистам, заявив, что он разделяет приверженность Понтифика делу мира и защиты прав человека. Здесь наши эксклюзивные кадры.
Папа Франциск после прибытия направился в штаб-квартиру ВСЦ в Женеве для проведения экуменического богослужения.
Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, но в работе этой организации участвуют наблюдатели из Ватикана.
Папский визит знаменует собой значительные усилия, предпринимаемые в настоящее время католической церковью с целью преодоления разрыва и разногласий между Ватиканом и другими христианскими церквями.
Выступая перед собравшимися в ВСЦ 81-летний Папа Римский предупредил об опасности «необузданного потребительства». «Мы потеряли направление движения», — сказал он.
Программа визита Папы Римского предусматривает также экуменическое богослужение (начало в 17.30 по местному времени) в торгово-деловом центре Palexpo рядом с аэропортом Женевы. Ожидается, что в условиях усиленных мер безопасности, участие в богослужении примут около 41 тыс. человек.
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