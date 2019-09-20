Лимбо (англ. limbo, от искаж. англ. limber — гибкий) — танец-игра, первоначально возникший в Тринидаде и Тобаго, заключается в проходе человека с прогибом назад под заранее установленной все более низкой планкой (Ivy Pete and His Limbomaniacs / монтаж: swissinfo.ch) (Ivy Pete and His Limbomaniacs /Montage: swissinfo.ch)

Центробанки по всему миру продолжают политику монетарного смягчения с целью не дать заглохнуть росткам позитивной промышленно-финансовой конъюнктуры. Стоимость денег становится все ниже и ниже, поэтому возникает вопрос — есть ли предел такой закрученной вниз спирали? Что касается швейцарского ЦБ, то при помощи заранее заготовленных приемов и уловок он обеспечил себе возможность продолжать загонять и без того уже отрицательные проценты по депозитам еще ниже «в подвал». Гораздо ниже ожидаемого.

Американский ЦБ уже сделал это. В июле 2019 года он еще раз понизил учетную ставку с тем, чтобы поддержать промышленность страны. Европейский Центробанк (EZB) последовал тем же путем на прошлой неделе, запустив целый пакет мер по монетарному стимулированию экономики еврозоны. В четверг вчера 19 сентября руководство ЦБ Швейцарии также провело важное совещание с целью оценить ситуацию и наметить следующие шаги, в том числе и по вопросу стоимости денег и решило не снижать дальше и без того негативный процент по депозитам.

А ситуация в Швейцарии складывается интересная: в настоящее время учетная ставка ЦБ здесь находится на уровне — 0.75%, будучи мировым рекордом. Пока ставка останется неизменной. И тем не менее, возникает вопрос, а каков потенциал, находящийся в руках ЦБ? Насколько еще он мог бы теоретически понизить этот показатель? Краткий вывод: Швейцарский национальный банк могбы и дальше понижать ставку. Кстати, а как вообще работает этот механизм? Давайте разбираться.

Начнем с того, что каждый в Швейцарии, да и вообще в мире, имеет свой банковский счет, в том числе такие счета имеют и сами банки. В отличие от нас, однако, простых смертных, свои счета коммерческие и иные банки и финансовые институты имеют в Центральном банке. Представим себе, что некий коммерческий банк держит на своём счету 45 млрд франков. Из них 44 млрд — это электронные деньги, и 1 млрд — наличные.

«Свободные деньги»

Негативный процент ЦБ касается прежде всего электронных денег в размере указанной ставки. То есть коммерческий банк, имея свой счет в ЦБ, не только сам не получает никаких процентов на свои (электронные) деньги, но и сам платит ему за право иметь такой счет и держать на нём указанную сумму. Особенность же заключается в том, что таким «налогом» по ставке — 0.75% облагаются не все 44 млрд, а только, скажем, 5 из них. Остальные деньги от такого обременения освобождены и поэтому в Швейцарии их называют «свободными» (Freibetrag).

Понижающаяся ставка рефинансирования, а тем более отрицательный показатель этой ставки, ведут к тому, что банки начинают реагировать в соответствии с нормальным человеческим рефлексом, а именно, они хотят, как та рыба, найти где глубже, то есть лучше. И первая мысль: «А почему бы нам те 5 млрд, с которых мы платим негативный процент ЦБ, не взять и не перевести в наличку?» Тем более, что за наличность ЦБ с нас ничего не берет, а нулевой процент — это больше (и лучше), чем негативный. И чем ниже будет негативная ставка ЦБ, тем более интенсивно будет наш гипотетический коммерческий банк раздумывать над возможностью обналичивания указанных гипотетических 5-ти млрд.

Для экспертов же собственно ЦБ такая перспектива является едва ли не главным источником головной боли. Потому что если все коммерческие банки переведут все свои активы в наличную форму, то тогда рухнет вся в настоящее время функционирующая финансово-монетарная система. Поэтому ЦБ Швейцарии, предвидя такое возможное развитие событий, подстелил себе соломки. Точнее, соорудил целый сеновал в лице положения, в соответствии с которым чем большей становится доля активов, переводимых коммерческими банками в наличную форму, тем меньшей у них оказывается доля вышеуказанных «свободных денег» (Freibetrag). Вот пример, см. ниже в таблице.



Rechnungsbeispiel Grafik

На практике вся система устроена так, что коммерческие банки не могут не платить эти самые негативные проценты. И это как раз и даёт возможность ЦБ при необходимости и дальше снижать и без того уже негативную учетную ставку, с учетом того, что недавно швейцарский ЦБ отменил еще и режим нулевого процента в отношении наличных резервов коммерческих банков. И если коммерческие банки, в которых уже расположены наши с вами счета, пойдут по такому же пути, то тогда на пути еще более отрицательных процентов на депозиты уже не останется никаких преград. Но опять же, это пока в теории.

Я — частный клиент!

Вы спросите, а как все это может касаться меня, рядового банковского клиента? Вполне вероятно, что у вас (при условии, если у вас есть счет в каком-то швейцарском банковском институте) пока еще не возникло необходимости платить негативные проценты. Однако, как уже было сказано, вполне возможно, что ваш банк захочет просто скопировать стратегию ЦБ.

И тогда возник бы вопрос, а какой долей «свободных» денег позволил бы вам распоряжаться ваш банк? И как бы вы сами начали себя вести в такой ситуации? Потому что если бы вы начали тоже переводить свои деньги в нал, то тогда ваша доля «свободных» денег так же начала бы сжиматься. Что можно посоветовать?

Только одно: читайте подробно всё написанное мелким шрифтом и получите, в случае необходимости, подробную консультацию у вашего финансового партнёра. А если я живу за рубежом, и имею счет в швейцарском банке? Тогда обратите внимание на вот этот материал ниже.

Автоматический обмен Швейцария будет передавать банковские данные ещё 19-ти странам Окончательно похоронив свою банковскую тайну, Берн надеется столь же окончательно избавиться от репутации глобальной финансовой прачечной. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF

Автор: Фабио Канеч (Fabio CanetgВнешняя ссылка), эксперт Бернского Университета по вопросам макроэкономики, при поддержке Андреа Гамбон (Andrea M. Gambon), Мишель Нагель (Michèle Nagel) и Рафаэль Вевита (Raphael Wewita). Конец инфобокса

Справочная литература: Boutros, M. und J. Witmer (forthcoming) «Monetary Policy Implementation in a Negative Rate Environment,» Journal of Money, Credit, and Banking.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!