Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 7:00 17.05.2018 - 07:00

Замок — это не просто романтика, это объект недвижимости, который, как правило, находится на бюджете и «съедает» значительное количество средств. На фото: замок «Тракзельвальд» (Trachselwald), июль 2008 года.

(Keystone)

В 2007 году кантон Берн решил провести крупную распродажу находящихся на бюджетном балансе замков и других объектов культуры. Результаты оказались довольно-таки отрезвляющими.

Замки выглядят на первый взгляд романтично и сказочно: рыцари, дамы, турниры и все такое... Однако на второй взгляд ситуация оказывается куда менее располагающей к романтике. Дело в том, что замок — это объект недвижимости, который, как правило, находится на бюджете и «съедает» значительное количество средств. Если, конечно, на его основе не создана какая-то маркетинговая стратегия, позволяющая зарабатывать.

Такие замки в Швейцарии есть, однако они принадлежат, скорее, к меньшинству. Поэтому кантон Берн, например, ещё в 2007 году решил провести ревизию своих исторических крепостей и замков, продав их значительную часть. Планировалось выручить в доход бюджета до 50 млн франков. И вот теперь настала пора подводить итоги, которые оказались довольно отрезвляющими.

замки 2 замки с воздуха

Цель в 50 млн достичь не удалось, а на примере замка, на самом деле бывшей тюрьмы, Тракзельвальд (Trachselwald)Внешняя ссылка можно понять, почему так получилось. Кантон Берн планировал продать его в распоряжение и владение одноименной общины с населением всего в тысячу, с небольшим, человек.

Планировалось, в частности, устроить на территории замка Музей, посвящённый трагической судьбе швейцарского религиозного движения анабаптистов (Täufer). Деньги на создание музея планировалось получить от зарубежных анабаптистских общин, поддерживающих связи со Швейцарией. Однако все эти планы лопнули и замок сейчас стоит пустым.

История успеха?

Замок Бургдорф (BurgdorfВнешняя ссылка), расположенный совсем неподалёку от Тракзельвальда, считается в кантоне Берн историей успеха, ведь его удалось передать в руки специально организованного фонда «Schloss Burgdorf». Тем не менее и здесь без финансовых бюджетных вливаний не обходится. Именно с их помощью фонд проводит сейчас реконструкцию замка, на территории которого планируется построить музей и открыть молодёжный хостел.

Замок Бургдорф (Burgdorf, на фото), считается в кантоне Берн историей успеха. Хотя и тут не обошлось без бюджетных средств.

(Keystone)

Обе эти структуры должны стать арендаторами фонда и приносить ему прибыль, после чего фонд по сути превратится в обычную риэлтерскую фирму. Ожидается, что в хостеле будут ночевать 20 тыс. человек в год, а музей будут посещать по меньшей мере 10 тыс. гостей ежегодно. Общая стоимость проекта составляет 16,5 млн франков.

Будучи фондом «Schloss Burgdorf» имеет право получать финансовую поддержку из доходов кантонального лотерейного фонда. Участвуют в проекте и многочисленные частные жертвователи, так что пока на реализацию всего задуманного не хватает только 1,3 млн. Однако в Бургдорфе все уверены, что и эту «финансовую прореху» рано или поздно, но удастся заштопать.

Руководитель будущего музея в замке «Бургдорф» Даниэль Фуртер (Daniel Furter) говорит, что в Швейцарии многие замки переходят в последнее время в руки разного рода фондов, однако даже на этом фоне данный проект выглядит довольно-таки успешно, причиной чему является выгодное расположение объекта. Кроме того, в замке уже в прошлом работали музеи, а потому определённая инфраструктура тут уже была и раньше, в частности, тут уже собралась солидная коллекция артефактов величиной в 60 тыс. единиц хранения, чего, например, нет в замке «Тракзельвальд».

Идеальный случай

Однако идеальным образцом решения проблемы замков в кантоне является замок Виль (Wyl)Внешняя ссылка, который в 2011 году за 4,2 млн франков перешёл в руки частного владельца Маттиаса Штайнманна (Matthias Steinmann), не скупящегося на инвестиции. В ремонт и реконструкцию этого объекта 75-летний учёный и бывший предприниматель уже вложил значительные средства в общем объёме 7,6 млн франков, но, что самое главное, он сохранил его общественный характер, то есть посещать замок может самая широкая публика.

Он тоже организовал фонд и регулярно организует на территории замка выставки. Зачем он это делает? «Мне захотелось отдать что-то общественности обратно, отблагодарить её за все те возможности, которые я получил благодаря ей», — говорит он. Однако ясно, что случай замка Виль останется счастливым исключением из общего правила.

«Просто непродаваемы»

Однако почему так сложно вообще продать замок? Эксперт в области недвижимости Донато Сконьямилио (Donato Scognamiglio) связывает это с высокими накладными расходами на содержание такого рода объектов недвижимости. «Они, как правило, находятся под защитой в качестве памятников истории и культуры, количество вариантов использования их площади, соответственно, весьма ограничено. Сложно получить и банковский кредит — финансовые институты в рамках таких сделок обеспечивают в лучшем случае половину требуемой суммы, вторую половину должен уже иметь покупатель».

замок замок

Причины неудачи, которую потерпел кантон Берн со своим планом распродажи замков, Донато Сконьямилио связывает с совершенно объективными обстоятельствами. «Замок „Тракзельвальд“, например, неудобно расположен в смысле транспортной доступности, инвестиций он требует очень больших, то есть в качестве выгодного объекта вложения капитала с перспективой быстрой прибыли он совершенно не подходит. Отсюда многие объекты такой категории являются элементарно непродаваемыми объектами».

Лотереи помогут?

И в самом деле: в 2007 году кантон Берн планировал продать 10 замков и 11 «правительственных резиденций» разного калибра, выручив по меньшей мере 50 млн франков. Сейчас уже можно утверждать, что прибыль от продаж составит в лучшем случае 11,3 млн, не считая, например, замка города Тун, который был продан успешно, но ещё в 2006 году, то есть до начала нынешней программы распродаж. Эти 11 с небольшим миллионов были выручены от продаж 12-ти объектов, 9 так и остались непроданными.

Замок города Тун (Schloss Thun), на заднем плане, был успешно продан еще в 2006 году.

(Keystone)

Многие политики и эксперты указывают, что цель в 50 млн изначально была недостижимой и «наивной», с учётом того, что старые замки всегда были и будут «с финансовой точки зрения бездонными бочками». Попытка же «сбагрить» тот же замок «Тракзельвальд» за 2 млн франков выглядела просто недобросовестно. Не стал покупать одноименный замок и город Бургдорф — кантон просил за этот объект «фантастические» 7,5 млн.

Остаётся только уповать на коллективный разум народа: у людей всегда можно почерпнуть большое количество оригинальных идей в плане использования исторических строений. Большая надежда возлагается и на лотерейные фонды, значительная часть доходов которых поступает потом именно на общественно-полезные цели. Кстати, на референдуме 10 июня 2018 годаВнешняя ссылка народ как раз решит судьбу азартных игр в интернете — и тем самым, в какой-то степени, и судьбу таких объектов, как замок «Тракзельвальд».



Подготовил: Игорь Петров

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