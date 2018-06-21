Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 17:02 21.06.2018 - 17:02

Папа Римский в Женеве: у трапа самолета его приветствует Президент Швейцарии в 2018 году Ален Берсе.

(Keystone)

Папа Римский Франциск прибыл Женеву в четверг в ознаменование 70-й годовщины со дня основания Всемирного совета церквей (ВСЦ).

В аэропорту его встречали представители швейцарского правительства, в том числе президент Швейцарии в 2018 году Ален Берсе, и другие официальные лица. Ален Берсе сделал подход к журналистам, заявив, что он разделяет приверженность Понтифика делу мира и защиты прав человека. Здесь наши эксклюзивные кадры.

Предыдущий визит высшего иерарха Римско-католической церкви в Швейцарию проходил в 2004 году. В тот год Папа Римский Иоанн Павел II, незадолго до своей смерти, посетил Берн и Женеву.

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Папа Франциск после прибытия направился в штаб-квартиру ВСЦ в Женеве для проведения экуменического богослужения.

Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, но в работе этой организации участвуют наблюдатели из Ватикана.

Папский визит знаменует собой значительные усилия, предпринимаемые в настоящее время католической церковью с целью преодоления разрыва и разногласий между Ватиканом и другими христианскими церквями.

Выступая перед собравшимися в ВСЦ 81-летний Папа Римский предупредил об опасности «необузданного потребительства». «Мы потеряли направление движения», — сказал он.

Программа визита Папы Римского предусматривает также экуменическое богослужение (начало в 17.30 по местному времени) в торгово-деловом центре Palexpo рядом с аэропортом Женевы. Ожидается, что в условиях усиленных мер безопасности, участие в богослужении примут около 41 тыс. человек.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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