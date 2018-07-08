Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 11:00 08.07.2018 - 11:00

Даниэле Финци Паска — один из самых разноплановых современных режиссёров, ему удаётся всегда быть разным, но при этом сохранять свою творческую манеру узнаваемой.

(Keystone)

«Уругвай», «Россия» и «Швейцария» этим летом воспринимаются большинством людей только в одной — футбольной — связке, но, в промежутках между матчами, все три страны отметились ещё и в литературно-театральном проекте. На днях в издательстве «Русский импульс» вышла книга уругвайского журналиста и философа с прямо-таки конкистадорским именем Факундо Понсе де Леон, — эта книга представляет собой не что иное, как сборник живых бесед автора с прославленным швейцарским режиссёром Даниэле Финци Паска (р.1964), уроженцем кантона Тичино.

Финци Паска широко известен в России, его спектакли собирали полные залы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах: Nebbia, Rain, Donka и La Verità прошли с аншлагом в Екатеринбурге, Самаре, Липецке, Воронеже и других городах. И каждый раз зрители выходили из зала очарованными — и кто-то обязательно говорил: «Ну прямо как Cirque du Soleil, только душевнее!» Сходство с самым знаменитым современным цирком подмечено точно — Даниэле Финци Паска имеет к «Цирку Солнца» и Cirque Éloize прямое отношение: он работал для этих цирковых объединений как режиссёр и сценарист. А его собственный проект объединяет в себе и пантомиму, и клоунаду, и сложнейшую акробатику, и стендап, и невероятно красивые сценические эффекты.

Самобытный философ

Прощание с Сочи Швейцарская нежность на олимпийской сцене Автор: Герхард Лоб (Gerhard Lob), г. Лугано Режиссер и хореограф из Тичино Даниэле Финци Паска разработал и реализовал концепцию церемонии закрытия Игр в Сочи. Он до сих пор не может ...

Даниэле Финци Паска — один из самых разноплановых современных режиссёров, ему удаётся всегда быть разным, но при этом сохранять свою творческую манеру узнаваемой. За тридцать пять лет «трудового стажа» швейцарскому режиссёру удалось попробовать себя в самых разных жанрах: это и моноспектакли, которые проходят под видом простой задушевной беседы с кем-то из зрителей, и сложнейшие танцевально-акробатические представления, и колоссальные шоу с сотнями участников, как, например, олимпийские церемонии в Турине и Сочи, и новые аранжировки классических опер для лучших театров мира. Сам он — мастер на все руки: актёр, акробат, режиссёр, хореограф, прозаик, сценарист и даже самобытный философ.

Неудивительно, что другой современный философ — уругваец Факундо Понсе де Леон — решил сделать свои беседы с Даниэле достоянием широкой публики. Так появилась книга «Театр ласки», впервые вышедшая в 2009 году на испанском языке, и выдержавшая с тех пор множество переизданий на разных языках мира. Беседовали два философа на испанском, так как Даниэле Финци Паска около десяти лет жил в Мексике и хорошо знает испанский язык. А вот на русский книгу переводили с итальянского — родного языка режиссёра.

Пётр Епифанов, автор русского перевода, лично знакомый с Даниэле, говорит, что «любой, видевший спектакли Даниэле, никогда их не забудет. Для кого-то эти зрелища — просто прекрасный, виртуозный и лиричный цирк, другой увидит в них пробуждение скрытого в бессознательном, третий загадочную притчу, а иной разглядит здесь даже приметы древних мистерий и инициационных обрядов, причудливо сплетённые с элементами клоунады, кабаре и театра абсурда. А то, о чём говорит в книге Даниэле — это философия жизни, естественно перерастающая в философию творчества, это отношение к другим людям и к собственному призванию. Книга – это не только шанс заглянуть в творческую лабораторию, но и серьёзный жизненный урок».

Зритель, выходящий из зала после спектакля Финци Паска, как правило, всегда хочет сверить свои ощущения и догадки, и, как правило, делает он это с кем-то из близких или друзей. А что если у него была бы возможность задать прямой вопрос режиссёру: правильно ли я понял эту метафору, или ту шутку? В данной книге читатель как раз и найдёт большую часть ответов на эти «часто задаваемые вопросы». Кроме того, в ней содержатся факты из биографии режиссёра, о которых мало кто слышал.

От прокажённых в Калькутте к театру

«Свой „взрослый“ путь Даниэле, один из трех братьев в простой, дружной и любящей семье, начал с того, что 17-летним юношей уехал из Швейцарии в Индию — помогать волонтёрам матери Терезы в почти безнадёжной борьбе за жизни прокажённых, бесприютно умиравших на улицах Калькутты», - говорит переводчик книги.

«Книга – это не только шанс заглянуть в творческую лабораторию, но и серьёзный жизненный урок».

(«Русский импульс»)

«В условиях нехватки медикаментов и квалифицированной медицинской помощи, при равнодушии властей и окружающих, почти единственным, что можно было сделать для тяжко страдающего, брошенного всеми человека, эта была элементарная забота, ласковое прикосновение, внимательный взгляд, молчаливая ободряющая улыбка.

Из этого ежедневного многомесячного опыта, прерванного лишь болезнью, заставившей Даниэле вернуться домой, родилась впоследствии его театральная концепция, которую он назвал «teatro della carezza» или «Театр ласки». А одним из ее практических применений стали через несколько лет спектакли, которые Даниэле ставил в Эфиопии для детей-сирот, чья память еще хранила сцены нечеловеческого насилия...».

Куратором русского издания книги бесед с Даниэле Финци Паской стала Елена Шубина, театральный продюсер из Санкт-Петербурга, давно работающая с труппой швейцарского режиссёра. Она сотрудничает также с БДТ, Александринским и Мариинским театрами, была продюсером церемонии закрытия Олимпийских Игр и церемонии открытия Паралимпийских Игр в Сочи, режиссёром которых был Даниэле Финци Паска.

Понсе де Леон Ф. Даниэле Финци Паска. Театр ласки / пер. с ит. Петра Епифанова. — М.: «Русский импульс», 2018. — 220 с.

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