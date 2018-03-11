Этот контент был опубликован 11 марта 2018 г. 11:00 11.03.2018 - 11:00

Екатеринбург вдохновляет их солнцем и архитектурой, особенно — конструктивизмом. (Фото: Саша Салтанова, Анна Груздева)

Мы продолжаем рассказ о деятельности Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в России. Наши читатели уже имели возможность прочитать наше эксклюзивное интервью с главой московского бюро Про Гельвеции Анной Арутюновой, а сегодня мы предлагаем вам возможность поближе познакомиться с одним из проектов Совета.

Система арт-резиденций широко известна во всём мире — существуют специальные «ретриты» для писателей, художников, композиторов, скульпторов и даже для медиумов. Подаёшь заявку, проходишь конкурс — и живёшь от месяца до года в незнакомом городе, в чужой стране, вдохновляясь новыми впечатлениями и без устали работая (что не всегда получается дома).

Российские писатели нередко становятся резидентами швейцарского фонда «Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-StiftungВнешняя ссылка», благодаря усилиям которого бывшая вилла легендарного издателя в Лавиньи (Lavigny, кантон Во) превращена в удобное и комфортное место для умственного труда. А вот швейцарские художники Франсуаза и Даниэль Картье отправились работать ... в Екатеринбург! Здесь, на Урале, работает одна из самых необычных арт-резиденций России, основанная музеем «Дом Метенкова». Супруги Картье приехали в Екатеринбург 24 февраля, и уже через неделю, 3 марта, выступили в «Доме МетенковаВнешняя ссылка» с приветственной лекцией.

Площадка в музее

«Дом Метенкова» — один из самых интересных музеев уральской столицы. Посвящён он творчеству легендарного екатеринбургского фотографа Вениамина Леонтьевича Метенкова (1857 — 1933)Внешняя ссылка. Именно он впервые запечатлел на плёнке исторические виды города. В 2016 году в музее была разработана резидентская программа, получившая грант конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» от Благотворительного фонда Владимира Потанина. Программа эта оказалась настолько удачной, что её решено было продлить даже после окончания сроков гранта.

Франсуаза и Даниэль Картье в «Доме Метенкова», г. Екатеринбург.

(Фото: Саша Салтанова, Анна Груздева)

А суть её в следующем: в музее устроена выставочная площадка арт-резиденции и студия для художников, которые приезжают в город работать над проектом для музея под названием «Новые истории Екатеринбурга». Для участия в проекте в 2018 году были приглашены трое уральских художников и трое зарубежных, в том числе супружеская и творческая пара Картье, приезд которой поддержал Швейцарский совет по культуре Про Гельвеция.

Франсуаза и Даниэль Картье живут в Биле/Бьене (кантон Берн) и не имеют никакого отношения к знаменитой ювелирной династии. Работают они под псевдонимом F&D CartierВнешняя ссылка. С момента своего создания в 1995 году творческий дуэт был отмечен премией «Prix Jordi de la Photographie Genève» (1998 год) и номинацией на престижную международную премию «Deutsche Börse Photography Prize» (2015). В 2004 году он получил грант «National Endowment of the Arts Creativity Grant» и вошёл в шорт-лист конкурса портфолио «Critical Mass».

Культурные связи Московской Про Гельвеции исполнился год Автор: Надежда Капоне Год назад в Москве открылось представительство Швейцарского Совета по культуре Про Гельвеция. Что произошло за этот год, каковы планы на будущее?

Супруги Картье известны не только в Конфедерации — они участвовали в выставках, проходивших в самых разных странах мира, от Литвы и Великобритании до Аргентины и Мексики. Работы Франсуазы и Даниэля хранятся в музеях Портленда, Хьюстона, Оденсе, Винтертура. Художники не используют камеру, а творят в рамках искусства «фотограммы», исследуя светочувствительные материалы и то, как с ними взаимодействует естественный свет. Проект «Wait and SeeВнешняя ссылка», начатый Картье более двадцати лет назад и по-прежнему актуальный, представляет собой инсталляции из минималистских «полотен» в монохроме. На самом деле, это чистые листы фотобумаги, которые провели какое-то время на свету и преобразились до полной неузнаваемости.

Вдохновение конструктивизмом

На встрече в «Доме Метенкова» художникам задавали много вопросов. Кому-то хотелось узнать, как супруги Картье относятся к тому, что созданные ими объекты сложно продать. Кто-то интересовался, кем швейцарские гости себя считают — исследователями, фотографами или художниками? Спрашивали и о том, как работы F&D Cartier воспринимает мировое фотографическое сообщество. Франсуаза и Даниэль с удовольствием общались со слушателями. Сразу после лекции они показали, как именно работают с фотобумагой, и какую именно выбирают.

Екатеринбург «резидентам» нравится, они много гуляют по городу, даже несмотря на то, что последние дни зимы здесь выдались морозными и снежными. Едва успев приехать, швейцарцы отправились в Екатеринбургский музей изобразительных искусств, позднее побывали в музее архитектуры, Ельцин-Центре, обошли Литературный квартал. Франсуаза и Даниэль признались, что Екатеринбург вдохновляет их солнцем и архитектурой, особенно — конструктивизмом.

Семейная история

Любопытно, что семейная история Франсуазы Картье оказалась связана с Россией. Её прапрадедушка Даниэль Анри Фаррон (Daniel Henri Farron, 1802–1870) провел в России двадцать пять лет. Тогда многие швейцарцы приезжали сюда на заработки, вот и Даниэль Фаррон до 1850 года работал здесь как частный учитель. А теперь его праправнучка приехала с мужем в Россию, чтобы представить здесь тот самый проект «Wait and see». Это будут композиции из листов фотобумаги, ранее не экспонировавшейся — на свету объекты преобразуются, медленно, но при этом непрерывно меняя цвет.

При помощи своих инсталляций швейцарские художники пытаются иначе взглянуть не только на роль фотографа и фотографии в современном обществе, но и на само время. Естественное освещение — главный герой их проекта с говорящим названием («Подожди — и увидишь»). «Дом Метенкова» предложил F&D Cartier использовать в своей инсталляции фотобумагу советской эпохи, которая годами скапливалась в музее и лежала без дела.

Супруги Картье намерены задействовать 24 типа этой бумаги, которая начнёт «жить своей жизнью» при естественном освещении на протяжении двух месяцев. Инсталляция Картье будет непрерывно меняться, так что зритель, посетивший выставку в марте увидит совсем не то, что покажут зрителям в мае. Выставка откроется 9 марта и продлится до 6 мая 2018 года. Сами же Франсуаза и Даниэль Картье пробудут в Екатеринбурге до 11 марта. Как рассказали нам в «Доме Метенкова», «их пребывание — самое короткое в истории нашей арт-резиденции».

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