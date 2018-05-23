Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 21:40 23.05.2018 - 21:40

В нашем разбитом вдребезги мире спорт — это одна из последних жемчужин, еще способная дарить людям мгновения счастья.

(Keystone)

Футбольное первенство станет для Владимира Путина трибуной для саморекламы. Швейцарские министры не должны играть в эти игры, ехать в гости в Россию на футбол им нельзя. Швейцарская же сборная прекрасно подготовлена к сражениям на полях новеньких стадионов, и она должна показать все, что она способна, никакого бойкота чемпионата мира быть не должно.

Такого мнения придерживается Даниэль Экманн (Daniel Eckmann), партнер консалтинговой компании «Клаус-Метцлер-Экманн-Шпильманн», куратор образовательных программ Университета Берна, в прошлом — заместитель генерального директора швейцарского общественного медийного холдинга SRG SSR, подразделением которого является и этот портал, шеф департамента коммуникации в аппарате бывшего федерального советника, министра финансов Швейцарии Каспара Филлигера, вратарь-гандболист, 95 раз надевавший трико национальной сборной, действительный член швейцарской спортивной академии Swiss Olympic Academy.

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В большом комментарии, опубликованном в ведущих швейцарских газетах «Der Bund» и «Tages Anzeiger», Даниэль Экманн пишет, что «в истории право организовать и провести олимпиаду или чемпионат мира часто предоставлялось диктатурам и тем, кто предложит больше денег. Коррупционные скандалы (в спортивной сфере) нередко приобретают легендарные масштабы. Корона святости висит на ушах мирового спорта в настоящее время довольно-таки криво.

Четыре года спустя после грандиозной Олимпиады в Сочи Владимир Путин получит этим летом еще одну трибуну для саморекламы: мировое футбольное первенство. А еще через четыре года „праздник спорта“ посетит пустыню эмирата Катар. Сейчас там на дикой жаре гибнут десятки трудовых мигрантов, а ФИФА делает вид, что ничего не происходит, и стремится замести все эти события под ковер, пересидеть, засунув голову... в песок. Практика раздачи прав на проведение значимых мировых турниров превратилась в одно сплошное фиаско».

ФИФА и МОК не просто растратили всю свою репутацию, пишет Даниэль Экманн, они ее «просто-напросто продали». И если сейчас и есть смысл дискутировать о том, стоит ли проводить очередные Зимние олимпийские Игры в Швейцарии, то только с точки зрения нормализации всей ситуации в мировом олимпийском движении. Так или иначе, следующей остановкой на этой ярмарке тщеславия станет Россия. Владимир Путин приглашает на „тур вальса“. Многие зарубежные политики это приглашение примут.

Соответствующие планы куются и в бернском Федеральном дворце. Кто поедет от Швейцарии в Россию? Министр спорта, он же обороны и защиты населения Ги Пармелен? Министр иностранных дел? Или нынешний федеральный президент Ален Берсе? Как бы там ни было, мы опять услышим стандартные слова о том, что такие события, как мировое первенство, являются замечательным поводом провести консультации с иностранными главами государств и правительств. Спорт, мол, является замечательной площадкой для диалога, оставаться в стороне — значит упустить редкий шанс...

Звучит хорошо, а по сути — глупость! Если бы это на самом деле было так, то тогда нейтральная Швейцария с ее Женевой-международной давно бы уже распрощалась с глобальной политической ареной. Место проведения мирных конференций и переговоров можно было бы выбирать на основе аукционов, а спонсорами могли бы выступать военно-промышленные концерны. И если Путин покупает себе чемпионат, то надо понимать, что в пакете с ним находятся как гости-политики, так и соответствующее информационное обрамление в формате прилизанных телевизионных картинок.

Новый стадион в Ростове-на-Дону.

(Keystone)

Такие мероприятия, как мировое первенство по футболу, погружают организаторов в сияние ауры блаженных миротворцев, что позволяет мировой общественности и разным „селебрити“ со спокойной совестью, под светом софитов, жать руки диктаторам и склоняться перед ними. Однако сразу после финального свистка политики уезжают домой, клятвы „бороться против всего плохого за все хорошее“ рассеиваются как „дым, как утренний туман“, а тюрьмы как были, так и остаются полны политическими заключенными».

Поэтому остается только надеяться на то, что, как пишет Даниэль Экманн, «Федеральный совет, правительство Швейцарии, вовремя распознает, в чем заключается „план“ Путина и никого в Россию из членов кабинета посылать не станет. Швейцарские министры не должны играть в эти игры, ехать в гости в Россию на футбол им нельзя. Швейцарская же сборная прекрасно подготовлена к сражениям на полях новеньких стадионов, и она должна показать все, на что способна, никакого бойкота чемпионата мира быть не должно.

И если швейцарская „Нати“ сумеет добиться в России выдающихся успехов, достойно встретить героев спорта можно будет и дома. Это было бы стильно. И позволило бы сэкономить на протокольных расходах, ведь федеральное правительство — это руководство страны, а не эскорт-сервис. Чемпионат мира — это голы, очки, секунды, а не „обнимашки“ с Путиным. Спорт достоин стать символом гражданского мужества. В нашем разбитом вдребезги мире спорт — это одна из последних жемчужин, еще способная дарить людям мгновения счастья. И если в чем и нуждается спорт сегодня — так это во внутреннем огне, а не в урне для пепла».

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Подготовил: Игорь Петров

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